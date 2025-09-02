Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Việt Hương, Ốc Thanh Vân viếng Ngọc Trinh lúc khuya

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 1/9, nhiều nghệ sĩ đội mưa đến tang lễ NSƯT Ngọc Trinh. Nữ diễn viên "Mùi ngò gai" qua đời ở tuổi 52 sau một tuần nhập viện cấp cứu điều trị bệnh.

Tối 1/9, nhiều nghệ sĩ đội mưa đến viếng NSƯT Ngọc Trinh. Ốc Thanh Vân - đồng nghiệp thân thiết nhiều năm ở sân khấu kịch của Ngọc Trinh có mặt từ sớm, đội mưa đến tang lễ.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng có mặt viếng đồng nghiệp trong tối 1/9. Trước đó, cô viết trên trang cá nhân: “Mới đưa thầy về nơi an nghỉ, tâm tư chưa an lại nhận thêm tin về sự ra đi đột ngột của chị, một người chị nhiều đam mê, nhiệt huyết với nghề và công việc. Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên của hành trình nghệ thuật. Cuộc đời này vô định, vô thường, ngày càng thấm rõ điều đó", NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.

img-1030.jpg
img-1035.jpg
img-1039.jpg
img-1037.jpg

Vợ chồng Việt Hương, nghệ sĩ Hùng Thuận và NSƯT Hạnh Thúy đến viếng NSƯT Ngọc Trinh trong đêm. Ảnh: Meow Ent.

Diễn viên Hùng Thuận cũng đội mưa có mặt từ sớm, thắp hương cho nữ diễn viên. Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương cũng đến viếng. Trước đó trên trang cá nhân, Việt Hương xúc động nhớ lại kỷ niệm cùng Ngọc Trinh diễn vở Nữ sinh tại Đoàn Kịch Trẻ những năm 1994-1995. “Chị là người diễn cùng tôi vở kịch đầu tiên. Vậy mà giờ viết vài chữ tiễn biệt mà tôi vẫn hoang mang, chưa thể tin nổi”, Việt Hương chia sẻ.

Hòa Hiệp - bạn diễn gắn bó cùng Ngọc Trinh trong bộ phim Mùi ngò gai cũng có mặt tại tang lễ. Trước đó, anh cho biết bản thân sốc khi nghe tin đồng nghiệp qua đời.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi, sau một tuần điều trị xuất huyết bao tử tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Theo thông tin cáo phó, lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ viếng kéo dài đến ngày 4/9. Lễ động quan được cử hành vào 14h cùng ngày, sau đó linh cữu hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974, được biết đến qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch nói, truyền hình, đặc biệt là vai Hương trong bộ phim Mùi ngò gai và vai Xàng trong vở Trái tim nhảy múa.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên nghệ thuật tại Đại học Văn Lang, thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên. Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Trạch Dương
#Ngọc Trinh #viếng tang lễ nghệ sĩ #NSƯT Ngọc Trinh #đời nghệ sĩ Việt Nam #đám tang NSƯT Ngọc Trinh #diễn viên Ngọc Trinh qua đời #kỷ niệm nghệ sĩ Việt #đạo diễn Trung Lùn #giáo dục nghệ thuật Việt Nam #nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục