Việt Hương, Ốc Thanh Vân viếng Ngọc Trinh lúc khuya

TPO - Tối 1/9, nhiều nghệ sĩ đội mưa đến tang lễ NSƯT Ngọc Trinh. Nữ diễn viên "Mùi ngò gai" qua đời ở tuổi 52 sau một tuần nhập viện cấp cứu điều trị bệnh.

Tối 1/9, nhiều nghệ sĩ đội mưa đến viếng NSƯT Ngọc Trinh. Ốc Thanh Vân - đồng nghiệp thân thiết nhiều năm ở sân khấu kịch của Ngọc Trinh có mặt từ sớm, đội mưa đến tang lễ.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng có mặt viếng đồng nghiệp trong tối 1/9. Trước đó, cô viết trên trang cá nhân: “Mới đưa thầy về nơi an nghỉ, tâm tư chưa an lại nhận thêm tin về sự ra đi đột ngột của chị, một người chị nhiều đam mê, nhiệt huyết với nghề và công việc. Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên của hành trình nghệ thuật. Cuộc đời này vô định, vô thường, ngày càng thấm rõ điều đó", NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.

Vợ chồng Việt Hương, nghệ sĩ Hùng Thuận và NSƯT Hạnh Thúy đến viếng NSƯT Ngọc Trinh trong đêm. Ảnh: Meow Ent.

Diễn viên Hùng Thuận cũng đội mưa có mặt từ sớm, thắp hương cho nữ diễn viên. Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương cũng đến viếng. Trước đó trên trang cá nhân, Việt Hương xúc động nhớ lại kỷ niệm cùng Ngọc Trinh diễn vở Nữ sinh tại Đoàn Kịch Trẻ những năm 1994-1995. “Chị là người diễn cùng tôi vở kịch đầu tiên. Vậy mà giờ viết vài chữ tiễn biệt mà tôi vẫn hoang mang, chưa thể tin nổi”, Việt Hương chia sẻ.

Hòa Hiệp - bạn diễn gắn bó cùng Ngọc Trinh trong bộ phim Mùi ngò gai cũng có mặt tại tang lễ. Trước đó, anh cho biết bản thân sốc khi nghe tin đồng nghiệp qua đời.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi, sau một tuần điều trị xuất huyết bao tử tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Theo thông tin cáo phó, lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ viếng kéo dài đến ngày 4/9. Lễ động quan được cử hành vào 14h cùng ngày, sau đó linh cữu hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

NSƯT Ngọc Trinh sinh năm 1974, được biết đến qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch nói, truyền hình, đặc biệt là vai Hương trong bộ phim Mùi ngò gai và vai Xàng trong vở Trái tim nhảy múa.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên nghệ thuật tại Đại học Văn Lang, thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên. Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.