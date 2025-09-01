Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tình hình công chúa Thái Lan sau gần 3 năm hôn mê

Trạch Dương
TPO - Sau gần ba năm hôn mê vì bệnh tim, Công chúa Bajrakitiyabha đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chulalongkorn, với những tín hiệu cải thiện sau đợt nhiễm trùng huyết nghiêm trọng.

Theo National Thailand, Cục Nội vụ Hoàng gia Thái Lan phát đi thông cáo lần thứ sáu về tình trạng sức khỏe của Công chúa Bajrakitiyabha. Thông cáo nhắc lại việc con gái đầu lòng của quốc vương Thái Lan rơi vào tình trạng hôn mê từ ngày 15/12/2022 do bệnh tim. Bà đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chulalongkorn thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.

Ngày 9/8, đội ngũ y tế thông báo công chúa bị nhiễm trùng huyết nặng. Trong cập nhật mới nhất, bác sĩ cho biết tình hình nhiễm trùng đã cải thiện, huyết áp duy trì ổn định ngay cả khi ngừng thuốc trợ tim mạch. Công chúa tiếp tục được dùng kháng sinh, hỗ trợ hô hấp và chức năng thận, đồng thời được theo dõi chặt chẽ.

c1-3090224.jpg
Công chúa Thái Lan hôn mê từ năm 2022.

Cục Nội vụ Hoàng gia cho biết sẽ tiếp tục thông báo tới công chúng về những diễn biến tiếp theo.

Công chúa Bajrakitiyabha sinh năm 1978, là con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn (Rama X) và Hoàng hậu Soamsawali. Bà tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Thammasat, sau đó lấy bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế và tiến sĩ luật tại Đại học Cornell (Mỹ). Trong thời gian ở nước ngoài, Công chúa từng làm việc tại Phái đoàn Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở New York và có thời gian đảm nhận vị trí công tố viên.

Năm 2012, công chúa được bổ nhiệm làm Đại sứ Thái Lan tại Áo, kiêm Trưởng phái đoàn thường trực Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở Vienna. Bà gây ấn tượng với nhiều hoạt động quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp quyền và chống tội phạm xuyên quốc gia. Ở trong nước, Công chúa Bajrakitiyabha khởi xướng dự án Kamlangjai nhằm bảo vệ quyền lợi phụ nữ bị giam giữ, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập xã hội.

Công chúa từng được coi là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị kế vị, dù truyền thống quân chủ Thái Lan vốn ưu tiên nam giới. Đến nay Quốc vương Rama X vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về người nối ngôi.

Trạch Dương
