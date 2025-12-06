Sản lượng chè của Việt Nam đứng thứ 7 toàn cầu

TPO - "Ngành chè Việt Nam giữ vị thế vững chắc trên thế giới với diện tích trồng đứng thứ 5, sản lượng đứng thứ 7 toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ" - đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025.

Tối 5/12, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 được khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ - Bùi Thanh Sơn, nguyên Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân, 26 đại sứ các quốc gia, đại diện UNESCO cùng đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và du khách trong, ngoài nước.

Toàn cảnh lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ hội trà quốc tế. Lễ hội rất ý nghĩa, thiết thực khi gắn với các giá trị văn hóa, tôn vinh người sản xuất, các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh trà của tỉnh Lâm Đồng và ngành trà cả nước.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam có lịch sử văn hóa lâu đời về sản xuất và tiêu thụ trà, nói cách khác là chè. Chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của quốc gia. Hiện nay ngành chè Việt Nam giữ vị thế vững chắc trên thế giới, với diện tích trồng đứng thứ 5, sản lượng đứng thứ 7 toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Lâm Đồng là một trong những địa phương có tiềm năng hàng đầu của cả nước, với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong phát triển chuỗi giá trị. Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế chè Việt Nam trên thị trường thế giới.

Tuy nhiên, hệ thống ngành chè Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức từ tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị chưa mạnh. Ngoài ra, chè Việt Nam xuất khẩu chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô và công tác xúc tiến, quảng bá còn hạn chế, chưa có nhiều thương hiệu mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chè, thực hiện hiệu quả Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030, trong đó có cây chè theo hướng sản xuất quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn, khai thác đa giá trị gắn với văn hóa, du lịch, dịch vụ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng xây dựng và phát triển các thương hiệu mạnh của ngành chè Việt Nam.

Thu hoạch chè ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Trong khuôn khổ sự kiện, tổ chức VietKings công bố 4 kỷ lục Việt Nam mới, gồm nhà máy chè cổ 1927 tại Bảo Lộc - một trong những cơ sở chế biến chè lâu đời còn tồn tại ở Việt Nam, đơn vị tổ chức Lễ hội Trà quốc tế với chuỗi hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao quy mô lớn nhất, tiết mục Vũ khúc thanh tâm trà với 1.111 trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách Việt trà thức đông nhất tại một địa điểm, lễ hội có nhiều hoa hậu, đại diện sắc đẹp của Miss Cosmo đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia trải nghiệm nhất.

Hơn 1.000 trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức". Ảnh: Phạm Nguyễn.

Trong khuôn khổ, khán giả được thưởng thức các tiết mục sôi động của ca sĩ nổi tiếng cùng màn Carnival ấn tượng của gần 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế. Những trang phục mang sắc màu văn hóa các quốc gia và phần trình diễn đầy năng lượng đã tạo nên không khí lễ hội quốc tế rực rỡ, để lại dấu ấn đặc biệt tại Đà Lạt.