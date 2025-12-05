Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Nội dung được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất năm 2025

Hà Trang
TPO - Năm 2025, khung tìm kiếm của người Việt trên Google thay đổi, trong đó trí tuệ nhân tạo chiếm sóng. Các sản phẩm văn hóa đặc biệt là nội dung liên quan lịch sử, lễ kỷ niệm lớn ghi nhận mức độ quan tâm vượt trội. Du lịch trong nước tiếp tục giữ vị thế áp đảo trên các bảng xếp hạng.

"Mưa đỏ", "Bắc Bling" dẫn đầu

Theo công bố của Google khu vực Việt Nam, ở mảng phim ảnh, Mưa đỏ là hiện tượng khi không chỉ dẫn đầu nhóm tìm kiếm phim mà còn là tác phẩm Việt duy nhất góp mặt trong top 10 xu hướng chung năm 2025. Xếp ngay sau là các dự án quốc tế như Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Squid Game 2, Khom lưng, Nghịch ái cùng loạt phim truyền hình Trung Quốc, Hàn Quốc và anime Nhật Bản.

Riêng trong top tìm kiếm phim Việt, Mưa đỏ giữ vị trí số một, theo sau là Nhà gia tiên, Đèn âm hồn, Quỷ nhập tràngBộ tứ báo thủ.

hoang01-edited-cropped-cropped-1.jpg
"Mưa đỏ" dẫn đầu lượng tìm kiếm về mục phim ảnh, phim chung.

Lĩnh vực âm nhạc ghi nhận những ca khúc mang màu sắc văn hóa - lịch sử. Bên cạnh đó, hạng mục này phần nào chịu tác động từ các sự kiện lớn như A50, A80. Bắc Bling (Hòa Minzy) dẫn đầu danh sách bài hát được tìm kiếm nhiều nhất năm.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Tái sinh (Tùng Dương), Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng), Nỗi đau giữa hòa bình (Hòa Minzy), Mưa chiều. Những ca khúc xếp sau gồm Dù cho tận thế, Phép màu, Mất kết nối, Gã săn cá, Say một đời vì em. Đặc biệt có sự hiện diện của hai ca khúc AI trong top 10 là Mưa chiềuSay một đời vì em.

18b-1741708245764934408726.jpg
Bắc Bling là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam.

Xu hướng concert yêu nước bùng nổ. Concert quốc gia dẫn đầu lượt tìm kiếm, theo sau là V Concert, Tổ quốc trong tim, Việt Nam trong tôi. Các concert còn lại thuộc về các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Em xinh say hi, Anh trai say hi, Chị đẹp, Y Concert và Sao nhập ngũ.

Trong nhóm tin tức, FIFA Club World Cup là sự kiện được quan tâm nhiều nhất.

Du lịch nội địa là xu hướng năm 2025. Toàn bộ top 10 địa điểm tìm kiếm nhiều nhất đều thuộc Việt Nam, trải dài từ Đà Lạt, An Giang, Mũi Né đến Đà Nẵng, Hạ Long, Cà Mau, Phú Quốc, cho thấy nhu cầu du lịch trong nước phát triển mạnh.

Trí tuệ nhân tạo chiếm sóng

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của AI. Người viết sử dụng AI để xem tin tức, giải trí, chủ động tạo ra nội dung mới từ video, âm nhạc đến mô phỏng phim ảnh.

Các mô hình AI như DeepSeek, ChatGPT, Grok, Gemini, Pixverse AI cùng xuất hiện trong top 10 xu hướng tìm kiếm chung tại Việt Nam, trong đó DeepSeek vượt ChatGPT để giữ vị trí số một.

deepseek-ai-1738939654765-173893.jpg
DeepSeek vượt mặt Chat GPT về lượng tìm kiếm trên Google.

Ở nhóm tìm kiếm “cách làm”, người dùng có xu hướng kết hợp giữa nhu cầu sinh hoạt thường ngày và công nghệ mới. Các từ khóa nổi bật gồm “cách pha trà vải”, “làm siro mận”, “khúc bạch vải” bên cạnh những tìm kiếm như “cách làm video AI”.

Mục “là gì”, Google cho thấy vai trò giải mã ngôn ngữ mạng với các từ khóa thịnh hành như A80, 8386, sít rịt, lowkey, skip leg day.

Hà Trang
#phim Việt Nam #âm nhạc #du lịch #AI #xu hướng 2025 #sự kiện

