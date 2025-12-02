Amee rời công ty

TPO - Ca sĩ Amee thông báo rời ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Thời gian qua, cô gần như vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Tối 2/12, Amee thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau bảy năm đồng hành. “Đây là quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, đánh dấu sự chuyển mình sang giai đoạn hoạt động với nhiều định hướng cá nhân mới”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ sinh năm 2000 gửi lời cảm ơn đến khán giả và cho biết sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của công ty khác.

Amee rời công ty sau 7 năm gắn bó.

Amee thông báo trên trang cá nhân, còn fanpage 1,7 triệu người do công ty quản lý đã ngừng đăng bài từ 20/10.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, công ty giải trí mới do Trần Huyền My (tên thật của Amee) đứng tên.

Năm 2019, Amee xuất hiện như làn gió mới của Vpop khi góp giọng trong Ex’s Hate Me cùng B Ray. Cô nhanh chóng được ST.319 đầu tư ra mắt với Anh nhà ở đâu thế, định vị hình ảnh kẹo ngọt, nữ tính và đạt thành tích nhạc số ấn tượng.

Album đầu tay dreAMEE ra mắt ngay trong năm đầu hoạt động, nối dài chuỗi hit trăm triệu view như Anh nhà ở đâu thế, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà… Amee còn tạo loạt xu hướng từ nhạc quảng cáo như Tình bạn diệu kỳ, Shay nắng, Ưng quá chừng, đồng thời là gương mặt được săn đón bởi các thương hiệu thời trang cao cấp.

Tuy nhiên từ sau album đầu tay, cô ít ra mắt sản phẩm cá nhân và gần như mất hút. Đầu 2024, chiến dịch “giải cứu AMEE” nổ ra khi fan liên tục phàn nàn về sự im ắng quá lâu. E.P MỘNGMEE đánh dấu trở lại sau 4 năm, nhưng các bài hát không bùng nổ như mong đợi. Có thời điểm, cô bị chê vì khả năng diễn live kém, hát hụt hơi gây thất vọng.

Trở lại đường đua, Amee đối diện với bài toán lớn khi showbiz có nhiều cá tính gen Z vượt trội như tlinh, Mono… Nữ ca sĩ khi đó bị xem là thiếu cá tính nghệ thuật, phụ thuộc vào hình tượng công ty xây dựng.

ST.319 từng sản sinh loạt nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều trong số đó đã chọn rời đi. Erik và Min đều thăng hoa trong sự nghiệp solo khi rời công ty. Erik liên tiếp tạo hit như Chạm đáy nỗi đau, Em không sai chúng ta sai. Min cũng khẳng định vị thế với Có em chờ, Đừng yêu nữa em mệt rồi, Bài này chill phết, Ghen…

Năm 2021, nhóm nhạc Monstar tan rã sau 5 năm hoạt động. Erik tham gia nhóm nhưng sớm tách ra hoạt động riêng sau sự cố có mâu thuẫn với Aiden Nguyễn.