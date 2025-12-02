Show Anh trai xin lỗi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - BTC “Anh trai say hi” thừa nhận sự cố kỹ thuật khiến một số tài khoản khán giả bị mất hoặc ghi nhận thiếu lượt bình chọn trong giai đoạn hệ thống quá tải, đồng thời xin lỗi và cam kết khắc phục triệt để.

Chiều 2/12, chương trình “Anh trai say hi” thông báo hệ thống bình chọn đã phải xử lý lượng truy cập tăng đột biến ngoài dự đoán. Vì vậy, hệ thống bị quá tải tại một số thời điểm, dẫn đến các hiện tượng như lag, phản hồi chậm và ghi nhận thiếu lượt bình chọn khi người dùng thực hiện nhiệm vụ.

BTC xin lỗi vì sự cố kỹ thuật này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm bình chọn của khán giả. Chương trình cho biết đội ngũ kỹ thuật đã liên tục triển khai các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao khả năng chịu tải, tăng tính ổn định và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh. Hiện hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại.

Cuộc đua bình chọn tạo căng thẳng trong chung kết Anh trai say hi.

Nếu trường hợp khán giả mất lượt bình chọn, chưa được cộng đủ lượt bình chọn hay hệ thống không ghi nhận, BTC nói sẽ tiếp nhận để kiểm tra, giải quyết. Phía Anh trai say hi cam kết tiếp tục tối ưu hệ thống, mang đến trải nghiệm tốt nhất và đảm bảo môi trường bình chọn công bằng - minh bạch - an toàn cho toàn bộ khách hàng.

Ở mùa 2, 18 nghệ sĩ bước vào vào chung kết. Chương trình mở bình chọn để quyết định toàn bộ giải thưởng quan trọng như Quán quân, Á quân và đội hình Best 5 - 5 anh trai xuất sắc nhất.

Cổng bình chọn mở từ 25/11 và kết thúc vào 13/12. Bảng hiện thị lượt bình chọn được hiển thị và cập nhật vào hai khung 11h và 19h hàng ngày để khán giả kiểm tra thứ hạng. Đặc biệt, nhân sự thuộc BTC không được tham gia bình chọn nhằm đảm bảo tính công bằng.

Trên nền tảng mạng xã hội, một số fan của các anh trai ý kiến về lượng bình chọn vào ngày 26/11 không tăng. Negav, Vũ Cát Tường và top anh trai hạng 8-18 được ghi nhận giảm bình chọn.

Negav và buitruonglinh (phải) có kết quả bình chọn bám sát nhau, trong khi B Ray đang bứt phá phía sau.

Tính đến hiện tại, Negav vẫn dẫn đầu đội hình với hơn 1,5 triệu lượt bình chọn và có xu hướng tăng đều. Anh là người dẫn đầu cuộc chơi ngay từ khi mở cổng bình chọn. Bám sát ngay sau là buitruonglinh với 1,3 triệu lượt bình chọn. Nhiều khán giả nhận định anh là người có cơ hội lớn nhất lật ngược tình thế trước Negav.

B Ray vụt lên đứng hạng 3 sau khi livestream kêu gọi bình chọn. Tiếp đến là CongB và Vũ Cát Tường. Mason Nguyễn bị đẩy xuống hạng 6 nhưng vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá vào top 5. Ba cái tên áp chót trong top 18 lần lượt là Thái Ngân, Jay B và Hải Nam.

Cuối tuần, các nghệ sĩ bước vào đêm chung kết 2 của Anh trai say hi, hướng đến đêm concert tại TPHCM vào cuối tháng 12.

Hà Trang
