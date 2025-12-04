Quang Hà, Khắc Việt, Lương Gia Huy cùng dàn sao V-Pop đình đám hội tụ tại Đêm nhạc Thiện nguyện "Thắp Lại Nắng Sau Mưa"

Một sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất dịp cuối năm 2025 sẽ chính thức sáng đèn vào 20h00 ngày 07/12 tại sân khấu số 8 Nguyễn Công Hoan. Đêm nhạc thiện nguyện "Thắp Lại Nắng Sau Mưa" không chỉ là sự quy tụ hiếm hoi của dàn nghệ sĩ thực lực như Quang Hà, Khắc Việt, Lương Gia Huy, Vũ Duy Khánh, Minh Vương M4U... mà còn là hành trình kết nối những trái tim nhân ái bằng giai điệu.

Thông điệp chữa lành giữa mùa đông Hà Nội

Giữa cái lạnh chớm đông của Hà Nội, "Thắp Lại Nắng Sau Mưa" như một lời hứa ấm áp mà Ban tổ chức muốn gửi tới khán giả. Tên gọi chương trình mang tính biểu tượng sâu sắc: Sau những giông bão của cuộc đời, những khó khăn mà đồng bào hay những mảnh đời bất hạnh phải gánh chịu, mặt trời sẽ lại tỏa nắng nếu chúng ta biết sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau.

Ông Đặng Chiến, Tổng giám đốc công ty TNHH DC ENTERTAIMENT

Ông Đặng Chiến Tổng giám đốc công ty TNHH DC ENTERTAIMENT, Bầu show tổ chức chương trình này cho biết: "Chúng tôi không tổ chức một show diễn thương mại thuần túy. Đây là nơi khán giả đến để tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, và quan trọng hơn, mỗi chiếc vé bán ra là một bàn tay đưa ra để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi muốn dùng sức ảnh hưởng của nghệ sĩ để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người."

Đại tiệc âm nhạc: Từ Ballad "lụi tim" đến những bản Remix bùng nổ

Điều khiến "Thắp Lại Nắng Sau Mưa" trở thành tâm điểm chú ý chính là dàn Line-up "đắt giá". Hiếm có đêm nhạc nào quy tụ được nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng và đều là những cái tên "bảo chứng phòng vé" đến vậy.

Khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian lãng mạn với giọng hát nội lực, kỹ thuật đỉnh cao của Quang Hà – người luôn biết cách làm mới cảm xúc người nghe qua từng câu hát. Bên cạnh đó là Khắc Việt và Minh Vương M4U – những "cỗ máy tạo hit" gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x. Những bản tình ca từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng sẽ được tái hiện lại sống động và đầy hoài niệm.

Sự xuất hiện của Đình Dũng mang đến làn gió nhạc trẻ hiện đại, bắt tai với những ca khúc viral mạng xã hội. Trong khi đó, "Hoàng tử nhạc buồn" Vũ Duy Khánh hứa hẹn sẽ lấy đi nước mắt khán giả bằng những bản Pop-Ballad tự sự đầy trải nghiệm.

Để cân bằng cảm xúc, sự xuất hiện của Lương Gia Huy và Chu Bin chính là những nhân tố "giữ lửa". Với phong cách trình diễn máu lửa, vũ đạo điêu luyện và khả năng khuấy động đám đông, hai nam ca sĩ sẽ biến khán phòng thành một không gian âm nhạc sôi động, đa chiều.

Poster Đêm Nhạc

Không gian nghệ thuật đẳng cấp tại số 8 Nguyễn Công Hoan

Địa điểm tổ chức tại số 8 Nguyễn Công Hoan (Giảng Võ, Ba Đình) được giới chuyên môn đánh giá là một trong những sân khấu có chất lượng âm thanh (acoustics) tốt nhất hiện nay tại Hà Nội cho các đêm nhạc Live.

Với không gian ấm cúng nhưng sang trọng, khoảng cách giữa sân khấu và khán đài được thiết kế vừa vặn để khán giả có thể nhìn ngắm thần tượng ở cự ly gần nhất, cảm nhận rõ từng hơi thở, từng cái run giọng đầy cảm xúc của nghệ sĩ. Ban tổ chức cũng tiết lộ đã đầu tư hệ thống ánh sáng Visual Art hiện đại để mỗi màn trình diễn không chỉ đã tai mà còn mãn nhãn.

Vào lúc 20h00 ngày 07/12/2025, hãy tạm gác lại những bộn bề lo toan để đến với "Thắp Lại Nắng Sau Mưa". Hãy đến để thưởng thức nghệ thuật đích thực và để thấy lòng mình ấm lại khi biết rằng: sự hiện diện của bạn đang góp phần mang "nắng" đến cho những mảnh đời vẫn còn đang khó khăn.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu tấm vé ý nghĩa này, bởi số lượng ghế ngồi có hạn để đảm bảo chất lượng trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.