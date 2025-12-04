Điểm trừ của 'Avatar 3'

TPO - James Cameron giới thiệu “Avatar: Fire and Ash” tới giới báo chí điện ảnh trước khi phim ra rạp vào cuối tháng 11. Những người xem đầu tiên gọi chuyến trở lại Pandora lần thứ ba là màn trình diễn điện ảnh tối thượng, đưa hình ảnh và cảm xúc lên tầm cao mới. Tuy nhiên, cốt truyện được cho là chưa tới.

Theo The Hollywood Reporter, Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) có suất chiếu đầu tiên dành cho báo chí vào ngày 1/12.

Dù bài phê bình chính thức cho Fire and Ash bị cấm đăng cho đến gần ngày phát hành 19/12, 20th Century Studios cho phép giới truyền thông đăng nhận xét sơ lược trên mạng xã hội về buổi chiếu sớm trong tuần này. Phản ứng ban đầu cho thấy đạo diễn James Cameron có thể ăn mừng thêm một bom tấn tỷ USD nữa.

Avatar: Fire and Ash nhận nhiều đánh giá tích cực sau buổi chiếu sớm cho báo chí.

Trên X, nhà phê bình Courtney Howard tuyên bố Fire and Ash nhắc nhở mọi người nhớ rạp chiếu phim được sinh ra để làm gì.

“Sau 3 phần phim, James Cameron vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, khiến những cảnh tượng hoành tráng trở nên giàu cảm xúc. Một thiên sử thi hào hùng, táo bạo, xuất sắc và tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Đây chính là lý do rạp chiếu phim tồn tại", nữ thành viên Hiệp hội các nhà phê bình phim Los Angeles (LAFCA) nhận xét.

Nhà phê bình Sean Tajipour cũng dành lời khen cho Avatar 3. Ông cho rằng với phần phim mới, Cameron tiếp tục phá vỡ giới hạn trong từng khung hình.

“Tôi có thể không phải là fan cuồng nhiệt nhất của Avatar, nhưng Avatar: Fire and Ash một lần nữa chứng minh James Cameron có thể và luôn mang đến màn trình diễn điện ảnh tối thượng, đưa hình ảnh và cảm xúc lên tầm cao mới, đồng thời tái định nghĩa cảm giác của bom tấn đích thực. Phim táo bạo, chìm đắm, khó quên và được dẫn dắt bởi tham vọng mãnh liệt", anh nhận định.

Perri Nemiroff, phóng viên của Collider, đánh giá: "Ba phần phim rồi mà tôi vẫn không thể vượt qua được sự kỳ diệu của Avatar. Ước gì tôi có từ ngữ độc đáo hơn, nhưng câu này quá đúng - Avatar: Fire and Ash thực sự mang cảm giác như một chuyến đi. Tôi không thể tin mình lại bị kéo vào thế giới Pandora nhanh đến vậy và bị cuốn theo câu chuyện. Khi điều đó xảy ra, bạn cảm nhận rõ sự phức tạp tăng lên đáng kể trong một số khía cạnh của quá trình sản xuất".

Trong khi đó, nhà biên kịch phim Michael Lee chỉ ra phần hình ảnh và hành động nằm ngoài sức tưởng tượng, nhưng cốt truyện còn đôi chút chưa thỏa mãn.

Theo ông, Avatar: Fire and Ash sở hữu sức mạnh hình ảnh khổng lồ, đặc biệt là ở bản 3D. Việc khám phá sâu hơn về Pandora và các bộ lạc mới cho phép xây dựng một thế giới rộng lớn.

"Cốt truyện có thể hơi yếu, nhưng bộ phim phá vỡ những giới hạn kỹ thuật theo cách khó thể tưởng tượng", ông nhấn mạnh.

Josh Parham, cây viết của Next Best Picture, tiếc nuối vì phần mới bị nhồi nhét quá nhiều tình tiết, bị giảm độ hay vì lặp lại mô típ quen thuộc từ khác phần trước, trong khi có những khái niệm mới mẻ lại chưa được khai thác kỹ lưỡng.

Dẫu vậy, ông khẳng định Cameron vẫn mang đến những cảnh tượng ngoạn mục tuyệt vời, với tông màu tối tăm đầy cuốn hút.

Nhà phê bình phim Nikko Supreme đánh giá phim có tính giải trí cao, nhưng nội dung còn mỏng. Theo ông, ngoài nhân vật phản diện Oona Chaplin xuất sắc và bộ tộc mới đầy mê hoặc, câu chuyện lặp lại một cách khó chịu, cảm giác như sao chép hai bộ phim trước đó.

Nội dung phim bị chê còn thiếu sót.

Phần thứ 3 đưa câu chuyện trở lại hành tinh Pandora sau các sự kiện của Avatar: The Way of Water (2022), đồng thời giới thiệu tộc người Ash People (tộc Tro tàn) - bộ tộc Na’vi theo chủ đề lửa.

Avatar 2 kết thúc bằng cái chết của Neteyam, con trai Jake Sully và Neytiri. Ở phần mới, khi gia đình Sully đang đau buồn vì mất mát, mối đe dọa mới xuất hiện: bộ tộc Tro tàn, nhóm Na’vi sống trong núi lửa với bản tính thù địch, do Varang dẫn đầu.

Fire and Ash quy tụ các gương mặt quen thuộc của Avatar: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, CCH Pounder và Giovanni Ribisi. Kate Winslet và Cliff Curtis của The Way of Water cũng trở lại với vai cũ.

Nhân vật mới, Varang - thủ lĩnh tộc Tro tàn, do Oona Chaplin thủ vai. Ngoài ra, David Thewlis và Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) cũng gia nhập dàn diễn viên trong phần này.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, đạo diễn Cameron thẳng thắn tuyên bố tương lai của thương hiệu Avatar phụ thuộc vào doanh thu phòng vé của Fire and Ash. Đạo diễn dự tính làm 5 phim Avatar, hiện đã quay một phần lớn của phần phim thứ tư.

Đầu năm này, Cameron nói với tạp chí Empire rằng sẵn sàng tự đạo diễn phần phim thứ 4.

“Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để không làm. Tôi khỏe mạnh và sẵn sàng. Tôi không loại trừ khả năng đó. Ý tôi là, tôi phải thật sự sung sức để có thể xử lý khối lượng công việc và năng lượng khổng lồ này trong sáu hoặc bảy năm nữa. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi có thể không làm nổi. Nhưng nếu được, tôi sẽ làm", nhà làm phim 71 tuổi chia sẻ.

Phần phim Avatar đầu tiên vẫn là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (chưa điều chỉnh lạm phát) với 2,9 tỷ USD toàn cầu, trong khi The Way of Water đứng thứ ba với 2,3 tỷ USD.