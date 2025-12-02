Phép thử trong thời kỳ suy thoái

TPO - Hàn Quốc đang chuyển sang sản xuất phim với kinh phí siêu thấp và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp. Điện ảnh xứ củ sâm đang đối mặt với sự sụt giảm mạnh về số lượng phim, chi phí leo thang và doanh thu phòng vé thấp.

Sản xuất phim kinh phí thấp

Theo The Korea Times, làm phim kinh phí thấp và sử dụng AI đang là xu hướng thử nghiệm thịnh hành trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

Đạo diễn Yeon Sang Ho, nổi tiếng với Train to Busan (2016) và Hellbound (2021), là một trong những người dẫn đầu xu hướng. Trong năm nay, ông đạt được thành công bất ngờ với The Ugly dù không cần tốn quá nhiều tiền.

Phim được sản xuất với kinh phí khoảng 200 triệu won (136.275 USD), trong khi thu hút hơn 1 triệu khán giả và thu về khoảng 11 tỷ won (7,5 triệu USD), đạt tỷ suất lợi nhuận gấp hơn 50 lần chi phí sản xuất.

Park Jung Min đóng chính trong The Ugly. Vai diễn của anh được đánh giá cao, có tên trong đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc của Rồng xanh 2025.

Dựa trên thành công đó, CJ ENM và công ty sản xuất của Yeon, Wowpoint, thông báo rằng đạo diễn sẽ thực hiện bộ phim mới, Paradise Lost, với ngân sách khoảng 500 triệu won (340.000 USD).

Dự án mới xoay quanh bí ẩn về cậu bé trở về sau chín năm mất tích. Phim có sự tham gia của diễn viên kỳ cựu Kim Hyun Joo, từng hợp tác với đạo diễn Yeon trong Hellbound và Jung_E (2023) của Netflix.

Với sự tham gia của CJ ENM - nhà phát hành hàng đầu Hàn Quốc, bộ phim sắp tới cho thấy các công ty lớn ngày càng theo đuổi những dự án có rủi ro tài chính thấp và thời gian sản xuất nhanh.

Đạo diễn Yeon bày tỏ mong muốn phương pháp tiếp cận thử nghiệm của ông sẽ được hệ thống hóa, cho phép nhiều thể loại phim hơn có thể tiếp cận rạp chiếu phim.

“Khi còn trẻ, tôi được truyền cảm hứng từ những bộ phim châu Á huyền thoại, hầu hết đều là phim kinh phí thấp. Có sức mạnh mà chỉ phim kinh phí thấp mới có được. Tôi bắt đầu tham vọng liệu những thử nghiệm như The Ugly có thể được hệ thống hóa hay không, thay vì chỉ là thử nghiệm nhất thời. Tôi tin chúng ta cần tiêu chuẩn mới cho việc làm phim, khác với những tiêu chí chúng ta vẫn đang sử dụng và tôi hy vọng tiêu chuẩn đó có thể được định hình rõ ràng”, Yeon nói sau buổi công chiếu The Ugly ở Seoul vào ngày 10/9.

Tận dụng AI

Thử nghiệm đáng chú ý khác đến từ đạo diễn Kang Yun Sung, được biết đến với bộ phim đề tài tội phạm ăn khách The Outlaws (2017), khi tác phẩm mới nhất của ông, Run to the West, sử dụng công nghệ AI để rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí sản xuất.

Với sự tham gia của Byun Yo Han và Kim Kang Woo, bộ phim dài 60 phút này là phim điện ảnh đầu tiên sử dụng AI trên quy mô lớn, đặc biệt trong các cảnh rượt đuổi, nổ xe hơi và sập tòa nhà.

Ông Kang nhấn mạnh vào tính hiệu quả của công nghệ này. Theo ông, cảnh nổ xe hơi vốn mất bốn đến năm ngày để thực hiện bằng đồ họa máy tính, nhưng chỉ mất khoảng 10 phút nếu sử dụng AI. Nhờ công nghệ, tổng chi phí sản xuất phim ước tính khoảng 1,5 tỷ won (1 triệu USD).

Đạo diễn sinh năm 1971 cho biết việc tận dụng AI nhằm giảm rủi ro tài chính, đồng thời cho thấy được tính ứng dụng rộng rãi của công nghệ.

“Tôi bắt đầu dự án vì muốn chứng minh rằng khi làm phim bằng AI, chúng ta có thể tạo ra những hiệu ứng đồ họa máy tính đạt đến tầm bom tấn ngay cả khi kinh phí hạn hẹp. Các phim hiện nay có thể tốn tới hơn 10 tỷ won, trong khi việc tìm kiếm đầu tư khó khăn. Điều đó buộc người sáng tạo phải hạn chế trí tưởng tượng và thu hẹp thể loại để phù hợp với khoản ngân sách họ có thể huy động”, ông Kang chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt bộ phim vào ngày 13/10.

Run to the West sử dụng AI để tạo ra kỹ xảo.

Tuy nhiên, nỗ lực của Kang dường như không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Khởi chiếu ngày 15/10, bộ phim chỉ đạt 27.996 lượt xem - thấp hơn nhiều so với điểm hòa vốn khoảng 200.000 vé.

Kết quả phòng vé đáng thất vọng này cho thấy dù đổi mới công nghệ có thể giảm rủi ro tài chính và đẩy nhanh tiến độ sản xuất, thành công cuối cùng của mô hình thử nghiệm này vẫn phụ thuộc vào việc đáp ứng tiêu chuẩn cao của khán giả về cốt truyện và chất lượng.