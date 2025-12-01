Lặp lại thua lỗ hàng loạt

TPO - Sự xuất hiện của tác phẩm ngoại "Zootopia 2" tiếp tục đảo chiều phòng vé, đẩy nhóm phim nội vào thế bất ổn. Hai bộ phim vừa ra rạp doanh thu ảm đạm, không có thêm kỳ tích trăm tỷ đồng. Đáng tiếc nhất là trường hợp của "Quán Kỳ Nam", bộ phim đậm chất điện ảnh, nhận hàng trăm lời khen về chất lượng nhưng lại kén người xem.

Không có kỳ tích cho phim Việt

Thị trường điện ảnh cuối tuần qua (28-30/11) khép lại trong tình trạng lệch pha giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại. Toàn thị trường có tổng doanh thu khoảng 62,7 tỷ đồng, riêng Zootopia: phi vụ động trời 2 chiếm hơn 41,6 tỷ đồng (402.767 vé/9.471 suất chiếu), tương đương 67% toàn thị trường.

Phim hoạt hình của Disney chiếm gần như toàn bộ sức mua của khán giả, tạo khoảng cách lớn với các tác phẩm còn lại. Sự xuất hiện của tác phẩm ngoại tiếp tục đảo chiều phòng vé, đẩy nhóm phim nội vào thế bất ổn. Các phim còn lại gần như không tạo ra doanh thu đáng kể.

Tác phẩm hoạt hình do Shakira, Quan Kế Huy và sao phim Ở nhà một mình Macaulay Culkin lồng tiếng đang gây tiếng vang ở rạp Việt.

Đứng thứ hai là Truy tìm Long Diên Hương với 18,03 tỷ đồng (194.372 vé/5.580 suất chiếu). Số liệu cho thấy sự hụt hơi của bộ phim hài hành động khi cạnh tranh bom tấn của Disney. Sau hơn hai tuần ra rạp, phim đạt tổng doanh thu 177,3 tỷ đồng. Đà tăng trưởng của phim đang chậm lại, khó còn khả năng trở thành hiện tượng tương tự Tử chiến trên không.

Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện, đại diện Hollywood còn sót lại trong top đầu, thu 5,38 tỷ đồng (45.214 vé/2.036 suất chiếu). Con số này chỉ chiếm 8,5% tổng thị trường, cho thấy dù ra mắt cùng thời điểm, ít tác phẩm có khả năng thu hẹp khoảng cách doanh thu với Zootopia. Chỉ nhìn vào top 3, dễ nhận thấy chỉ có một bộ phim thắng lớn, phần còn lại hụt hơi toàn diện.

Ở nhóm phim Việt mới ra rạp, sự ảm đạm thể hiện rõ qua số liệu. Phòng trọ ma bầu chỉ đạt 2,57 tỷ đồng (31.664 vé/1.298 suất chiếu) dịp cuối tuần. Tác phẩm kinh dị - hài thu 3,6 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp.

Quán Kỳ Nam chỉ thu 975,7 triệu đồng (9.641 vé/798 suất chiếu) dịp cuối tuần. Bộ phim được đánh giá "đậm chất điện ảnh" có Liên Bỉnh Phát và Đỗ Hải Yến thu 1,28 tỷ đồng sau ba ngày ra rạp.

Hai phim nội mở màn trong tình thế gần như không có cửa cạnh tranh. Phim Việt không có thêm kỳ tích trăm tỷ đồng, thậm chí kéo nhau thua lỗ.

Quán Kỳ Nam có Liên Bỉnh Phát và tác phẩm hài - kinh dị Phòng trọ ma bầu mở màn không như kỳ vọng.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Quán Kỳ Nam. Tác phẩm nhận hàng trăm lời khen về chất điện ảnh, được đánh giá trau chuốt trong hình ảnh lẫn diễn xuất của Liên Bỉnh Phát và Đỗ Hải Yến nhưng doanh thu không khả quan.

Việc lựa chọn quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35 mm giúp phim tạo được chất xưa, tái hiện không khí TPHCM thập niên 1980. Đây là điều hiếm thấy ở phim Việt hiện đại. Ở khía cạnh nghệ thuật, câu chuyện tình lệch tuổi giữa dịch giả sách và cô chủ quán tên Kỳ Nam được xem là tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa nhất trong số các phim ra mắt từ đầu năm.

Tác phẩm khó bán vé không phải do chất lượng kém, mà vì thị hiếu công chúng hiện tại nghiêng nhiều hơn về nhịp kể nhanh, kịch tính rõ rệt hoặc yếu tố giải trí. Quán Kỳ Nam chọn cách kể chậm rãi, quan sát nhân vật và tâm lý, câu chuyện thiên về cảm xúc hơn là cao trào. Điều này vô tình khiến phim dễ bị lép vế giữa loạt phim hài, hành động đang trụ rạp về góc độ doanh thu.

Một chuyên gia nhận định đây là bộ phim có khả năng tạo ra nhiều tranh luận nhất năm, giữa người làm nghề và cả khán giả đại chúng. Có lúc người xem cảm thấy đồng điệu, có lúc khó chịu chỉ vì không quen với nhịp phim và vô tình trở thành rào cản với số đông.

Đáng tiếc cho Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát ở Quán Kỳ Nam.

Loạt phim còn lại trụ rạp doanh thu cũng không khả quan. Cuối tuần, Cưới vợ cho cha đạt 1,32 tỷ đồng (15.954 vé / 604 suất chiếu). Tác phẩm có NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân chỉ thu 8,17 tỷ đồng sau hơn một tuần ra rạp.

Wicked 2: for good thu 600,6 triệu đồng (4.212 vé / 289 suất chiếu), Anh trai say xe còn 581,4 triệu đồng (5.745 vé/321 suất chiếu), Phiên chợ của quỷ đạt 504,1 triệu đồng, Lọ lem chơi ngải và Gangster về làng lần lượt quanh mức 79 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần.

Nếu tuần tiếp theo không xuất hiện tác phẩm nội địa đủ mạnh để cạnh tranh với Zootopia, phòng vé có thể tiếp tục rơi vào trạng thái co hẹp. Khả năng cao phim Việt tiếp tục chạm đáy suất chiếu và có nguy cơ biến mất khỏi phòng vé trong vòng một tuần, tiếp nối chuỗi thất bại của gần 10 tác phẩm trước đó như Trái tim què quặt, Nhà ma xó, Phá đám sinh nhật mẹ, Thai chiêu tài, Bịt mắt bắt nai...

Trông chờ sự trở lại của phim kinh dị

Tuần này, phòng vé bước vào lượt phát hành mới với 6 tác phẩm gồm Hoàng tử quỷ, 5 centimet trên giây, 96 phút sinh tử, Chú thuật hồi chiến: Biến cố Shibuya x Tử diệt hồi du - The movie, Ma lủng tường và Năm đêm kinh hoàng 2.

Trong số đó, chỉ có một phim Việt là Hoàng tử quỷ ra rạp tuần này. Dự án của bộ đôi "trùm kinh dị" Hoàng Quân - Trần Hữu Tấn với sự tham gia của Anh Tú Atus và Lương Thế Thành được kỳ vọng bứt phá doanh thu.

Phòng vé đang trông chờ Hoàng tử quỷ ra rạp ngày 5/12.

Tác phẩm có lợi thế bứt tốc do không phải chia khán giả với các phim Việt khác, đồng thời có khả năng chiếm tỷ lệ suất chiếu đủ lớn để tạo đà mở màn.

Giữa lúc phần lớn phim nội còn trụ rạp đều đang suy giảm mạnh doanh thu, Hoàng tử quỷ có thể trở thành nhân tố mới giúp kéo khách trở lại rạp, nhất là khi thị trường đang thiếu tác phẩm nội địa đủ sức cạnh tranh trực diện với khối phim ngoại.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh với khối phim ngoại vẫn rất lớn. Đặc biệt, Chú thuật hồi chiến: Biến cố Shibuya x Tử diệt hồi du - The Movie và Năm đêm kinh hoàng 2 đều thuộc nhóm phim mạnh, có lượng fan riêng. 5 centimet trên giây, 96 phút sinh tử và Ma lủng tường góp phần mở rộng danh sách chọn lựa, khiến thế trận phòng vé dự báo biến động đáng kể.