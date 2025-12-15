Lệ Quyên trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt

TPO - Tối 14/12, tại Thủ Thiêm Riverstage (TPHCM), đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã diễn ra trong không gian giàu cảm xúc. Không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn, chương trình còn hướng về hoạt động thiện nguyện, kêu gọi sự sẻ chia với đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Không gian âm nhạc tôn vinh di sản Trịnh Công Sơn

Hãy yêu nhau đi không được xây dựng như concert phô diễn kỹ thuật hay hiệu ứng sân khấu hoành tráng. Chương trình lựa chọn cách tiếp cận tiết chế, lấy âm nhạc làm trung tâm, để các ca khúc của Trịnh Công Sơn vang lên đúng tinh thần nguyên bản: mộc mạc, sâu lắng và giàu triết lý nhân sinh.

Ngay từ những giai điệu mở đầu, khán giả được dẫn dắt vào thế giới trữ tình rất riêng của nhạc Trịnh. Mỗi ca khúc như lời tự sự về tình yêu, thân phận con người... Các nghệ sĩ tham gia đều chọn lối thể hiện giản dị, đặt cảm xúc và sự chân thành lên trên kỹ thuật trình diễn.

﻿ ﻿ Nhiều nghệ sĩ hội tụ trong đêm nhạc Trịnh.

Bùi Lan Hương thể hiện Hạ trắng, Mưa hồng. Quốc Thiên qua góc nhìn trẻ trung trình bày Biển nhớ, Phôi pha. Uyên Linh ghi dấu với chiều sâu nội tâm trong Như cánh vạc bay, Vết lăn trầm, Xin mặt trời ngủ yên. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Nakatani Akari với Diễm xưa tạo nên điểm nhấn trong đêm nhạc, trong khi Dương Tấn Sơn gợi nhắc tình yêu quê hương qua Chờ nhìn quê hương sáng chói, Cánh đồng hòa bình.

Phần trình diễn của Đức Tuấn với Xin cho tôi, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Rừng xanh xanh mãi mang màu sắc chiêm nghiệm, còn Lệ Quyên khép lại chuỗi tiết mục solo bằng Ướt mi, Dấu chân địa đàng đầy cảm xúc. Một số màn kết hợp như song ca Ru đời đi nhé của Quốc Thiên - Uyên Linh hay phần độc tấu saxophone Một cõi đi về của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn để lại nhiều dư âm.

﻿ ﻿

Khép lại đêm diễn, ca khúc Nối vòng tay lớn vang lên trong sự hòa giọng của nghệ sĩ và khán giả, như lời nhắc về tinh thần kết nối và yêu thương vốn là giá trị cốt lõi trong di sản Trịnh Công Sơn.

Hướng về miền Trung

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, Hãy yêu nhau đi còn nhấn mạnh tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Đây là điều mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn trân trọng trong đời sống và sáng tác.

Đại diện gia đình, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ rằng với Trịnh Công Sơn, âm nhạc chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp con người xích lại gần nhau. Hoạt động gây quỹ trong khuôn khổ đêm nhạc được xem là cách tiếp nối tinh thần ấy một cách thiết thực.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát biểu.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố các khoản đóng góp cho Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, Eras Land ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty Xây dựng Decofi đóng góp 100 triệu đồng, cùng sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân khác. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ông Nguyễn Trung Trực, đại diện Quỹ Trịnh Công Sơn, cho biết quỹ được thành lập tại Huế, tập trung vào các hoạt động từ thiện và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo. Riêng chương trình cứu trợ miền Trung năm nay đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 2.000 hộ gia đình. Con số này có thể được mở rộng nhờ sự chung tay của cộng đồng.

Chia sẻ về lý do đồng hành cùng chương trình, bà Nguyễn Hương - Tổng giám đốc Eras Land - cho rằng âm nhạc có khả năng chữa lành và khơi dậy lòng nhân ái. Việc gắn kết hoạt động nghệ thuật với thiện nguyện là cách doanh nghiệp góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và bền vững cho xã hội.

Song song với sân khấu, triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long góp phần mở rộng không gian thưởng thức. Những hình ảnh, kỷ vật gắn liền với đời sống và sáng tác của Trịnh Công Sơn được giới thiệu đến công chúng.