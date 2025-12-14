Lý do Negav thắng quán quân Anh trai say hi

TPO - Chiến thắng của Negav tại chung kết Anh trai say hi 2025 không nằm ngoài dự đoán của đông đảo khán giả. Giữ vị trí dẫn đầu suốt thời gian mở cổng bình chọn, sở hữu cộng đồng fan đông đảo cùng hành trình thể hiện ổn định qua các vòng thi, Negav khép lại mùa giải bằng ngôi vị quán quân do khán giả quyết định.

Tối 13/12, đêm chung kết Công bố và Trao giải Anh trai say hi 2025 lên sóng, khép lại hành trình nhiều cảm xúc của chương trình. Theo công bố từ Ban tổ chức (BTC), quán quân thuộc về Negav với 6.096.369 lượt bình chọn. Á quân là buitruonglinh với 5.512.268 phiếu. Kết quả được xác định hoàn toàn dựa trên bình chọn online của khán giả, theo đúng thể lệ đã công bố trước đó.

Từ dữ liệu bình chọn, nhóm Best5 - năm anh trai có lượt bình chọn cao nhất - gồm: Vũ Cát Tường, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Negav. Trong đó, Negav là cái tên duy trì vị trí số một ngay từ khi chương trình mở cổng bình chọn và chưa từng rời khỏi ngôi đầu.

Negav là quán quân Anh trai say hi mùa 2.

Thực tế, chiến thắng của Negav đã được dự đoán từ sớm. Suốt thời gian bình chọn công khai, cộng đồng người hâm mộ của anh liên tục triển khai các chiến dịch kêu gọi, tích lũy điểm và phân bổ thời gian vote (bình chọn) hợp lý để duy trì khoảng cách an toàn với các đối thủ bám sát phía sau. Buitruonglinh là người duy nhất tạo áp lực đáng kể, có thời điểm rút ngắn khoảng cách, song càng về cuối sự ủng hộ dành cho Negav càng tăng mạnh.

Trên các nền tảng mạng xã hội, fan Negav cho thấy cách vận hành bài bản, từ việc kêu gọi bình chọn đúng thời điểm đến duy trì nhịp độ tương tác đều đặn. Điều này góp phần quan trọng giúp anh giữ vững vị trí dẫn đầu cho đến khi cổng bình chọn khép lại.

Ngay sau khi kết quả được công bố, bài đăng thông báo quán quân của chương trình nhận về lượng lớn bình luận tích cực. Nhiều khán giả đánh giá chiến thắng của Negav là xứng đáng. Một số ý kiến nhấn mạnh việc Negav từng dừng chân ở top 10 mùa trước để rồi trở lại và đăng quang ở mùa này, là hành trình cho thấy sự bền bỉ và tiến bộ rõ rệt.

Theo BTC, quán quân Anh trai say hi 2025 do khán giả bình chọn nhận được cúp và giải thưởng tiền mặt trị giá 150 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ.

Trong bài phát biểu nhận giải, Negav không giấu được sự xúc động. Anh cho biết cảm giác lúc đứng trên sân khấu “rất run, như một giấc mơ”. Nam nghệ sĩ trẻ chia sẻ, khi tham gia Anh trai say hi mùa 2, anh chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc cầm trên tay danh hiệu cao nhất.

Với Negav, chương trình là yếu tố quan trọng giúp anh có được vị trí ngày hôm nay, đặc biệt là sự đồng hành của cộng đồng fan Embes. Anh gọi đây là một trong những điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời mình.

Khép lại phần phát biểu, Negav gửi lời tri ân tới các nghệ sĩ tham gia mùa 2 khi nói họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người thầy, những “quán quân” trong lòng anh. Theo Negav, chính hành trình làm việc, học hỏi và va chạm cùng các anh trai khác đã mang lại cho anh nhiều bài học và trải nghiệm quý giá mà khó có thể tìm thấy ngoài đời.

Ở mùa đầu, Negav từng góp mặt tại chung kết nhưng chưa thể lọt vào đội hình Best5. Trở lại ở mùa 2, anh có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn, đồng thời bước vào cuộc đua với lợi thế là cộng đồng người hâm mộ đã được xây dựng từ trước. Sự ủng hộ này trở thành nền tảng giúp Negav duy trì sức cạnh tranh xuyên suốt chương trình.

Trong suốt hành trình mùa 2, Negav ghi dấu ấn qua nhiều màn trình diễn cùng đồng đội, tạo được độ thảo luận lớn. Các tiết mục như Người như anh xứng đáng cô đơn, Đoạn kịch câm, Đa nghi, Bounce, All eyes on me, Can I get your love hay It’s gon’ be alright.

Chia sẻ "nóng" sau khi thắng quán quân, Negav nói anh vẫn còn cảm giác lâng lâng, khó tả khi nhìn lại chặng đường đã đi qua. Nam rapper cho biết điều khiến anh tự hào nhất không chỉ là danh hiệu quán quân, mà là việc được đặt bản thân vào áp lực, từ đó nâng cấp kỹ năng, làm việc tập trung và chuyên nghiệp hơn với con đường âm nhạc.

Với Negav, việc đầu tiên sau khi kết thúc chương trình là trở về gặp gia đình và gửi lời cảm ơn đến khán giả - những người đã góp phần quyết định chiến thắng của anh tại Anh trai say hi 2025.