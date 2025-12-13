Lương Thùy Linh đáp trả

TPO - Sự kiện thời trang cuối năm tại TPHCM quy tụ dàn nghệ sĩ Việt trở thành tâm điểm tối 12/12. Trong đó, sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh được quan tâm sau những tranh luận gần đây về nhan sắc của cô.

Dàn sao hội tụ ở tiệc thời trang

Tối 12/12/2025, sự kiện Year-End Holiday Party do nhà mốt đình đám quốc tế tổ chức tại TPHCM thu hút sự chú ý lớn của giới giải trí và cộng đồng mạng. Không gian sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, âm nhạc đến thời trang và sáng tạo nội dung.

Khu vực thảm đỏ nhanh chóng trở thành điểm nóng khi hàng loạt gương mặt quen thuộc xuất hiện. Các nghệ sĩ nam như Hieuthuhai, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Song Luân… lựa chọn phong cách lịch lãm, tối giản nhưng chỉn chu, phù hợp tinh thần sự kiện thời trang cao cấp.

﻿ ﻿﻿ Dàn sao có mặt trong tiệc thời trang tối 12/12.

Hieuthuhai chiếm “spotlight” khi khoác lên người set đồ trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt. Anh chọn áo khoác họa tiết Monogram, quần jeans với phần gấu quần tạo điểm nhấn, đi kèm chiếc túi Speedy P9 Bandouliere màu hồng thời thượng.

Ở nhóm nghệ sĩ nữ, Tóc Tiên, Bích Phương, Min, Orange cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho thời trang thảm đỏ. Các thiết kế được lựa chọn thiên về đường cắt gọn gàng, màu sắc tinh tế, nhấn mạnh cá tính và sự trưởng thành trong gu thẩm mỹ.

Sự kiện còn có sự hiện diện của nhiều fashionista và influencer như Khánh Linh (Cô Em Trendy), Dahan Phương Oanh, Tuyết Lan…

Sự kiện phần nào cho thấy chiến lược của nhà mốt tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu không chỉ mời những nghệ sĩ có tên tuổi mà còn tạo điều kiện cho các gương mặt trẻ như LAMOON, Mỹ Mỹ, Juky San, Han Sara, Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn… Sự kết hợp cho thấy xu hướng trẻ hóa trong cách tiếp cận công chúng, đặc biệt là nhóm khách hàng Gen Z.

Hoa hậu Lương Thùy Linh sau tranh luận

Trong số các khách mời, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm. Mới nhất, cô trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội liên quan đến ngoại hình khi xuất hiện qua các khung hình camera thường. Một số ý kiến cho rằng nhan sắc của người đẹp sinh năm 2000 thể trạng mệt mỏi, không còn giữ được phong độ như giai đoạn trước.

Tạo hình của Hoa hậu Lương Thùy Linh trong tiệc riêng tư ở TPHCM.

Nhiều góp ý nhắc đến cách trang điểm, tạo kiểu tóc bị cho là nhạt nhòa thiếu điểm nhấn, không phù hợp với gương mặt của người đẹp. Một bộ phận khán giả cũng đặt vấn đề về sự thay đổi vóc dáng của Lương Thùy Linh.

Giữa những bàn luận trái chiều, sự xuất hiện của Lương Thùy Linh tại sự kiện thời trang tối 12/12 đã gỡ gạc được phần nào ồn ào. Hoa hậu Gen Z lựa chọn phong cách thanh lịch, đúng với hình ảnh đã gắn bó suốt nhiều năm. Thiết kế váy tông màu vàng nhạt, phom dáng tối giản giúp tôn lên chiều cao và đôi chân dài 1,22 m.

Những hình ảnh qua camera thường của cô tại sự kiện nhận được phản hồi tích cực hơn so với lần xuất hiện trước. Người đẹp chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, để tóc thẳng, tập trung vào đường nét tự nhiên của gương mặt, giúp tổng thể trở nên hài hòa. Nhiều ý kiến nhận xét thần thái của Lương Thùy Linh trong lần xuất hiện này ổn định và tự tin hơn.

Với nhiều khán giả, lần hiện diện này của người đẹp không tạo hiệu ứng bùng nổ, song vẫn là bước cân bằng lại hình ảnh đáng ghi nhận.