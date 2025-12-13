Loạt nghệ sĩ hàng đầu ngã ngựa, nhà đài lao đao

TPO - Hàng loạt bê bối đời tư liên quan đến nghệ sĩ giải trí hàng đầu Hàn Quốc một lần nữa khiến các đài truyền hình và công ty sản xuất phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài chính lẫn lịch phát sóng, đồng thời làm dấy lên lo ngại mới về điểm yếu tồn tại từ lâu trong hệ sinh thái giải trí của đất nước này.

Nghệ sĩ dính phốt, nhà đài lao đao

Tháng cuối năm chưa qua nửa, showbiz Hàn Quốc rúng động bởi loạt bê bối nghiêm trọng của nghệ sĩ hàng đầu.

Tài tử Cho Jin Woong bị Dispatch phanh phui quá khứ phạm tội trộm cướp, xâm hại tình dục, còn liên quan đến giang hồ và bắt nạt đồng nghiệp ít nổi hơn.

“Nữ hoàng làng hài” Park Na Rae bị những người quản lý cũ đâm đơn kiện, tố cáo hành vi lạm quyền, lăng mạ, bóc lột và quỵt lương. Không những vậy, Dispatch tung bằng chứng Park Na Rae nhiều lần thực hiện thủ thuật y tế trái phép. Chưa hết, cô còn bị cáo buộc nghiện rượu, cài bạn trai và mẹ vào công ty để biển thủ công quỹ.

Trong khi đó, người dẫn chương trình kiêm nghệ sĩ hài Cho Se Ho bị nghi có dính dáng đến băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhận tiền và quà đắt đỏ không chính đáng, thậm chí bị nghi rửa tiền từ cờ bạc.

Cho Jin Woong, Park Na Rae và Cho Se Ho (từ trái qua phải) liên tiếp vướng bê bối nghiêm trọng.

Những lùm xùm đó buộc các nhà đài phải hủy chương trình, dừng quay, thậm chí “đắp chiếu” những dự án đã hoàn thành. Các đơn vị phải đối mặt với tổn thất nặng nề về tài chính và hoạt động, trong khi gần như không có công cụ hiệu quả nào để ngăn ngừa hoặc thu hồi thiệt hại. Dự án hoàn tất đứng trước nguy cơ sụp đổ khi việc chỉnh sửa lại là bất khả thi.

Sau khi Cho Jin Woong tuyên bố giải nghệ vào ngày 6/12, tất cả đài truyền hình lập tức xóa dấu vết sự xuất hiện của anh, thay thế phần thuyết minh của nam diễn viên trong phim tài liệu và chuyển các chương trình cũ có mặt anh sang chế độ riêng tư trên YouTube.

Chịu đòn giáng nặng nề nhất có lẽ là bộ phim Signal 2 của tvN, dự kiến là phim truyền hình chủ lực kỷ niệm 20 năm thành lập đài vào năm 2026.

Cho tái hợp với biên kịch Kim Eun Hee cùng diễn viên Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và quá trình quay phim đã hoàn tất. Nhưng bê bối hiện tại đang đặt lịch phát sóng của bộ phim vào tình trạng rủi ro nghiêm trọng.

Trong một số trường hợp, thay thế hoặc loại bỏ diễn viên dính phốt là lựa chọn khả thi. Khi diễn viên Yoo Ah In dính bê bối ma túy, nhà sản xuất đã loại anh khỏi Hellbound 2 của Netflix và giảm tối đa thời lượng xuất hiện trong Goodbye Earth.

Tuy nhiên, với trường hợp của Signal 2, khó áp dụng cách làm này. Bộ phim được cho là có kinh phí sản xuất vượt 10 tỷ won (khoảng 7,5 triệu USD), còn Cho vào vai chính, với những cảnh quay quan trọng đối với cốt truyện. Khi khâu hậu kỳ gần như hoàn tất, việc quay lại được xem là không khả thi. Đài tvN cho biết đang “xem xét nhiều phương án”.

Cho Jin Woong và Lee Je Hoon trên phim trường Signal 2.

Tiếp bước Cho, Park Na Rae thông báo tạm ngừng mọi hoạt động, kéo theo việc hủy bỏ chương trình tạp kỹ sắp ra mắt của MBC mang tên Nado Shinna, vốn dự kiến lên sóng vào năm 2026.

Ngày 9/12, công ty quản lý A2Z Entertainment ra thông báo chính thức: “Jo Se Ho sẽ rời khỏi chương trình You Quiz on the Block của đài tvN và 2 Days & 1 Night của đài KBS 2TV”.

Lỗ hổng pháp lý

Theo The Korea Times, hợp đồng với nghệ sĩ có điều khoản phạt, nhưng việc kiện tụng ít khi xảy ra. Hiện tại, việc đưa điều khoản bồi thường vào hợp đồng công việc vẫn là biện pháp bảo vệ chính thức duy nhất của ngành giải trí Hàn Quốc.

Đài truyền hình và công ty sản xuất không thể điều tra đời tư hay quá khứ của diễn viên kỹ lưỡng như cơ quan thực thi pháp luật, khiến khâu sàng lọc trước gần như bất khả thi. Để khắc phục khoảng trống này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã sửa đổi hợp đồng phát sóng tiêu chuẩn dành cho nghệ sĩ vào tháng 7 (lần đầu tiên sau 12 năm). Tuy vậy, những điều khoản này có tác động hạn chế trong thực tế.

CEO của công ty điện ảnh có tuổi đời 20 năm cho biết trên The Korea Times: “Đôi khi chúng tôi đưa vào các điều khoản như ‘trong trường hợp xảy ra bê bối công khai, diễn viên phải hoàn trả từ một đến ba lần cát-xê’. Nhưng các trường hợp thực sự dẫn đến kiện tụng là cực kỳ hiếm”.

Theo ông, việc đòi lại toàn bộ thiệt hại gần như là không thể và nhiều công ty từ bỏ hành động pháp lý vì nguy cơ xung đột với các công ty quản lý, chi phí kiện tụng cao và sự mơ hồ trong việc xác định thế nào là “bê bối công khai”.

Chẳng hạn, Disney+ hoãn phát hành vô thời hạn đối với series Knockoff của diễn viên Kim Soo Hyun vào năm 2024, khi bê bối hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên quá cố chưa đủ tuổi, nhưng không theo đuổi việc đòi tiền phạt.

Knockoff bị hoãn vô thời hạn, nhưng nhà sản xuất không yêu cầu Kim Soo Hyun đền bù.

Một nhà sản xuất phim giấu tên tiết lộ thêm việc đàm phán điều khoản phạt với ngôi sao hàng đầu gần như không thể. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, công ty sản xuất khó có thể đưa ra những yêu cầu khiến diễn viên cảm thấy không thoải mái. Nếu không có các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt, nhà sản xuất buộc phải tự gánh rủi ro.

Nguồn tin cấp cao trong ngành phát sóng cũng bày tỏ quan điểm tương tự: “Sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào các biên kịch, đạo diễn và diễn viên ngôi sao. Họ nắm quyền lực áp đảo trong hệ thống”.

Các chuyên gia cho rằng cần có những giải pháp mang tính thể chế rộng hơn để bảo vệ ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc khi các ngôi sao lớn vướng vào bê bối.

“Tại Mỹ, có các cơ chế bảo hiểm và công ty trọng tài chuyên xử lý tổn thất khi những dự án nội dung quy mô lớn đổ vỡ. Nếu việc triển khai bảo hiểm gặp khó khăn ở Hàn Quốc, chính phủ và khu vực tư nhân nên cân nhắc xây dựng khung quản trị có nhiệm vụ đánh giá thiệt hại, bồi thường và quản lý quyền sở hữu trí tuệ”, nhà phê bình văn hóa Kim Sung Soo đề xuất.

Vào ngày 9/12, Newsen dẫn lời quan chức trong ngành cho hay tvN đang cân nhắc khởi kiện Cho Jin Woong và công ty quản lý của nam diễn viên không. Nếu có, khoản tiền bồi thường thiệt hại được dự đoán không nhỏ, đúng bằng kinh phí sản xuất. Tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận chính thức nào từ đài truyền hình cap này.