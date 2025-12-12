Tập phim thảm họa

Tập mới nhất bộ phim Cách em một milimet đang trở thành đề tài tranh luận trên nhiều diễn đàn. Ở tập này, nội dung phim chủ yếu xoay quanh hai nhân vật Bách và Tú do Huỳnh Anh, Quỳnh Châu đảm nhận.

Trong cuộc trò chuyện với Ngân (Huyền Lizzie), Bách thừa nhận chưa quên được cô điều dưỡng tên Minh - người từng chăm sóc anh ở bệnh viện. Cả tập phim dành thời lượng để nhân vật này hồi tưởng quá khứ.

Bách không biết sự thật cô điều dưỡng luôn thường trực trong tâm trí chính là Tú. Do Bách mất thị lực tạm thời, Tú giả giọng người miền Nam để ở bên chăm sóc anh. Cô cũng chính là người có nụ hôn đầu với Bách.

Diễn xuất của Huỳnh Anh trong Cách em một milimet chưa thực sự thuyết phục khán giả.

Vì Bách luôn khước từ tình cảm và sự quan tâm của Tú nên những người xung quanh giấu kín sự thật với anh cho đến hiện tại. Theo diễn biến phim, tình huống này được xem là tư liệu củng cố tình cảm, sự gắn bó của Tú - Bách. Nỗi nhớ mơ hồ và ấn tượng nụ hôn đầu được xem là khởi nguồn cho những đậm sâu về sau.

Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng vì kịch bản phim dài dòng, thiếu chiều sâu và có phần gượng ép. Việc để Tú cố chấp nuôi hy vọng Bách khôi phục trí nhớ, dành tình cảm cho mình tạo cảm giác khiên cưỡng.

Tú - Bách vốn là những người bạn thuở nhỏ, giữa họ là tình cảm thuần khiết, trong sáng. Chưa kịp nảy sinh tình yêu, Bách đã mất trí nhớ và chỉ coi Tú là người bạn bình thường. Theo lập luận của số đông khán giả, tình yêu xuất phát từ nhiều yếu tố, không phụ thuộc vào trí nhớ hay ký ức tuổi thơ. Sau thời gian dài tiếp xúc, Bách nhất định khước từ tình cảm của Tú. Anh rung động và muốn cưới Duyên.

Ngoài ra, tình tiết Tú đổi giọng, giả người miền Nam trong tập 29 cũng gây khó chịu với người xem. Một số khán giả chỉ xem trích đoạn tỏ ra khó hiểu, cho rằng việc Tú đổi giọng là thảm họa.

“Đạo diễn đừng để Tú giả giọng miền Nam nữa được không, đợi phim cả tuần mà toàn phải tua nhanh vì giọng của Tú”, “Xuyên suốt 30 tập, thì tập này chán nhất, xem phí cả thời gian, toàn tua nhanh tua vội. Cứ đà này khán giả sẽ quay lưng”, “Phim hôm nay thể nào tệ hơn, nhạt hơn nước ốc. Đoạn quay lại ký ức ở viện không cảm xúc. Như thế này mà thành một đôi thì bộ phim tệ nhất. Phí cả 28 tập phim trước đó”, “Chuyện tình của Tú và Bách sao lãng xẹt và vô lý thế nhỉ? Chỉ là ký ức tuổi thơ, có gì để phát triển thành tình yêu?”, “Phim ngày càng dài dòng, gượng ép vì cố gán ghép cho Tú và Bách”, “Dành cả tập phim chỉ để nhớ về 1-2 cảnh trong quá khứ, quá lê thê lan man, chả có nội dung gì”, “Tập phim thảm họa, từ kịch bản đến diễn xuất của diễn viên, quá nhiều hạn chế”… là một số ý kiến của khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Quỳnh Châu cho biết việc nhân vật Tú đổi giọng là phương án duy nhất của ê-kíp Cách em một milimet. Nữ diễn viên lường trước tình huống việc này có thể khiến khán giả phản ứng, tranh luận.

Quỳnh Châu xem đây là thử thách thú vị, đầy bất ngờ. Cô học thoại cấp tốc trong ngày để có thể hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

Trước đó, Quỳnh Châu chia sẻ cô tự tin đảm nhận vai Tú - một cô gái 30 tuổi vẫn hồn nhiên, lạc quan yêu đời nhưng ẩn sâu bên trong là tổn thương tình cảm, ám ảnh quá khứ.

“Khi nhận kịch bản Cách em một milimet, tôi đã nói với đạo diễn: ‘Tú phải là của em’ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trước đây, tôi chưa từng đảm nhận vai diễn nào có màu sắc trong trẻo nhưng nội tâm nặng như vậy. Tôi hạnh phúc khi được khán giả đón nhận”, Quỳnh Châu chia sẻ.