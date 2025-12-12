Hương Tràm còn lại gì sau biến cố

TPO - Từ vị thế ca sĩ hot nhất nhì thị trường, sự nghiệp âm nhạc của Hương Tràm đột ngột rẽ hướng vì đi du học, sau đó vướng nhiều tin đồn thất thiệt. Sau 6 năm, Hương Tràm dần lấy lại năng lượng với những dự án hoành tráng nối tiếp nhau.

Giọng ca quê Nghệ An phát hành album Phao cứu sinh vào ngày 1/12. Sau hơn một tuần ra mắt ở YouTube và các nền tảng nhạc số, loạt ca khúc mới của Hương Tràm thu về thành tích khá khiêm tốn và gần như chìm nghỉm trên đường đua. Đây là tiếc nuối cho một sản phẩm được đầu tư công phu. Nhưng sau thời gian dài xáo trộn, Hương Tràm vẫn chưa tìm thấy cách để thống trị đường đua thêm một lần nữa.

Cú tái xuất chưa bùng nổ của Hương Tràm.

Nỗi niềm của Hương Tràm

Hương Tràm kết hợp Tuimi, Phúc Du, Limitlsxx và nhiều nhạc sĩ/producer để hoàn thiện sản phẩm quy mô nhất sự nghiệp. So với những album được nhắc đến nhiều trên thị trường gần đây như Giai nhân (Văn Mai Hương), Trap (Rhyder), sự quảng bá từ Hương Tràm và ê-kíp cho album mới chưa thật sự hiệu quả để có khởi đầu thuận lợi.

Album Phao cứu sinh được xây dựng theo một concept rõ ràng, cũng phù hợp với trải nghiệm ở độ tuổi của Hương Tràm. Đó là hành trình yêu của một cô gái, khởi đầu với sự uất hận trong ca khúc Ước anh nhiều nỗi buồn, sau đó nhớ lại những cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến biến cố và sự trưởng thành sau chia tay.

Tất nhiên, concept trong album Phao cứu sinh đã từng xuất hiện ở nhiều album khác. Đây là sự lựa chọn an toàn, thông dụng nhất cho một câu chuyện của album, khi hầu hết ca sĩ đều có thể đưa trải nghiệm thực tế vào bài nhạc và khán giả cũng dễ mường tượng từng bài nhạc đang viết về điều gì.

Âm nhạc trong album Phao cứu sinh được chia làm 2 phần. Nửa đầu là những ca khúc nhẹ nhàng của Ballad, Rn'B, Cinematic với chất nhạc thuần khiết, từ những nhạc cụ truyền thống được thu live như piano, dàn dây, guitar.

Từ ca khúc Say anh, cá tính âm nhạc của Hương Tràm chuyển biến với bản phối của producer trẻ 2pillz. Từng nhịp đập của trống và bass chính là cảm xúc khác hẳn mà Hương Tràm đưa vào nửa sau album so với các bài đầu tiên. Màn kết hợp giữa Hương Tràm và Phúc Du trong ca khúc Dark Pop hơi hướm Cinematic, Get Out Of Your Game, là tính toán khác của nữ ca sĩ trong mục tiêu đưa bản thân "lột xác".

Hương Tràm vẫn xử lý giọng hát tốt, đây là dấu ấn lớn nhất của album Phao cứu sinh. Yếu tố âm nhạc của các ca khúc được thực hiện chuẩn chỉ, đặt vòng hòa thanh cơ bản để hướng đến mục tiêu dễ nghe, dễ tiếp cận với khán giả. Những ca khúc mới của Hương Tràm không nặng về tính cachy (bắt tai) để đánh vào thị hiệu hoặc đưa ra các giải pháp sản xuất rất khó để chinh phục khán giả khó tính.

Vì toan tính đó, album của Hương Tràm không bùng nổ trên đường đua nhạc Việt. Ước anh nhiều nỗi buồn là sản phẩm trội nhất trong 12 ca khúc nhưng thành tích ở đường đua nhạc số chưa quá ấn tượng để thành hit.

Hương Tràm hoạt động âm thầm nhưng đắt show,

Tại sao Hương Tràm thất thế?

Hương Tràm từng đứng ở đỉnh cao Vpop sau thành công vang dội của Em gái mưa. Khi đó, từ cú bắt tay với Mr. Siro, Hương Tràm làm nên ca khúc Ballad kinh điển của nhạc Việt, hiện diện ở từng quán cafe và các tụ điểm công cộng. Thành tích ấy của Hương Tràm đã xảy ra từ 8 năm trước. Còn bây giờ, vẫn là các ca khúc Ballad mùi mẫn, vì sao Hương Tràm chưa chinh phục được số đông khán giả để trở lại vị thế hàng đầu?

Lý do đầu tiên đến từ việc tên tuổi của Hương Tràm đã mờ nhạt so với giai đoạn trước. Từ cú đảo lộn sự nghiệp để sang Mỹ du học, Hương Tràm đánh mất dần vị thế ở thị trường Việt. Nữ ca sĩ đã về quê nhà và hoạt động tích cực được vài năm, song lịch trình của Hương Tràm chủ yếu là chạy show. Những dự án âm nhạc của Hương Tràm không nổi bật, tên tuổi của cô chưa bứt phá trở lại và chưa thể đứng trên các sân khấu lớn, được vinh danh ở các giải thưởng âm nhạc gần đây.

Âm nhạc của Hương Tràm đang trưởng thành theo sự sâu sắc của độ tuổi. Nghe Ước anh nhiều nỗi buồn, Phao cứu sinh, Trong em đã lớn, +1 vết xước trong album mới để thấy cá tính âm nhạc của Hương Tràm đã khác, cốt lõi vẫn là Ballad để tôn giọng hát nhưng từng chủ đề của ca khúc đã sâu sắc hơn.

Từ dấu mốc Em gái mưa, sau 8 năm, vị thế của dòng Ballad trên thị trường nhạc Việt vẫn vậy. Đó là sự thống trị áp đảo của Ballad so với các trào lưu mới, tạo nên số lượng hit vẫn nhiều nhất. Và công thức để ca sĩ Việt thành công với Ballad cũng không khác xưa.

Em gái mưa từng gây sốt với giai điệu đẹp và ca từ dễ nhớ. Câu chuyện trong Em gái mưa là tình yêu trai gái vu vơ, dễ đánh vào tâm lý khán giả trẻ. Ngay lúc này, những bản hit của Ballad cũng đến từ phần ca từ, kể những câu chuyện yêu đương vô tư, bồng bột của chàng trai - cô gái tuổi mới lớn.

Điển hình như Tình đầu sao đâu đến thế của Min hoặc bản Ballad gây sốt gần nhất với ca từ được chú ý kiểu như "Em viết thiệp hồng tên em thì đúng nhưng tạo sao sai tên anh", trong bản Ballad đang gây chú ý Thiệp hồng sai tên.

Những ca khúc trong album Phao cứu sinh sẽ phù hợp với định hướng hoạt động hiện tại của Hương Tràm. Thời gian qua, nữ ca sĩ hoạt động âm thầm nhưng vẫn đắt show. Hương Tràm đi hát nhiều ở phòng trà, các đêm nhạc chuyên về vocal, những mini show khắp các tụ điểm. Không phải ngẫu nhiên là nhiều ca khúc trong album mới của Hương Tràm được thu live các nhạc cụ truyền thống, sẽ giúp nữ ca sĩ dễ dàng mang sản phẩm mới lên sân khấu live.

Để Hương Tràm thành cái tên đình đám ở đường đua Vpop thêm một lần nữa, đòi hỏi nữ ca sĩ và ê-kíp cần thêm nhiều chiến lược để nắm bắt công thức, thậm chí là mưu mẹo để quảng bá sản phẩm. Những ca khúc mới của Hương Tràm vẫn được quảng bá theo cách truyền thống, chưa có nhiều sự cộng hưởng đến từ các kênh vệ tinh như mạng xã hội, điển hình là TikTok.