Diễn biến sốc vụ nhà thư pháp Phạm Tằng mất tích

TPO - Sau lùm xùm mất tích, nhà thư pháp 87 tuổi Phạm Tằng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với con gái và con riêng. Mọi việc công - tư của ông sau này đều do vợ thứ tư quản lý, quyết định.

Ngày 11/12, tài khoản Weibo của Phạm Tằng công bố bài viết phản hồi vụ việc mất liên lạc gây xôn xao vào tháng 8/2025.

Trong bài viết, Phạm Tằng cho biết ông và vợ là Từ Manh vừa chào đón con trai độc nhất, khẳng định mọi việc công - tư liên quan đến ông đều do vợ toàn quyền xử lý, người khác không được can thiệp.

Phạm Tằng và vợ thứ tư Từ Manh.

Về sự cố mất liên lạc hồi tháng 8, nhà thư pháp nêu rõ một số người đã mạo danh con cái lấy lý do tìm kiếm, quan tâm ông để bịa đặt, vu khống vợ chồng ông. Có người đe doạ an toàn của gia đình ba người, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống của họ.

Ông tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với con gái ruột Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt - con riêng của vợ cũ.

“Từ hôm nay, tôi chấm dứt quan hệ với Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt cùng gia đình họ, không còn bất kỳ liên hệ nào. Tôi ngừng mọi hợp tác với các công ty, tổ chức mà họ sở hữu, quản lý hoặc có liên quan.

Tôi huỷ mọi uỷ quyền, uỷ thác hay hợp đồng trước đây dành cho họ và các đơn vị liên quan. Những người này không được phép sử dụng danh nghĩa của tôi cho bất kỳ hoạt động nào. Những hoạt động liên quan tới tên tuổi của tôi do họ thực hiện đều không có liên quan đến tôi và tôi giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu cần”.

Cũng trong ngày 11/12, Phạm Tằng tham gia sự kiện công khai ở Bắc Kinh và thực hiện hoạt động quyên tặng tác phẩm nghệ thuật. Đây là lần lộ diện đầu tiên của ông sau đồn đoán mất tích.

Phạm Tằng sinh ngày 5/7/1938, là một trong những nhà thư pháp gia hàng đầu của Trung Quốc đương đại.

Một số dấu ấn trong sự nghiệp của ông phải kể đến Bảo tàng Phạm Tằng tại Okayama (Nhật Bản) khánh thành năm 1984, xây dựng toà nhà Nghệ thuật phương Đông của Đại học Nam Khai (1986), khánh thành Bảo tàng nghệ thuật Phạm Tăng tại Đại học Nam Thông (2014), tài trợ xây dựng Học viện Nghiên cứu Pháp họa Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh (2015)…

Phạm Tằng từng trải qua bốn cuộc hôn nhân. Năm 1963, ông kết hôn với nữ thi sĩ - thư pháp gia Lâm Tụ, ly hôn sau 5 năm. Đến năm 1971, ông lấy Biên Bảo Hoa, sinh con gái Phạm Hiểu Huệ. Năm 1993, ông kết hôn với Trương Quế Vân tại Paris, ba con riêng của bà đổi họ sang họ Phạm. Vợ thứ tư của ông là Từ Manh, kết hôn năm 2024.

Năm 2024, ở tuổi 86, Phạm Tằng đăng ký kết hôn với Từ Manh. Hồi tháng 8/2025, con gái Phạm Hiểu Huệ đăng bài trên Weibo nói rằng cha mình đã rời khỏi nhà và mất tích, cáo buộc Từ Manh đưa Phạm Tằng đi nơi khác, vận chuyển lượng lớn tranh chữ, đồ cổ và yêu cầu nhân viên tắt hệ thống giám sát, khiến vụ việc lan rộng trên mạng. Tính đến trưa 11/12, các bài viết này vẫn còn hiển thị trên Weibo của bà.

Sau đó, công ty của Phạm Tằng đăng thông báo phủ nhận toàn bộ thông tin lan truyền trên mạng, gọi đây là “tin giả”. Bạn bè của Phạm Tằng cũng nói với truyền thông rằng ông chỉ chuyển đến nơi ở mới để viết sách, sức khoẻ và tinh thần đều bình thường.