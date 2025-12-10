Từ vụ Nhật Kim Anh, Quyền Linh phải đính chính không bị bắt

TPO - Nhật Kim Anh và MC Quyền Linh cùng hàng loạt nghệ sĩ đang phải khẩn thiết kêu cứu vì bị các kênh tin giả bôi nhọ, vu khống thông tin "bị bắt" và bị công nghệ AI cắt ghép, mạo danh. Các nghệ sĩ bày tỏ sự bất lực khi clip đính chính sự thật lại ít người quan tâm, đồng thời kêu gọi khán giả tỉnh táo, theo dõi các trang báo chính thống.

Nhiều nghệ sĩ lên tiếng

Tình trạng tin đồn thất thiệt và nạn giả mạo trên không gian mạng đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và cuộc sống của nhiều nghệ sĩ.

Nhật Kim Anh bức xúc và kêu gọi khán giả nên tìm kiếm thông tin từ các trang báo chính thống để tránh bị dẫn dắt bởi tin tức bịa đặt, câu view.

Cô tiết lộ những clip vu khống, bôi nhọ, bịa đặt về bản thân, đặc biệt là những thông tin sai lệch về việc cô bị bắt, lại đạt được lượt xem lớn lên tới hàng chục triệu view, trong khi các clip đính chính sự thật lại nhận rất ít sự quan tâm.

Nhật Kim Anh kêu cứu vì thông tin bị bắt.

Diễn viên Tiếng sét trong mưa chia sẻ: "Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt thì lên tới 20 triệu lượt xem... Trong khi tôi đăng clip đính chính thì chỉ có 900 like. Cứu tôi với, khổ thân tôi quá”, Nhật Kim Anh khẩn thiết kêu oan khi đang đi chùa cầu an cùng mẹ.

Cô cũng chỉ ra thủ đoạn của các kênh tin giả. Sau khi tung tin giật gân, họ lại dùng "chiêu" lên xin lỗi, đính chính nhưng không còn ai quan tâm. Nhật Kim Anh khẳng định bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lời đồn đoán không đúng sự thật, đồng thời cho biết đã nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản cố tình tung tin sai.

Mặc dù trước đây chọn im lặng, lần này cô buộc phải lên tiếng vì tin đồn quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả gia đình. Kênh tin giả AI bôi nhọ Nhật Kim Anh được nhiều người chỉ ra liên quan đến cờ bạc.

Thời gian qua, Nhật Kim Anh tập trung chăm sóc con gái vừa chào đời, đồng thời dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Giọng ca 8X khẳng định bản thân vẫn say mê với nghề và chờ đợi những vai diễn phù hợp để hội ngộ khán giả.

Tương tự, MC Quyền Linh cũng trở thành nạn nhân khi mạng xã hội lan truyền hàng loạt bài đăng và đoạn video có dấu hiệu cắt ghép, sử dụng công nghệ AI với nội dung gây sốc như "MC Quyền Linh chính thức bị bắt". Nam MC khẳng định toàn bộ thông tin là sai sự thật, nhấn mạnh những video đó là sản phẩm của AI nhằm mục đích câu view, câu like và kêu gọi công chúng nên tỉnh táo, chọn lọc nội dung từ báo chí chính thống.

Quyền Linh đau đầu vì tin giả AI, đính chính tin bị bắt.

Nhiều người nổi tiếng khác như MC Lại Văn Sâm, BTV Hoài Anh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hồng Đào... cũng đồng loạt cảnh báo về việc bị AI giả mạo hình ảnh, giọng nói để phục vụ các hoạt động quảng cáo lừa đảo, cho thấy tình trạng mạo danh người nổi tiếng ngày càng tinh vi và phức tạp.

Nghệ sĩ bị giả mạo nhiều nhất 2025

Theo công ty an ninh mạng McAfee ghi nhận Taylor Swift là người bị mạo danh bằng AI nhiều nhất năm 2025.

Mức độ nổi tiếng của cô lớn đến mức xuất hiện thuật ngữ “Taylornomics”, dùng để chỉ hiệu ứng thúc đẩy kinh tế tại các thành phố tổ chức tour diễn của cô. Đây được cho là nguyên nhân khiến Taylor Swift trở thành mục tiêu hàng đầu.

Taylor Swift là người có lượng vụ mạo danh bằng AI nhiều nhất năm 2025.

Người bị ảnh hưởng nhiều thứ hai là minh tinh Scarlett Johansson (41 tuổi), nắm giữ kỷ lục là diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu vượt 15 tỷ USD. Xếp sau lần lượt là các diễn viên Jenna Ortega (23 tuổi), Sydney Sweeney (28 tuổi), ca sĩ nhạc pop Sabrina Carpenter (26 tuổi) và tài tử Tom Cruise (63 tuổi).

Riêng tại Mỹ, ngôi sao NBA LeBron James (41 tuổi) và chính trị gia Alexandria Ocasio-Cortez (36 tuổi) cũng là những mục tiêu bị nhắm đến nhiều trong các tội phạm liên quan đến AI.

Lý do kẻ gian thích “mượn mặt” người nổi tiếng?

Tội phạm mạng sao chép giọng nói và khuôn mặt người nổi tiếng bằng AI để tạo hình ảnh gây sốc không có thật, quảng bá quà tặng giả, mỹ phẩm chăm sóc da, đầu tư tiền mã hóa hoặc các “ưu đãi độc quyền”, từ đó dẫn nạn nhân cài mã độc, bị lừa thanh toán. Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa được ghi nhận là phổ biến nhất.

Theo khảo sát của McAfee với 8.600 người tại Mỹ, 72% người từng thấy quảng cáo giả mạo người nổi tiếng/influencer. 39% từng nhấp vào ít nhất một nội dung như vậy. 10% bị mất tiền hoặc lộ dữ liệu cá nhân, thiệt hại trung bình 525 USD/người.

Kẻ gian khai thác đúng một điểm yếu là niềm tin. Khi thấy một gương mặt quen thuộc, não bộ tự động hạ thấp cảnh giác và đó chính là điều chúng mong đợi.

AI đang khiến các trò lừa đảo trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Các công cụ tạo deepfake hiện đại có thể bắt chước giọng nói, chuyển động khuôn mặt, thậm chí cả những biểu cảm rất nhỏ với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Chỉ 29% người được khảo sát cảm thấy tự tin khi nhận diện nội dung giả và 21% thừa nhận họ rất thiếu tự tin trong việc phát hiện deepfake. Điều này đã làm bùng nổ video giả mạo bằng AI.

Một phụ nữ ở Pháp đã mất gần 900.000 USD khi tin rằng mình đang trao đổi với Brad Pitt thông qua hình ảnh và tin nhắn giọng nói do AI tạo ra. MC truyền hình Al Roker cũng bị nhắm đến bởi một video deepfake giả mạo nói rằng ông bị đau tim.