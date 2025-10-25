Chuyện gì xảy ra với Nhật Kim Anh

TPO - MV "Cát bụi dần tan trôi", sản phẩm mới của Nhật Kim Anh, không đến mức thảm họa như nhiều nhận xét từ khán giả. Tuy nhiên, đây là bản nhạc đáng quên của nữ ca sĩ.

MV Cát bụi dần tan trôi đang viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Không phải là cú nổ từ chất lượng âm nhạc, MV của Nhật Kim Anh được chú ý vì những từ khóa nặng nề như "thảm họa âm nhạc", "MV như 20 năm trước". Với một sản phẩm được đầu tư làm MV với kinh phí không nhỏ như Cát bụi dần tan trôi, hiệu ứng mà Nhật Kim Anh đang nhận lại là sự hụt hẫng.

Nhật Kim Anh đã nỗ lực làm mới bản thân và chọn màu sắc âm nhạc đột phá hoàn toàn so với những gì khán giả biết đến ở cô. Chưa thể đặt MV Cát bụi dần tan trôi vào nhóm thảm họa nhạc Việt, vì về nội dung bài nhạc, MV chưa đến mức như thế. Song, những lựa chọn sai lầm của Nhật Kim Anh tạo nên một sản phẩm "lẩu thập cẩm", đi quá xa so với bản ngã của nữ ca sĩ và sẽ chìm nghỉm giữa thị trường nhạc Việt.

Cú chơi lớn thất bại của Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh quá tham vọng

Nhật Kim Anh đã từng là giọng hát nổi bật của thị trường, có hit. Song, thời hoàng kim của ca sĩ sinh năm 1985 đã trôi qua từ rất lâu. Những năm gần đây, cái tên Nhật Kim Anh được nhắc nhiều không đến từ âm nhạc hay hoạt động thuần chuyên môn nào ở làng giải trí, mà chủ yếu đến từ đời tư.

Nữ ca sĩ mất 3 năm để chuẩn bị cho MV Cát bụi dần tan trôi. Cô đặt nhiều tham vọng cho lần trở lại, khi chọn những chất liệu âm nhạc mới toanh và quay MV theo concept vũ trụ Marvel. Nỗ lực làm mới và đầu tư cho một concept MV của Nhật Kim Anh là điều đáng ghi nhận, với một ca sĩ đã hoạt động lâu năm. Nhưng cũng chính vì phong cách đã định hình của Nhật Kim Anh, sự táo bạo để làm mới không dễ thành công.

Nói Nhật Kim Anh tham vọng, vì bài nhạc Cát bụi dần tan trôi pha tạp quá nhiều dòng nhạc. Chủ lực của bản phối có Slap House, Trap, Hybrid Trap, Future House... khiến Cát bụi dần tan trôi chia ra nhiều phần về nhịp điệu. Đây là lựa chọn đặc biệt mạo hiểm với thị trường nhạc Việt, với riêng chất liệu House như "con dao 2 lưỡi", từng khiến không ít ngôi sao phải nếm trái đắng.

Nhật Kim Anh cũng không giải được bài toán đó.

Vấn đề của Cát bụi dần tan trôi, trước hết đến từ sự hòa quyện của giọng hát Nhật Kim Anh và bản hòa âm phối khí. Trên con beat đậm màu điện tử và nhịp điệu nhanh, sự phóng khoáng, dứt khoát trong giọng hát luôn là ưu tiên. Trong khi đó, Nhật Kim Anh giữ cách xử lý giọng hát từ 20 năm trước, với nhiều chỗ luyến, feel nốt lạc quẻ.

Tổng thể ca khúc đặt vào rất nhiều tham vọng nhưng ranh giới giữa việc đa dạng và lẩu thập cẩm lại rất mong manh. Với sự pha trộn giữa giọng hát Nhật Kim Anh và bản phối gãy vụn, số đông khán giả nhận xét bản nhạc quá hỗn loạn. Chưa bàn đến những yếu tố bổ trợ như ca từ, tuyến giai điệu không có gì đặc biệt.

Thu về gần 30.000 lượt nghe sau 3 ngày phát hành là con số phản ánh đúng tiềm năng viral của MV Cát bụi dần tan trôi. Nếu là những đoạn nhạc cắt ngắn vài chục giây để đăng lên mạng xã hội, Cát bụi dần tan trôi có thể giúp Nhật Kim Anh hướng tới một số mục tiêu phù hợp như Capcut. Còn với sự trọn vẹn của một bài nhạc, khả năng thành công của Cát bụi dần tan trôi là cực thấp.

MV nặng kỹ xảo nhưng không có điểm nhấn.

Hình ảnh sến

MV Cát bụi dần tan trôi được xây dựng theo kịch bản Nhật Kim Anh dẫn đầu một đội quân, bay lên vũ trụ, tham gia các trận chiến với đối thủ từ hành tinh khác. Điểm nhấn trong kịch bản MV là Nhật Kim Anh nảy sinh tình cảm với một đồng đội, song tận mắt thấy mình bị phản bội và dẫn đến cú "twist" đánh ghen.

Từ hình tượng nữ anh hùng, đến trận chiến, quay sang yêu nhau và bị phản bội. Câu chuyện trong MV Cát bụi dần tan trôi bị đánh giá quá gượng gạo, có nhiều khác dễ đoán và không ăn nhập vì với bài nhạc. Chưa hết, MV tiếp tục bị khán giả mổ xẻ theo hướng tiêu cực vì các cảnh quay, diễn xuất và kỹ xảo được cho như MV của thời 2000.

Có quá nhiều sự gượng gạo xảy ra ở MV Cát bụi dần tan trôi. Đầu tiên là diễn xuất thô, không cảm xúc của Nhật Kim Anh trong vai trò là nhân vật chính. Ánh mắt, sắc thái của nữ ca sĩ khi đặt vào các phân đoạn quan trọng như đánh nhau, cố giấu vết thương, hờn dỗi và ghen tuông không có nhiều khác biệt.

Một trận chiến giữa những siêu anh hùng trên vũ trụ, song hình thức lại rất thô sơ. Đó là những động tác võ thuật sến, những quả bom dội xuống vô tri và những phát súng, ném phi lao khiến người xem khó hiểu vì dàn dựng lố. Tông màu là nguyên nhân chính khiến MV bị nhận định sến, bị mắc kẹt từ nhiều năm trước so với đà phát triển của thị trường.

Làm MV theo concept vũ trụ không mới ở nhạc Việt. Song, phần lớn MV đi theo con đường này đều nhanh chóng thất bại. Vài năm trước, nhạc Việt từng sửng sốt trước thông tin VP Bá Vương chi 10 tỷ để làm MV Em đang ở đâu? cũng với concept vũ trụ. Bất chấp sự ồn ào và tranh cãi, MV của VP Bá Vương vẫn thất bại.

Skyline của Da LAB là sản phẩm đáng quên khác khi đặt tham vọng làm một MV vũ trụ nặng kỹ xảo. Điểm chung của nhiều nghệ sĩ Việt khi chọn con đường này, là có ý tưởng và tham vọng, song thực tế lại không như suy nghĩ vì kịch bản và hậu kỳ đều có vấn đề. Mặt khác, gu thưởng thức MV của số đông khán giả Việt vẫn tách rời địa hạt này.

Chỉ một điểm khuyết về âm nhạc hoặc MV, sản phẩm của ca sĩ Việt có thể nếm trái đắng. MV Cát bụi dần tan trôi của Nhật Kim Anh gặp cả vấn đề về âm nhạc lẫn MV, dẫn đến cái kết bị khán giả chê không có gì bất ngờ.