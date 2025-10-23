Hieuthuhai lên tiếng

TPO - Một số ca từ nhạy cảm trong bản rap "Trình" bị khán giả đào xới lại, khiến Hieuthuhai hứng nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Nam rapper giải thích ca khúc không cổ xúy tệ nạn.

Hieuthuhai nói gì?

Tối 23/10, trước những tranh luận xoay quanh ca khúc Trình, Hieuthuhai (tên thật Trần Minh Hiếu) thông qua công ty quản lý, gửi thông báo chính thức khẳng định anh không cổ xúy tệ nạn.

Phần lời “Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến?” của bản Trình phát hành tháng 9/2024 đang gây tranh cãi. Phía Hieuthuhhai cho rằng câu hát có hàm ý châm biếm, phản ánh góc nhìn của rapper.

"Nhiều khán giả cho rằng nhạc của Hieuthuhai ‘mất chất’, ‘ủy mị’ và so sánh với những bài nhạc rap khác. Câu hát được viết ra với hàm ý châm biếm lối nghĩ cho rằng nhạc rap phải gai góc, thô tục. Khi sáng tác ca khúc Trình, Hieuthuhai không có chủ đích cổ xúy, kêu gọi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ca sĩ cố gắng truyền tải thông điệp tích cực về sự nỗ lực, cố gắng, hướng đến gia đình và cộng đồng”, phía nghệ sĩ thông báo.

Hieuthuhai đính chính không viết nhạc cổ xúy tệ nạn.

Đại diện của Hieuthuhai chia sẻ thêm bài hát Trình được cấp phép biểu diễn và từng được trình diễn trên nhiều sân khấu, đồng thời nói thêm "nam ca sĩ luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc ứng xử trong hoạt động nghệ thuật".

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng, Nomad cho rằng các thông tin lan truyền gần đây “không phản ánh đầy đủ tinh thần và ý nghĩa bài hát”. Đơn vị này đồng thời khẳng định: “Hieuthuhai sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, trao đổi, làm rõ thông tin liên quan đến ca khúc một cách khách quan, thiện chí”.

Hieuthuhai bị gọi tên

Bản rap Trình bất ngờ lan tỏa trở lại trên mạng xã hội, sau khi Hieuthuhai bị nhắc tên trong nhóm rapper dùng ngôn từ nhạy cảm cho nhạc rap. Từ đây, khán giả chia thành 2 luồng tranh luận ý kiến. Một nhóm cộng đồng mạng chỉ trích Hieuthuhai. Ở chiều ngược lại, có khán giả bênh Hieuthuhai.

Nam rapper đã tung sản phẩm Trình để đáp trả anti-fan. Hieuthuhai rũ bỏ hoàn toàn hình tượng của một ngôi sao giải trí, đưa vào Trình nhiều ca từ nặng. Trong số đó, tranh cãi nằm ở câu: "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình / Chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến".

"Mai thúy" là cách chơi chữ thường thấy của rapper để né từ nhạy cảm ma túy. Sau đó, tranh cãi tiếp tục nổ ra từ câu rap: "Bình luận thật sự có đầu óc / Nhưng mà óc này là óc heo".

Hieuthuhai đã dán nhãn cảnh báo "Sản phẩm âm nhạc có chứa ngôn từ mạnh, có thể không phù hợp với mọi đối tượng. Quý vị khán giả nên cân nhắc trước khi nghe để có trải nghiệm phù hợp".

Một khán giả đưa ý kiến trên mạng: "Khủng khiếp khi những ca từ mang tính đả kích, nặng nề tiếp cận đông đảo khán giả, với hơn 30 triệu lượt nghe". Một khán giả khác chỉ trích: "Tại sao thứ âm nhạc này vẫn còn tồn tại, nhất là với nghệ sĩ nổi tiếng như Hieuthuhai".

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh Hieuthuhai bằng việc nam rapper đã chủ động cảnh báo. Có ý kiến cho rằng ngôn từ mạnh là một phần của nhạc rapper, Hieuthuhai không ép buộc khán giả phải vào nghe và bị phân tâm vì điều này.

Hai năm qua, Hieuthuhai vươn tầm thành cái tên đình đám hàng đầu của giới rap nói riêng và nhạc Việt nói chung. Anh nổi lên nhanh chóng nhờ tham gia game show Hai ngày một đêm và Anh trai say hi. Vì vị thế hàng đầu trong giới, Hieuthuhai thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả và mọi thứ về anh đều có thể gây tranh cãi.

Khi phát hành bản rap Trình, Hieuthuhai đã vấp nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Giới rap Việt nhận định đây là sản phẩm mang tính "chửi đổng", hằn học không đáng có. Trong khi đó, nhiều khán giả cũng phật lòng với Hieuthuhai khi nghe qua sản phẩm trái ngược hoàn toàn với chất liệu âm nhạc giúp Hieuthuhai nổi đình đám ở nhạc Việt.

Hieuthuhai (tên thật Trần Minh Hiếu) là thành viên của tổ đội Gerdnang. Nam rapper nổi lên từ game show King of Rap với ngoại hình điển trai và tạo ra các bản nhạc rap catchy (bắt tai). Hậu game show, Hieuthuhai nổi tiếng nhanh chóng, từ sự hậu thuẫn của một công ty giải trí hàng đầu. Hieuthuhai chăm chỉ phát hành nhạc và tham gia game show, đưa tên tuổi của anh hiện diện khắp showbiz Việt.