Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Quách Phú Thành được rửa oan

Minh Vũ

TPO - Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành vừa chào đón con gái thứ ba. Trước đó, anh bị chỉ trích vì liên tục bắt vợ sinh để cầu con trai.

Ngày 22/10, Sina đưa tin gia đình của Quách Phú Thành được bắt gặp đến bệnh viện đón con gái thứ ba về nhà. Sau đó, trên trang cá nhân, thiên vương Hong Kong chia sẻ niềm vui khi lên chức cha một lần nữa và khẳng định: "Với tôi con trai hay con gái đều quý giá".

"Công chúa của chúng ta cuối cùng đã về đến nhà! Hai mẹ con đều bình an, cảm ơn tất cả. Nhà của chúng tôi hiện tại có ba viên minh châu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và giàu có. Hai chị rất mong chờ được chăm sóc em gái. Đối với tôi, bất luận là con trai hay con gái đều là lễ vậy trân quý mà trời cao ban tặng. Gia đình của chúng tôi là 'ngôi nhà của các nữ thần', tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới được 4 vị nữ thần yêu thương. Hãy cùng chúng tôi chào đón sinh linh mới tuyệt vời này và chúc con bé lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc", Quách Phú Thành viết.

Trên trang cá nhân, Moka Phương Viện cũng chia sẻ lại bài đăng của chồng và khẳng định khi bế công chúa nhỏ trên tay, Quách Phú Thành hạnh phúc như lần đầu được làm cha.

quach-phu-thanh.jpg
quach-phu-thanh2.jpg
Quách Phú Thành tiếp tục đón công chúa thứ ba.

Trước đó, Quách Phú Thành từng bị truyền thông chỉ trích vì muốn cầu con trai nên để vợ liên tiếp sinh con. Tuy nhiên, nam diễn viên nhiều lần khẳng định anh luôn yêu thương các con dù nam hay nữ. Thậm chí, trước khi Quách Phú Thành công khai giới tính con gái thứ ba, nhiều trang truyền thông khẳng định nam diễn viên và vợ đã có được quý tử đầu lòng. Vì bị nghi ngờ chỉ trích quá nhiều nên Quách Phú Thành không lên tiếng phản hồi trong thời gian vợ sinh con.

Trước đó, Quách Phú Thành và Phương Viện có hai con gái Chantelle (8 tuổi) và Charlotte (6 tuổi). Cả hai đều được khen ngợi xinh đẹp từ nhỏ. Cô bé thứ ba cũng khiến khán giả trầm trồ với những đường nét dù mới sinh.

Hai con gái của Quách Phú Thành đều yêu thích âm nhạc. Nam ca sĩ thường mở nhạc thiếu nhi và dạy con gái học theo. Con gái lớn Chantelle bộc lộ khả năng ca hát khi mới 5 tuổi khiến khán giả khen ngợi.

Theo HK01, sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, nam diễn viên có khối tài sản lên tới 2 tỷ HKD (gần 260 triệu USD). Quách Phú Thành tiết lộ từ khi kết hôn, anh có thói quen mua kim cương để tích lũy do ảnh hưởng từ sở thích của vợ. Người mẫu Moka Phương Viện yêu thích trang sức lấp lánh, xa xỉ và có giá trị bền vững, do đó mỗi dịp đặc biệt Quách Phú Thành lại mua kim cương để tặng vợ con.

Minh Vũ
#Quách Phú Thành #Moka Phương Viện #Thiên vương Hong Kong #sao Hong Kong #con gái Quách Phú Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục