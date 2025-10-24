Từ bản rap Việt bị khai tử

TPO - Từ vỏ bọc của underground (thế giới ngầm), nhiều rapper thoải mái đưa ca từ tục tĩu, thậm chí là nhắc tên chất cấm vào bài nhạc. Song, không ít trường hợp bị khán giả lên án và rồi nhận cái giá đắt.

Ổ quỷ - bản rap của nhóm rapper Dangrangto, DMT, TeuYungBoi và Rocky CDE - từng là cơn sốt làm rung chuyển giới rap Việt. Trong thời điểm cái tên Dangrangto và Rocky CDE nổi lên từ trận beef (công kích nhau), Ổ quỷ tăng view chóng mặt và sớm vượt mốc 10 triệu lượt nghe/xem trên YouTube. Song, chỉ thời gian ngắn sau đó, Ổ quỷ bị khai tử trên mọi nền tảng.

Lý do Ổ quỷ biến mất khỏi bản đồ nhạc Việt vẫn là bí ẩn với giới rap. Khán giả tìm thấy sự trùng hợp về việc Ổ quỷ bị xóa ngay thời điểm Dangrangto lên sóng truyền hình. Tuy nhiên, cũng vì một lý do bí ẩn, rapper đình đám của Rap Việt mùa 4 lại không lên sóng chung kết. Từ đây, khán giả đã đặt ra câu hỏi, phải chăng các sản phẩm âm nhạc tranh cãi đã khiến Dangrangto bị tước mất cơ hội?

Nhạc rap vẫn gây tranh cãi

Sự nhạy cảm trong ca từ nhạc rap được đào xới lại và đang là đề tài thu hút tranh luận trên mạng xã hội. Loạt rapper chuyên làm nhạc với ca từ nhạy cảm như Bình Gold và Andree bị điểm tên.

Hieuthuhai có câu rap nhạy cảm trong bản rap Trình. Giữa tâm bão, nam rapper khẳng định viết lyrics trong bản rap Trình là để châm biếm, không có ý cổ xúy tệ nạn.

Nhìn lại quá khứ, tranh cãi về ca từ nhạy cảm ở rap Việt không mới. Những câu rap nhạy cảm của Hieuthuhai cũng chẳng là gì nếu so sánh với sự táo bạo của nhiều rapper trong giới underground. Điển hình như bản rap Ổ quỷ, các rapper viết thẳng: "Tao sẽ chill cùng em nếu như nhà của em có cỏ Mỹ / Ơ thôi không hâm anh không chơi cỏ Mỹ", hoặc là "Năm hoa K giao nhận tao gọi là bỏ sỉ".

Ổ quỷ đã bị "khai tử", dù đang trên đường trở thành bản hit đình đám của lịch sử rap Việt, giúp các rapper nhận về doanh thu nhạc số khổng lồ. Trước khi biến mất, Ổ quỷ đã bị một bộ phận khán giả lên án vì ca từ nhạy cảm. Việc các rapper mạnh tay gạt bỏ bản nhạc chính là hành động để tự cứu mình trước khi tình hình phức tạp hơn.

Những từ nhạy cảm liên quan đến chất cấm như "mai thúy", "cocain", "đường K", "cần sa", "cỏ", xuất hiện nhan nhản ở các sản phẩm nhạc rap. Các rapper cố bẻ lái bằng việc đảo ngược vần, hoặc chủ động mix giọng để bẻ âm khi phát ra những từ như vậy trong bài nhạc.



Rapper cố nhồi nhét từ ngữ nhạy cảm, chất cấm để thể hiện cái gọi là "chất", "sống thật" như ca tụng từ một bộ phận khán giả. Điều này không giúp bài nhạc của họ hay hơn, hoặc dễ để trở nên nổi tiếng hơn. Thay vào đó, sự xuất hiện kiểu như từ "Mai thúy" trong bản rap Trình chỉ khiến rapper ôm họa vào người.

Lời cảnh báo là không đủ để giúp Hieuthuhai thoát lùm xùm.

Vỏ bọc mong manh của rapper

Vì ca từ nhạy cảm, bao gồm cả những lyrics mang tính chửi thề, gợi dục và cổ xúy tệ nạn, nhiều rapper Việt phải trả giá. Đã có trường hợp bị xử phạt hành chính vì bài nhạc nhạy cảm, khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, nhiều rapper vẫn vô tư trong khâu sáng tác, để rồi gánh lấy hậu quả.

Vỏ bọc duy nhất để các rapper tự tin viết ca từ như ý muốn, nằm ở cái gọi là văn hóa rap/hip hop. Nhạc rap Việt thời chưa phát triển từng có nhiều năm cho phép rapper làm bất cứ điều gì họ muốn. Song, khi rap bùng nổ, lan đến nhiều tầng lớp khán giả, sự tự do của rapper bó hẹp lại.

Văn hóa của underground rap (thế giới ngầm) giờ không còn là vỏ bọc an toàn cho rapper thỏa sức sáng tác. Một bản nhạc rap, ngay cả khi rapper đăng tải trên nền tảng underground như Soundcloud vẫn có thể "viral". Cả khi họ đăng nhạc ở các trang cá nhân, khán giả vẫn chú ý tới.

Thực tế là trong 5 năm gần đây, các bản nhạc của rap Việt đã bớt lộn xộn. Nhiều rapper đã có sự nghiệp tươi sáng và cạnh tranh sòng phẳng trên đường đua âm nhạc. Những rapper thành công trên thị trường nhạc Việt hiện tại, đa số đều linh hoạt theo thời cuộc, ưu tiên hướng đến thị hiếu khán giả đại chúng và né tránh những thứ tạo nên nhạy cảm của nhạc rap.

Làng rap Việt vẫn mải tranh cãi chuyện đâu là rapper mất chất và đâu là rapper giữ được chất. Thực tế là sự thay đổi không chỉ đến từ vài cá nhân, mà chất hay không chất, đến từ cục diện xoay chuyển của một làng rap Việt, với số đông là những rapper đặt cho sự nghiệp bản thân nhiều mục tiêu lớn thay vì bất chấp tất cả vì cái tôi.

Và khi cục diện làng rap thay đổi, những yếu tố đi ngược xu hướng sẽ bị đào thải. Đó là loạt bản nhạc phải biến mất, do chính tay rapper xóa đi, hoặc bị buộc xóa như Để ai cần của Bray và YoungH.