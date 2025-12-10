Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Cấm livestream trong tang lễ Thương Tín

Trạch Dương
TPO - Tang lễ của Thương Tín diễn ra gọn nhẹ trong hai ngày 9-10/12. Nhạc sĩ Tô Hiếu, người đồng hành cùng nghệ sĩ những năm tháng cuối đời, cho biết gia đình mong muốn hạn chế tối đa truyền thông, cấm livestream để giữ không gian riêng tư.

Lễ tang của nghệ sĩ Thương Tín được gia đình tổ chức đơn giản tại nhà riêng ở Phan Rang - Khánh Hòa trong hai ngày 9-10/12.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết tang lễ của Thương Tín được tổ chức gọn nhẹ. Gia đình mong muốn giữ không gian riêng tư, hạn chế tối đa sự có mặt của truyền thông, không cho phép livestream trên các nền tảng YouTube, TikTok.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người đã hỗ trợ Thương Tín những năm tháng cuối đời, cùng em trai và con trai nghệ sĩ đã tham gia lo liệu hậu sự. Không khí tang lễ diễn ra lặng lẽ, chỉ có một số bạn bè và người dân địa phương đến chia buồn.

Trả lời Tiền Phong, nhạc sĩ Tô Hiếu nói gia đình chỉ nhận được một vài vòng hoa, trong đó có vòng hoa của Tô Hiếu và nghệ sĩ Hồng Tơ. "Cách đây ít phút, tôi nhận tin nghệ sĩ Hữu Nghĩa nhận đặt vòng hoa đề tên Nghệ sĩ TPHCM kính viếng. Ban đầu tôi sợ không kịp vì 15h30 đã làm lễ di quan. Sau cùng cũng có cửa hàng nhận. Gia đình cũng đang chuẩn bị dọn dẹp đưa anh về nơi an nghỉ cuối", Tô Hiếu cho biết.

598385643-1240329867910626-8116154217505040551-n-1.jpg
597825174-1240006017943011-2617228791230994543-n.jpg
Hình ảnh trong tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín.

Trên mạng xã hội, khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình và thương tiếc nam nghệ sĩ. Một số ý kiến bình luận về sự đối lập giữa danh tiếng khi xưa và sự vắng vẻ tại đám tang của Thương Tín. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng đông, vắng không còn là điều quan trọng, điều cần thiết là sự yên nghỉ của người đã mất và gia đình đã lo liệu chu toàn.

Một số khán giả ở TPHCM vì điều kiện di chuyển không cho phép, họ chụp màn hình chuyển khoản gửi tiền viếng vào tài khoản của em trai cố nghệ sĩ Thương Tín. Nhạc sĩ Tô Hiếu đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ gia đình trong những ngày tang lễ.

Thương Tín qua đời tối 8/12 sau thời gian dài điều trị ở quê nhà. Lễ nhập quan diễn ra lúc 9h ngày 9/12. Lễ động quan được tổ chức lúc 15h30 ngày 10/12, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Những ngày cuối đời, nam nghệ sĩ sống lặng lẽ tại quê nhà sau thời gian điều trị bệnh. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết ông ra đi đột ngột, không để lại lời trăng trối.

Trạch Dương
#Tang lễ nghệ sĩ Thương Tín #Chương trình lễ tang đơn giản #Vắng vẻ và hạn chế truyền thông #Hậu sự và chia buồn cộng đồng #Tình cảm khán giả dành cho cố nghệ sĩ #Thông tin về qua đời của Thương Tín #Tổ chức lễ nhập quan và hỏa táng #Ảnh hưởng của sự vắng vẻ trong tang lễ #Lời cảm ơn từ gia đình Thương Tín

