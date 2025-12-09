Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Quyền Linh nói về thông tin bị bắt: 'Tôi muốn đột quỵ'

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 8/12, MC Quyền Linh livestream từ Hà Nội, bác bỏ loạt video lan truyền trên mạng với tiêu đề “Quyền Linh bị bắt khẩn cấp”. Nam nghệ sĩ khẳng định các hình ảnh trên đều do AI cắt ghép, gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Tối 8/12, MC Quyền Linh tiếp tục livestream phủ nhận thông tin thất thiệt xoay quanh việc anh bị bắt giữ. Nhiều kênh đăng tải video mang tiêu đề giật gân như “Bắt khẩn cấp Quyền Linh”, “MC Quyền Linh chính thức bị bắt giữ”... kèm hình ảnh một người đàn ông bị còng tay được khán giả nhận xét "trông giống Quyền Linh".

Trong buổi livestream dài gần một giờ, Quyền Linh nói anh đang ngồi quán nước gần Hồ Gươm, vừa hoàn thành lịch ghi hình tại Hà Nội. Khi mở điện thoại sau buổi làm việc, anh nhận hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm. Nam MC bày tỏ bức xúc việc các fanpage sử dụng video AI sai lệch khiến khán giả hiểu lầm.

z7306664539047-002a1b8d72427dbcc152044d1e507ca5.jpg
Quyền Linh livestream tối 8/12.

“Thông tin quá ác độc, khẩu nghiệp. Nghe tin mà tôi muốn đột quỵ. Nhiều người gọi cho tôi lắm. Tôi livestream để những người yêu thương biết mình vẫn ngồi đây”, anh nói.

Khi được hỏi liệu có dự định khởi kiện những kênh đưa tin sai không, Quyền Linh bày tỏ "kiện cũng có được gì đâu, họ cố tình làm vậy rồi". Nam MC nói thêm anh học cách hỷ xả, ai làm người đó chịu: "Cuộc đời như tấm gương phản chiếu con người. Tôi làm gì sai sẽ phản chiếu lại thôi".

Cuối buổi trò chuyện, Quyền Linh nói anh tuân thủ pháp luật, chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực. Nam MC nhắn nhủ khán giả dùng mạng xã hội để kết bạn, học hỏi điều tốt, không phải lan truyền những thông tin tiêu cực, sai lệch.

Như Tiền Phong đưa tin, từ tối 7/12, nhiều fanpage đồng loạt chia sẻ video có nội dung giống nhau với tiêu đề “Quyền Linh bị bắt”. Hình ảnh nhân vật trong clip có nét tương đồng với nam nghệ sĩ, khiến một bộ phận người xem nhầm lẫn. Tuy nhiên, quan sát kỹ các chuyển động khuôn mặt có thể thấy đây là sản phẩm AI.

Phía dưới những bài đăng này, dù một số khán giả nhận ra dấu hiệu giả mạo, không ít người vẫn tin vào thông tin sai sự thật. Trưa 8/12, Quyền Linh nói hoàn toàn không có chuyện anh bị bắt. “Nhiều bạn bè gửi tôi thông tin trên. Nhiều nghệ sĩ gần đây bị giả mạo thông tin, hình ảnh do AI tạo ra. Tôi mong khán giả tỉnh táo chọn lọc”, anh cho biết.

Không riêng Quyền Linh, nhiều nghệ sĩ gần đây là nạn nhân của nội dung deepfake. Nhật Kim Anh từng phải đính chính sau khi xuất hiện hàng loạt bài viết giả mạo liên quan chuyện “bỏ trốn”, “bị khởi tố”. Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm lên tiếng khi hình ảnh và giọng nói của họ bị biến tướng để quảng cáo thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Nhiều nghệ sĩ trước đó như MC Lại Văn Sâm, Đại Nghĩa... cảnh báo việc giọng nói, khẩu hình của họ bị dựng lại để lôi kéo đầu tư vào các dự án tài chính trá hình. Các nghệ sĩ khẳng định chưa từng cho phép sử dụng hình ảnh và đã đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử lý tình trạng này, kêu gọi khán giả thận trọng khi tiếp cận thông tin trên mạng.

Trạch Dương
#Lan truyền tin đồn sai lệch #Nạn nhân của nội dung deepfake #Nghệ sĩ phản ứng trước tin đồn bắt giữ #AI trong tạo nội dung giả mạo #Khán giả cần thận trọng khi tiếp cận thông tin mạng #Nỗ lực của nghệ sĩ trong chống tin giả #Ảnh hưởng của tin đồn đến tâm lý nghệ sĩ #Vai trò của pháp luật trong xử lý tin giả #Sử dụng mạng xã hội để lan tỏa năng lượng tích cực #Các nghệ sĩ cảnh báo về nội dung giả mạo

Cùng chuyên mục