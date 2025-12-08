Đại học Sân khấu - Điện ảnh thông báo khẩn vụ diễn viên Lâm Thái bị bắt

TPO - Trước thông tin Lâm Thái - đối tượng bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico tại Đà Lạt - từng là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, nhà trường phát thông cáo khẩn, đính chính đây là thông tin không chính xác.

Vụ việc Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TPHCM) bị bắt tại Lâm Đồng do lấy trộm túi xách của thí sinh Miss Cosmo 2025 đang được dư luận quan tâm. Trong một số bài viết, Lâm Thái tự nhận là cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, hiện hoạt động trong vai trò diễn viên, quản lý người mẫu.

Ngày 8/12, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM phát thông cáo đính chính vụ Lâm Thái tự nhận là sinh viên của trường. Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh, dữ liệu người học nhiều năm liền, nhà trường khẳng định "không có bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 2000, trú tại TPHCM)".

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM nhấn mạnh một số bài viết có nội dung gắn vụ việc cá nhân vi phạm pháp luật với đơn vị đào tạo gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tập thể sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên. Nhà trường đính chính thông tin sai lệch nhằm tránh gây hiểu lầm cho công chúng.

Lâm Thái thường đăng ảnh chụp cùng hoa hậu, người nổi tiếng.

Cùng với thông tin về nhân thân, cơ quan chức năng cũng xác nhận Nguyễn Lâm Thái từng có tiền án. Năm 2024, đối tượng bị TAND khu vực 19 TPHCM tuyên 14 tháng tù treo, thời gian thử thách 28 tháng về tội Trộm cắp tài sản.

Lâm Thái được xác định là "diễn viên người Việt trộm túi xách của hoa hậu người Mexico đang tham gia Miss Cosmo tại Lâm Đồng". Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi và giao nộp lại toàn bộ tài sản. Công an phường Xuân Hương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu là diễn viên, quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu và người đào tạo kỹ năng. Tài khoản cá nhân của đối tượng thường đăng ảnh chụp cùng hoa hậu, á hậu, người nổi tiếng, xuất hiện ở hậu trường các cuộc thi sắc đẹp. Lâm Thái cũng chia sẻ hoạt động thiện nguyện như nấu suất ăn 0 đồng, hỗ trợ trẻ em vùng sâu, tặng quà cho người dân vùng bão lũ.

Sau công bố của cơ quan điều tra, thông tin và hình ảnh của Lâm Thái được chia sẻ dày đặc với nhiều bình luận trái chiều. Khán giả cho rằng bất kể kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra ra sao, vụ việc gây ảnh hưởng xấu hình ảnh người Việt Nam với bạn bè quốc tế.