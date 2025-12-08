Quá trình công an phát hiện và bắt diễn viên Lâm Thái ở Đà Lạt

TPO - Thái không thuộc thành viên ban tổ chức nhưng lợi dụng thẻ ra vào bị phát nhầm để xâm nhập khu vực nội bộ. Lợi dụng lúc sơ hở, Thái đã trộm túi hàng hiệu của Hoa hậu Mexico rồi rời khỏi hiện trường.

Diễn viên Lâm Thái tên thật là Nguyễn Lâm Thái, 25 tuổi, trú ở TPHCM. Trên các trang mạng xã hội, Thái tự giới thiệu là diễn viên, quản lý nghệ sĩ, đào tạo kỹ năng và đạo diễn sân khấu.

Người này cũng thường xuyên xây dựng hình ảnh truyền cảm hứng qua các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hiện kênh TikTok của Thái có hơn 69.000 lượt theo dõi và 3,4 triệu lượt thích từ các video đăng tải.

Ngày 6/12, làm việc với công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Thái khai ngày 5/12, Thái cùng người bạn đi xe khách từ TPHCM lên Đà Lạt du lịch. Đến 19h cùng ngày, Thái bắt xe ôm đến Quảng trường Lâm Viên xem khai mạc Lễ hội Trà quốc tế.

Bản thân không phải thành viên BTC, nhưng lợi dụng việc nhân viên phát nhầm thẻ ra vào nên Thái cầm thẻ và đi vào khu vực nội bộ của các hoa hậu, người mẫu. Do từng quen biết một số người mẫu, hoa hậu tại các sự kiện trước đây, Thái vào khu vực thay đồ giả vờ chỉnh sửa trang phục trình diễn và chụp hình cho những người này.

Đến khoảng 22h, khi các thí sinh lên sân khấu trình diễn, Thái đã trộm túi xách hiệu LV của Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) để trên ghế không người trông coi. Sau đó, Thái đi lối cửa sau phòng thay đồ và rời khỏi hiện trường.

Khoảng 1h ngày 6/12, khi đang ngủ, Thái nghe Airpods trong túi xách phát ra tiếng kêu. Sợ bị định vị, Thái đã ném thiết bị này vào bồn cầu và xả nước phi tang.

Diễn viên Lâm Thái làm việc tại cơ quan công an.

Khoảng 10h ngày 6/12, Thái kiểm tra túi xách thấy bên trong có máy ảnh cùng nhiều tài sản và giấy tờ của Leon Yuriar Angela Michelle. Sau đó, Thái đã lấy máy ảnh riêng ra sử dụng, còn chiếc túi được giấu trong cốp xe máy mà người bạn đi cùng thuê.

Tiếp đó, cả hai đến hồ Tuyền Lâm chụp ảnh, uống cà phê. Tại đây, thấy video Leon Yuriar Angela Michelle báo mất túi trên mạng xã hội, Thái tiếp tục nói dối mượn chìa khóa xe để lấy đồ gửi về TPHCM nhưng thực tế mở cốp lấy túi và giấu vào túi vải màu đen để tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 15h, người bạn chở Thái về lại trung tâm Đà Lạt. Khi tới phường Xuân Hương - Đà Lạt thì bị công an ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra. Lúc người bạn đang làm việc với lực lượng chức năng, Thái vào quán cà phê gần đó mua nước và gửi chiếc túi tại quán. Khi định đi bộ về phòng thì Thái bị công an mời về trụ sở làm việc. Tại trụ sở, Thái khai nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tài sản.

Thái có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND khu vực 19 TPHCM xử phạt 14 tháng tù treo. Hiện Thái trong thời gian thử thách 28 tháng.

Nhận lại tài sản, Hoa hậu Mexico bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và tốc độ phá án của lực lượng chức năng. Cô bày tỏ: "Tôi không ngờ công an Việt Nam lại chuyên nghiệp và nhanh chóng đến vậy. Đà Lạt không chỉ đẹp mà an toàn, tôi sẽ quay lại".