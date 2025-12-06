Cô gái 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Mexico

TPO - Người đẹp Cassandra García Olea đã đăng quang Hoa hậu Mexico 2025, giành quyền đại diện cho đất nước tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tổ chức ở Ấn Độ năm 2026.