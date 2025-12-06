Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cô gái 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Mexico

Duy Nam

TPO - Người đẹp Cassandra García Olea đã đăng quang Hoa hậu Mexico 2025, giành quyền đại diện cho đất nước tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tổ chức ở Ấn Độ năm 2026.

590402551-18422028097115003-1788374468012339712-n.jpg
590414150-18422028070115003-8724256456204881852-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Mexico 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Cassandra García Olea - đại diện bang Morelos. Cô trở thành đại diện Mexico tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức tại Ấn Độ.
588461503-18428445415110072-558015604600409811-n.jpg
587955079-18428445406110072-3083158776395468611-n.jpg
Cassandra đã vượt qua 31 cô gái để giành vương miện. Ngay khoảnh khắc Cassandra được xướng tên đăng quang, cô đã nhận được phản ứng ủng hộ, cổ vũ từ hầu hết thí sinh.
590415135-18144212254448488-2887636416125610093-n.jpg
587623248-18144212245448488-4873142612580543054-n.jpg
Ở tuổi 23, Cassandra có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế và Khoa học Chính trị và hiện đang theo học chương trình sau đại học về Quan hệ Thương mại Quốc tế.
506020411-18126800140448488-2707518466980373573-n.jpg
505197149-18126800125448488-1578349526349894465-n.jpg
Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, cô còn có hành trình dài trong lĩnh vực người mẫu và khiêu vũ. Đây là những lĩnh vực đã giúp cô phát triển sự tự tin trên sân khấu và khả năng biểu cảm nghệ thuật.
501047357-18125179801448488-8936264796655151463-n.jpg
501085010-18125179780448488-7433945508552681715-n.jpg
Tân Hoa hậu Mexico đến từ Morelos, một trong những tiểu bang nhỏ nhất Mexico, nhưng giàu văn hóa, thiên nhiên và lịch sử. Nằm ngay phía nam Thành phố Mexico, Morelos được mệnh danh là vùng đất của mùa xuân vĩnh cửu nhờ khí hậu ấm áp, dễ chịu quanh năm.
491468417-18121966702448488-2925805995450358614-n.jpg
491463138-18121966690448488-7372993103060322519-n.jpg
"Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu người phụ nữ sẽ mang tên tuổi, câu chuyện và trái tim của các bạn đến với sân khấu lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Thế giới. Cô ấy là tân Hoa hậu Mexico, người sẽ trở thành tiếng nói, mục đích và nguồn hy vọng cho hàng triệu người. Hành trình của cô ấy sẽ không chỉ tràn ngập vẻ đẹp, mà còn mang theo sự cống hiến và những ước mơ xuất phát từ chính trái tim của đất nước này", ban tổ chức Miss Mexico giới thiệu về người đẹp.
471802403-1299562274399194-5252517692348039577-n.jpg
471743348-1388165405488325-6180842838637951411-n.jpg
Cassandra García Olea sinh ra với tình trạng hở môi và vòm miệng, một dị tật bẩm sinh xảy ra khi môi trên và vòm miệng không được hình thành hoàn chỉnh trong những tuần đầu tiên của thai kỳ.
475521970-18113793742448488-5531054890649704553-n.jpg
475521970-18113793724448488-5335724844321681221-n.jpg
Tình trạng này có thể gây ra một vết hở rõ rệt trên môi, khiến vòm miệng bị tách ra một phần hoặc toàn bộ gây ra những khó khăn khi ăn uống và các vấn đề về phát âm, nói... cần phải phẫu thuật tái tạo.
573095281-18142223956448488-2104014421974385377-n.jpg
573112835-18142223947448488-1883263079853333687-n.jpg
Ngay từ khi còn nhỏ, García Olea đã phải đối mặt với một quá trình điều trị y tế phức tạp. Cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật đã thay đổi cuộc đời và giúp cô lấy lại sự tự tin.
503852981-17922467091086183-3867314399949218823-n.jpg
503029847-17922467073086183-5932777912106399020-n.jpg
Trải nghiệm từ thời thơ ấu đã trở thành cảm hứng để cô thành lập 'Vẽ nụ cười trong tâm hồn' - một sáng kiến hỗ trợ những trẻ em mắc phải tình trạng tương tự.
590407386-17941740366086183-4597185109821669260-n.jpg
584409513-17941740357086183-6875202591854652324-n.jpg
Sáng kiến ​​này thúc đẩy các chiến dịch thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ về mặt tinh thần, cũng như hợp tác với Phòng khám Bệnh viện del Niño Morelense, nơi García Olea được chăm sóc khi còn nhỏ để tạo điều kiện phẫu thuật cho các em nhỏ kém may mắn.
590405298-18421539397115003-2655277410478782413-n.jpg
587614692-18421539379115003-5688341758393169157-n.jpg
Thông qua các hoạt động tình nguyện và công tác cộng đồng, dự án hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và tăng cường mối quan hệ gắn bó của họ với gia đình.
587730285-18421787434115003-8083732798545688165-n.jpg
587786258-18421787545115003-8005135658117126816-n.jpg
Mexico là sash mạnh tại Hoa hậu Thế giới với nhiều thành tích ấn tượng. Lần gần đây nhất Mexico đăng quang ở Hoa hậu Thế giới là năm 2018 với thành tích của người đẹp Vanessa Ponce de León. Tuy nhiên, hai mùa giải gần đây, đại diện Mexico đều ra về tay trắng.
Duy Nam
