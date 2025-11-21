Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Mexico - Fatima Bosch - đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trong chung kết diễn ra ở Bangkok, Thái Lan sáng 21/11. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang không giành được thành tích nào.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã diễn ra vào lúc 8h ngày 21/11 theo giờ Việt Nam với sự tham gia của 120 thí sinh. Kết quả, người đẹp Mexico - Fatima Bosch - đã giành chiến thắng.

Tân hoa hậu năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống sắc đẹp. Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.

Các danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan , Á hậu 2 thuộc về người đẹp Venezuela, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Philippines, Á hậu 4 thuộc về người đẹp Bờ Biển Ngà.

img-8398.jpg
img-8393.jpg
Người đẹp Mexico - Fatima Bosch đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025.
587522538-883819373975733-4521553355838664167-n-9124.jpg
584932869-18548176855027981-543334350926240463-n.jpg
Top 5 chung cuộc.

Trước đó, ban tổ chức công bố top 12 bao gồm Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malta, Bờ Biển Ngà.

Danh sách top 30 thí sinh được công bố trong chung kết bao gồm Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Brazil, Rwanda, Bờ Biển Ngà, Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico, Mỹ, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latina, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestine, Nicaragua, Pháp, Paraguay.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang không được xướng tên trong top 30. Những cái tên nổi bật, được khán giả yêu thích như Bồ Đào Nha, Ecuador, Peru, Argentina, Turks and Caicos cũng ra về trắng tay. Trong top 30, những cái tên như Zimbabwe, Nhật Bản, Croatia khiến nhiều người bất ngờ.

Trước chung kết, ban tổ chức đã công bố format mới cuộc thi năm nay. Khác năm ngoái, năm nay ban giám khảo quyết định chọn top 12 thay vì top 10. Việc này giúp nhiều người đẹp có cơ hội đi sâu hơn trong chung kết. Cuộc thi năm nay được nhận xét là khắc nghiệt khi có nhiều thí sinh nổi trội.

583292474-18548169967027981-9195519842522584004-n.jpg
584790840-18548169964027981-7804207849862630440-n.jpg
586654587-18548170510027981-3722947409264890559-n.jpg
587887416-18548170132027981-8056283034883710201-n.jpg
Top 12 trình diễn bikini.
583547412-883821210642216-7456614273230969890-n-1125.jpg
583742522-883821337308870-3187024641503732677-n-5824.jpg
584701816-883819783975692-6520084633526164473-n-6279.jpg
584493685-883820977308906-8300838711489854556-n-7405.jpg
Thí sinh top 5 trình diễn váy dạ hội.

Mario Bucaro - CEO mới của Miss Universe cho biết hạng mục bình chọn của khán giả chiếm 10% tổng số điểm, phỏng vấn kín chiếm 40% và đêm thi bán kết (bao gồm hai phần thi áo tắm và dạ hội) chiếm 50% số điểm.

Kết quả chấm điểm của ban giám khảo được gửi đến công ty kiểm toán - với tư cách là bên thứ ba, là trung gian giám sát. Ông Mario Bucaro khẳng định sẽ không có gian lận và thiếu sót trong việc đánh giá kết quả chung cuộc.

"Người giành được vương miện phải làm việc được với các tổ chức, nói chuyện với cộng đồng và là tiếng nói cho phụ nữ và tất cả mọi người. Trong thời đại ngày nay, nơi thế giới đang bị chia rẽ, chúng ta cần một người có thể làm cầu nối và có vẻ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài", ông Mario Bucaro nói.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi động từ đầu tháng 11 ở Thái Lan nhưng liên tục vướng ồn ào. Tại buổi lễ trao sash hôm 4/11, ông Nawat quát mắng đại diện Mexico khiến sự kiện bị hủy. Sau đó, doanh nhân Raul Rocha – chủ sở hữu Miss Universe – tuyên bố kiện ông Nawat. Hiện hai bên đã làm hòa sau khi bắt tay tổ chức đêm chung kết.

583320197-122168657258760207-5128425709633114031-n.jpg
585475838-122168657336760207-1836454756855832332-n.jpg
585627486-18548165971027981-8242791852700461910-n.jpg
585890309-122168657486760207-1680212614868907385-n.jpg
Thí sinh đồng diễn.

Giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có 9 thành viên, trong đó có Hoa hậu Thái Lan 1998 Nok Chalida, Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza, Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova.

Trước thềm chung kết, các giám khảo của cuộc thi liên tục từ chức, trong đó có trưởng ban giám khảo là Công chúa Camilla di Borbone delle Due Sicilie. Trước đó, nhà soạn nhạc Omar Harfouch và cựu cầu thủ Claude Makélélé cũng tuyên bố không tham gia hội đồng chấm thi.

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch còn tuyên bố cuộc thi gian lận, thiếu minh bạch khiến fan xôn xao. Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được xem là mùa giải ồn ào nhất trong lịch sử.

584085991-18548161114027981-442174072710733596-n.jpg
584491035-18548161186027981-3388547723264804350-n.jpg
586018679-18548161096027981-7958856464728423569-n.jpg
586655869-18548161123027981-3186515165092381704-n.jpg
586655869-18548161174027981-6877782022600206384-n.jpg
587941180-18548161165027981-2539710684424443340-n.jpg
Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ 2025 #chung kết Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

