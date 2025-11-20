Cơ hội nào cho Hương Giang

TPO - Màn trình diễn của Hương Giang trong bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cơ hội để cô lọt vào top 30 trong đêm chung kết khá mong manh.

Tối 19/11, 120 thí sinh đã trình diễn trong đêm thi bán kết thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Các phần trình diễn này chiếm 50% số điểm để giám khảo chọn ra top 30 cho đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam - Hương Giang tự tin trong hai phần trình diễn áo tắm và dạ hội. Tuy nhiên cách trang điểm, làm tóc và gu lựa chọn váy dạ hội của người đẹp đang gây ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp.

Chỉ còn chưa đầy 24h, Hương Giang sẽ bước vào đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cơ hội của cô được nhận xét khá mong manh.

Hương Giang trình diễn váy dạ hội tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trình diễn an toàn, váy dạ hội bị chê

Phần thi áo tắm và dạ hội của Hương Giang đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh bộ phận đông đảo khán giả ủng hộ, khen ngợi, có không ít ý kiến cho rằng Hương Giang bộc lộ nhiều hạn chế tại sân chơi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Ở phần thi áo tắm, Hương Giang để lộ nhược điểm chiều cao hạn chế khi mặc áo tắm một mảnh màu đỏ. Tuy thần thái tự tin, Hương Giang vẫn bị nhận xét lép vế so với các đại diện châu Á như Thái Lan, Philippines, Lào, Campuchia...

Ở phần thi dạ hội, Hương Giang chọn váy có kiểu dáng đuôi cá lạ mắt. Chiếc váy lấy cảm hứng từ những giọt sương, biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khiết và trong trẻo của người phụ nữ Việt Nam.

Hương Giang cho biết cô chọn mẫu đầm này vì cảm thấy tự tin và phù hợp tinh thần Beyond the crown muốn truyền tải tại Miss Universe năm nay. Người đẹp cho rằng thiết kế mang lại sự khác biệt rõ nét so với các thí sinh quốc tế.

Tuy nhiên, bộ váy của người đẹp vẫn gây tranh cãi. Khán giả nhận xét thiết kế khiến cô lùn đi, vòng eo kém thon thả. Bên cạnh đó, cách trang điểm, làm tóc khiến Hương Giang lộ dấu hiệu tuổi tác.

"Bộ đầm làm mất vòng eo. Phần màu đen ở giữa vô tình chia body thành từng phần, tạo khuyết điểm về chiều cao. Bù lại thần thái đẹp", "Váy không bắt sáng sân khấu, búi tóc quá to", "Tỷ lệ bộ đầm không đẹp, khiến vòng eo mất hút"... là những bình luận của khán giả.

Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng khi cả quá trình thi, Hương Giang tỏa sáng với nhiều thiết kế tôn dáng, lộng lẫy nhưng đến đêm thi bán kết quan trọng lại không được như kỳ vọng của khán giả.

Cơ hội nào cho Hương Giang?

Có thể nói Hương Giang là đại diện Việt Nam nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ trước tới nay tại đấu trường Miss Universe. Hiện đã có nhiều đồng nghiệp là người nổi tiếng trong giới showbiz sang Thái Lan để cổ vũ cho Hương Giang trong chung kết.

Bạn thân của Hương Giang là ca sĩ Hòa Minzy sẵn sàng bỏ ra gần 300 triệu đồng để bình chọn cho cô tại hạng mục Beyond The Crown - Dự án xã hội ý nghĩa nhất. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Hương Giang với cộng đồng fan sắc đẹp. Hương Giang cũng đang nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng fan Thái Lan.

Tuy nhiên, những yếu tố này được cho rằng chưa đủ giúp Hương Giang có cơ hội lọt vào top 30 tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Đây vẫn luôn là đấu trường sắc đẹp khắc nghiệt nhất hành tinh.

Về hình thể, Hương Giang được nhận xét không thể đấu lại các đại diện ở khu vực châu Á, chưa nói tới nhóm thí sinh mạnh của khu vực châu Mỹ. Ngoài Thái Lan và Philippines, các đại diện châu Á khác như Indonesia, Lào, Campuchia được cho rằng nhỉnh hơn Hương Giang về sắc vóc, kỹ năng trình diễn.

Về kỹ năng catwalk, Hương Giang khó nổi bật trên sân khấu do hạn chế về chiều cao, vóc dáng nhỏ nhắn. Trong khi đó, các đại diện Latinh luôn khiến khán giả phải hò hét mỗi khi xuất hiện. Họ đều có chiều cao tốt, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Ở hạng mục bình chọn Beyond The Crown, dù được fan nước nhà ủng hộ hết mình nhưng Hương Giang phải vượt qua người đẹp Ahtisa Manalo đến từ cường quốc sắc đẹp Philippines. Trong những ngày qua, Ahtisa Manalo luôn dẫn đầu bình chọn và nhiều khả năng thắng giải này.

Bù lại, Hương Giang được nhận xét có khả năng ăn nói, giao tiếp tốt, chủ động tương tác với các thí sinh và phóng viên. Dự án hỗ trợ cộng đồng LBTQ+ của Hương Giang ở Việt Nam cũng nhận được sự chú ý và ủng hộ từ đông đảo fan quốc tế.