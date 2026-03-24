Người đẹp giỏi võ được vào thẳng top 20

TPO - Thí sinh Lê Thị Trang - SBD 273 đã chiến thắng tại phần thi Người đẹp tài năng, giành tấm vé vào thẳng top 20 trong chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 công bố thí sinh Lê Thị Trang - SBD 273 đã chiến thắng tại phần thi Người đẹp tài năng, giành tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc.

Cô là thí sinh thứ 2 được vào thẳng top 20. Trước đó, thí sinh Lê Phương Khánh Như chiến thắng phần thi Head To Head Challenge và cũng giành tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc.

Thí sinh Lê Thị Trang - SBD 273 chiến thắng tại phần thi Người đẹp tài năng, giành tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc.

Tại phần thi tài năng, Lê Thị Trang gây ấn tượng với màn trình diễn võ karate, thể hiện kỹ thuật qua từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Bên cạnh đó, màn giao lưu của cô cùng nam vương Tuấn Ngọc và diễn viên Quốc Trường cũng gây sốt trên mạng xã hội.

Lê Thị Trang cao 1,73 m, đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - Đại học Thương mại. Cô cũng gây ấn tượng với bảng thành tích võ thuật đáng nể.

Lê Thị Trang có Nhất đẳng huyền đai môn karate, từng giành nhiều huy chương vàng và đồng ở nội dung kumite cá nhân tại các giải đấu như Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Hóa lần thứ IX, Giải vô địch các câu lạc bộ karate Thanh Hóa mở rộng 2020, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa 2019…

Hành trình Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 bước vào chặng nước rút với sự tham gia của gần 50 thí sinh. Trước khi diễn ra vòng chung kết, 2 thí sinh Lê Hà Trang và Huỳnh Bích Thoại đã bày tỏ nguyện vọng rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vì lý do cá nhân.

Ban tổ chức cho biết tôn trọng quyết định của hai thí sinh và gửi lời chúc tốt đẹp đến Lê Hà Trang cũng như Huỳnh Bích Thoại trên chặng đường sắp tới. Hành trình Miss World Vietnam 2025 tiếp tục với 48 thí sinh.

Đêm chung khảo diễn ra ngày 25/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), với hai phần thi Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch, kết hợp chương trình nghệ thuật Dances of Vietnam tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt.

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 được tổ chức ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch tổ chức Miss World - bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 - Opal Suchata.

Theo format đã công bố, những thí sinh chiến thắng tại các phần thi phụ như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang… được đặc cách vào top 20 chung cuộc. Riêng giải Người đẹp Nhân ái, Người đẹp được yêu thích nhất tiến thẳng vào top 6 Miss World Vietnam 2025.

Cô gái đăng quang vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.