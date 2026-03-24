Hoa hậu 28 tuổi tố bị Ricky Martin cướp bạn trai

TPO - Kelly Reales - top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2024 - đã lên tiếng tố cáo bạn trai cũ là người mẫu Max Barz ngoại tình với ngôi sao nhạc latin Ricky Martin.

Tờ The Tab đưa tin người mẫu Kelly Reales đang tham gia chương trình truyền hình thực tế El desorden de Marko ở Venezuela. Những chia sẻ của cô trong chương trình này đang gây xôn xao dư luận ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha khi cô vạch trần chuyện ngoại tình của bạn trai cũ với một ngôi sao nhạc pop.

Kelly đã cáo buộc bạn trai cũ Max Barz lừa dối cô khi có mối quan hệ với nam ca sĩ Ricky Martin vào năm 2024. Theo các trang tin tức Tây Ban Nha, tin đồn về hai người đã lan truyền trên mạng một thời gian, nhưng phải đến khi Ricky Martin khoe trên Instagram về chuyến đi Thái Lan, Kelly mới biết sự thật.

Kelly cho biết một người bạn thân của cô đã nhìn thấy bức ảnh chụp ở Thái Lan trên Instagram của Ricky Martin và đưa cho cô xem. Kelly nói cô đã nhận ra đôi dép xỏ ngón quen thuộc của bạn trai mình xuất hiện trong bức ảnh.

Kelly và bạn thân đã tới tìm Max Barz và mượn đôi dép xỏ ngón của anh để xác nhận về sự việc. Sau khi xác nhận đúng là chiếc dép trong bức ảnh của Ricky Martin, cô đã quyết định chia tay.

“Khi anh ấy đưa chúng cho tôi, chúng giống hệt đôi dép trong ảnh, và đó là lúc tôi nhận ra tất cả đều là sự thật. Tôi rời bỏ anh ấy vì tôi thấy nhiều điều không ổn, và tôi sẽ đi đến một nơi khác", Kelly nói.

Sau khi Kelly chia tay bạn trai, những tin đồn về mối quan hệ giữa Max Barz và Ricky tiếp tục lan truyền gần hai năm nay nhưng cả hai đều chưa lên tiếng. Họ cũng chưa phản hồi trước những cáo buộc ngoại tình của Kelly.

Kelly Reales là người sáng tạo nội dung và người mẫu. Cô đại diện cho bang Bolívar tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2024 và lọt vào top 16. Kelly Reales từng theo học ngành truyền thông xã hội và tiếng Anh. Cô từng tham gia mùa thứ 9 của Acapulco Shore - một chương trình của kênh MTV.

Ricky Martin, sinh năm 1971, được mệnh danh ông hoàng nhạc Latin. Anh ca hát chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi trong nhóm Menudo. Năm 1991, anh bắt đầu sự nghiệp đơn ca và nhanh chóng thành công. Ca sĩ bán được hơn 70 triệu bản thu toàn cầu, nổi tiếng với các bản hit như The Cup of Life, Livin' la Vida Loca.

Tháng 7/2023, Ricky Martin và họa sĩ Jwan Yosef tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân sau sáu năm gắn bó. Cả hai hẹn hò từ năm 2016, sau khi Martin bị chinh phục bởi các tác phẩm hội họa của Yosef. Họ kết hôn cuối năm 2017, sau bảy năm ca sĩ công khai đồng tính.

Sau khi chia tay Jwan Yosef, Ricky Martin vướng nhiều tin đồn hẹn hò, trong đó có Max Barz, người mẫu đến từ Brazil.