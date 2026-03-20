Người đẹp gây chú ý ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

TPO - Những gương mặt gây chú ý dần lộ diện trước chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Đêm chung kết diễn ra ngày 29/3. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi đến với đấu trường Hoa hậu Thế giới 2026.
Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa. Cô chiến thắng phần thi Người đẹp bản lĩnh - Head to Head Challenge, được đặc cách vào top 20 chung cuộc. Ngoài ra, Khánh Như còn vào top 10 Người đẹp tài năng và top 4 phần thi Queen talk.
Khánh Như sinh năm 2004, cao 1,69 m, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế. Bên cạnh đó, cô còn giành danh hiệu Nữ sinh nhân ái và là Đại sứ kết nối chiến dịch Global Volunteer tại AIESEC. Khánh Như là cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), từng giành được học bổng hỗ trợ học tập lên đến 150%. Cô còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học với giải C Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023.
Ngô Thị Kiều Anh sinh năm 2004, quê Ninh Bình. Cô vào top 5 Người đẹp thời trang và top 4 Người đẹp bản lĩnh.
Kiều Anh hiện là thành viên câu lạc bộ MC và Thời trang, câu lạc bộ tiếng Anh của Đại học Ngoại thương. Người đẹp gây chú ý khi triển khai mô hình start-up dạy tiếng Anh từ xa dành cho người đi làm. Trước đó, cô làm việc tại một công ty truyền thông.
Phan Phương Oanh sinh năm 2003, quê Hà Nội, là thí sinh gây chú ý tại cuộc thi năm nay. Cô lọt vào top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Người đẹp bản lĩnh và top 4 Queen talk.
Phương Oanh từng đoạt danh hiệu Người đẹp biển và vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân, là đại sứ truyền thông cho nhiều sự kiện và chương trình tình nguyện do sinh viên tổ chức.
Nguyễn Lan Nhi sinh năm 2000, quê Hà Nội đã lọt vào top 5 Người đẹp thời trang và top 10 Người đẹp tài năng.
Lan Nhi tốt nghiệp Trường đại học Troy (Mỹ) và Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô từng đoạt danh hiệu Người đẹp khả ái tại cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017. Bên cạnh đó, Lan Nhi từng tham gia trình diễn tại nhiều chương trình như Vietnam International Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week và các lễ hội văn hóa Việt Nam. Cô còn hoạt động Đoàn sôi nổi, đạt nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên của trường.
Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Tôn Đức Thắng 2023, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp áo dài tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng 2023. Kiều Anh tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024. Cô từng giành huy chương bạc bơi lội cá nhân và bơi lội tiếp sức tại TDTU Games 2024, giải ba tiếng Anh IOE cấp thành phố năm 2016.
Võ Đoàn Bảo Hà sinh năm 2002, quê Đồng Nai đã lọt vào top 4 Người đẹp thể thao và top 10 Người đẹp tài năng.
Bảo Hà từng vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024, top 12 Người đẹp được bình chọn nhiều nhất Hoa hậu Việt Nam 2024 và top 12 Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật tại Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cũng từng đoạt giải nhất Mister and Miss Áo dài IU 2023.
Trương Tâm Như sinh năm 2005, đến từ Huế, là thí sinh giành chiến thắng phần thi Queen talk. Tâm Như từng đăng quang Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024.
Phan Hải Như sinh năm 2003, quê Cần Thơ đã vào top 8 Người đẹp bản lĩnh, top 10 Người đẹp tài năng.
Lê Ngọc Như Quỳnh sinh năm 2003, quê Thanh Hóa, lọt vào top 2 Người đẹp bản lĩnh.
Nguyễn Đào Tuyên Dương là cái tên gây chú ý với chiều cao 1,8 m. Người đẹp sinh năm 2002, quê Gia Lai. Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn.