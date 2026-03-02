2 thí sinh rút khỏi Hoa hậu Thế giới Việt Nam

TPO - Trước thềm chung kết, thí sinh Lê Hà Trang và Huỳnh Bích Thoại đã bày tỏ nguyện vọng rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vì lý do cá nhân.

Miss World Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn thứ hai trong hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và Á hậu Huỳnh Minh Kiên. Ban tổ chức vừa công bố lịch trình cập nhật với một số điều chỉnh về thời gian tổ chức các hoạt động.

So với kế hoạch ban đầu, ban tổ chức quyết định bổ sung đêm chung khảo vào lịch trình với mong muốn tạo thêm không gian đánh giá toàn diện, giúp thí sinh có cơ hội tỏa sáng nhiều hơn trước thềm chung kết.

Thí sinh Lê Hà Trang và Huỳnh Bích Thoại bỏ thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Chung khảo diễn ra ngày 25/3 với phần thi Người đẹp biển, kết hợp cùng đêm trình diễn Dance Of Vietnam. Tại đây, thí sinh trình diễn trang phục của các nhà thiết kế trẻ, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt thông qua ngôn ngữ thời trang và những điệu nhảy.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức ngày 29/3. Tân hoa hậu đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74.

Lê Hà Trang (sinh năm 2000, đến từ Thanh Hóa) là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhờ nền tảng học vấn ấn tượng. Cô tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Kinh tế Quốc dân và University of London, đảm nhận vai trò giảng viên tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Trong khi đó, Huỳnh Bích Thoại (sinh năm 2005, đến từ Vĩnh Long) là Á khôi 2 Miss & Mister Đại học Văn Lang 2025. Người đẹp cao 1,73 m và đã có mặt trong Top 5 Người đẹp Thời Trang của Miss World Vietnam 2025.

Ban tổ chức cho biết tôn trọng quyết định của hai thí sinh và gửi lời chúc tốt đẹp đến Lê Hà Trang cũng như Huỳnh Bích Thoại trên chặng đường sắp tới. Hành trình Miss World Vietnam 2025 tiếp tục với 48 thí sinh.

Trong giai đoạn 1 diễn ra vào tháng 12/2025, top 50 thí sinh đã ra mắt công chúng và truyền thông. Các cô gái tham gia những buổi đào tạo, tập luyện cùng ban chuyên môn và có cơ hội trình diễn tại sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest tổ chức ở Vũng Tàu.

Sắp tới, các thí sinh tham gia trình diễn tại sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12. Đây là hoạt động giúp các thí sinh thể hiện bản thân.

Sau buổi họp báo công bố vương miện Miss World Vietnam 2025 vào ngày 10/3, 48 thí sinh bước vào chuỗi vòng thi quan trọng gồm Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Biển.

Theo format đã công bố, những thí sinh chiến thắng tại các phần thi phụ như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang… được đặc cách vào top 20 chung cuộc. Riêng giải Người đẹp Nhân ái, Người đẹp được yêu thích nhất sẽ tiến thẳng vào top 6 Miss World Vietnam 2025.