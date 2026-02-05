Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc gây tranh cãi của cô gái 17 tuổi thi Hoa hậu Thế giới

Duy Nam

TPO - Người đẹp Asia Rose Simpson đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Philippines 2026. Cô đại diện Philippines tại cuộc thi Miss World lần thứ 73.

625414920-18364225792163877-1224335508733343593-n.jpg
626451287-18364225783163877-8377217935926745751-n.jpg
Chung kết Miss World Philippines 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về đại diện tỉnh Quezon - người đẹp Asia Rose Simpson. Cô giành quyền đại diện Philippines tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026.
626502468-18364201240163877-809079467158331073-n.jpg
Chiến thắng của Asia Rose Simpson gây bất ngờ với nhiều người vì cô không phải là thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi. Người đẹp được xem là gương mặt mới với các cuộc thi nhan sắc. Sau chung kết, Asia Rose Simpson trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả hoài nghi về khả năng của cô khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
617537721-18016995005804085-6599767465674871329-n.jpg
619626469-18016994996804085-1292158388632967471-n.jpg
Khán giả bất ngờ khi biết Asia Rose Simpson chỉ mới 17 tuổi. Nhiều người nhận xét cô quá già, thân hình thô cứng, thiếu sự tươi trẻ, trong sáng mà cuộc thi Hoa hậu Thế giới luôn tìm kiếm.
619521688-18380021347157499-2602071105279482370-n.jpg
620515667-18380021335157499-1661998859501231693-n.jpg
Phong cách trang điểm, làm tóc và ăn mặc của Asia Rose Simpson trong suốt quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines cũng bị đánh giá là già nua, lỗi mốt.
621682686-18042271025718518-757343548119744708-n.jpg
621444621-18042271016718518-1039733554303625853-n.jpg
Những trang phục mà Asia Rose Simpson lựa chọn thiếu tính thẩm mỹ, không tôn được vóc dáng và để lộ nhiều khuyết điểm cơ thể.
616001888-18379359151157499-515412267902061833-n.jpg
616308971-18379359142157499-2132190396761238312-n.jpg
Người đẹp trình diễn váy dạ hội tại một sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2026.
624961113-18043068002718518-443436819900190143-n.jpg
624595801-18043067984718518-1719627343500570776-n.jpg
Tân Hoa hậu Thế giới Philippines là vũ công và nhà hoạt động cộng đồng. Asia sinh ra trong một gia đình có truyền thống múa. Ngay từ khi 3 tuổi, cha đã dạy cô múa.
473552202-1091272996063082-7163312141992693333-n.jpg
Năm 2016, cô cùng cha và các anh chị em đã tham gia mùa thứ năm của chương trình Pilipinas Got Talent.
615336989-18040864637718518-8284962821834805020-n.jpg
616057725-18040864619718518-5352627236523427605-n.jpg
Asia còn là đồng tác giả và minh họa sách thiếu nhi, trong đó cuốn sách mang tên Âm thanh ca ngợi của động vật đã giành giải nhì tại cuộc thi Mỹ thuật Quốc gia ở Florida, Mỹ.
627540216-18043156082718518-3193373923059392793-n.jpg
626541221-18043156061718518-5255603406192040155-n.jpg
Năm 2023, cô đăng quang danh hiệu Miss Teen New Mexico và đại diện bang này tại Miss Teen USA 2023 nhưng không đạt thành tích.
623651925-18042497384718518-5132038857728208444-n.jpg
622559195-18042497375718518-7180796781583944976-n.jpg
Tại Miss World Philippines 2026, Asia thắng giải Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty with a Purpose) nhờ hoạt động vận động mạnh mẽ cho sức khỏe tâm thần với sáng kiến ​​SED (Sports and Dance Initiative). Cô cũng giành chiến thắng trong phần thi tài năng.
608066995-18039422540718518-1916124836140127461-n.jpg
607511237-18039422528718518-3013377191210199721-n.jpg
Sports and Dance Initiative là nền tảng giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên toàn cầu thông qua các chương trình đại sứ thể thao và học bổng khiêu vũ. Chương trình đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của hơn 7000 học sinh trên toàn thế giới.
624390660-18043108172718518-6823704143086294942-n.jpg
626250836-18043108160718518-1698338395453913561-n.jpg
Trong phần thi ứng xử, Asia nhận được hỏi về việc mạng xã hội đã giúp ích hay gây hại cho xã hội. Cô trả lời: "Các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang gia tăng. Cứ bảy trẻ em trên toàn thế giới thì có một em mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần, và tổ chức Y tế Thế giới nhận thấy rằng 80% thanh thiếu niên không đạt được mức độ hoạt động thể chất được khuyến nghị. Đó là lý do sáng kiến ​​SED của tôi ra đời để ủng hộ sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của giới trẻ ngày nay. Mạng xã hội có rất nhiều lợi ích, nó giúp chúng ta quảng bá các doanh nghiệp và tổ chức khác nhau, giúp chúng ta thành công. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó cũng bị lạm dụng. Hãy sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm".
604105391-18038505074718518-2039980860911284551-n.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 khởi động từ cuối năm 2025 với sự tham gia của 24 thí sinh. Đây là lần thứ 13 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines được tổ chức. Philippines là sash mạnh tại Hoa hậu Thế giới. Lần gần nhất Philippines đăng quang Miss World vào năm 2013 với thành tích của người đẹp Megan Young. Năm 2025, đại diện Philippines ở Hoa hậu Thế giới là người đẹp Krishnah Gravidez. Cô đã lọt vào top vào top 8 chung cuộc.
