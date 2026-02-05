Nhan sắc gây tranh cãi của cô gái 17 tuổi thi Hoa hậu Thế giới

TPO - Người đẹp Asia Rose Simpson đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Philippines 2026. Cô đại diện Philippines tại cuộc thi Miss World lần thứ 73.
Chung kết Miss World Philippines 2026 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về đại diện tỉnh Quezon - người đẹp Asia Rose Simpson. Cô giành quyền đại diện Philippines tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026.
Khán giả bất ngờ khi biết Asia Rose Simpson chỉ mới 17 tuổi. Nhiều người nhận xét cô quá già, thân hình thô cứng, thiếu sự tươi trẻ, trong sáng mà cuộc thi Hoa hậu Thế giới luôn tìm kiếm.
Phong cách trang điểm, làm tóc và ăn mặc của Asia Rose Simpson trong suốt quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines cũng bị đánh giá là già nua, lỗi mốt.
Những trang phục mà Asia Rose Simpson lựa chọn thiếu tính thẩm mỹ, không tôn được vóc dáng và để lộ nhiều khuyết điểm cơ thể.
Người đẹp trình diễn váy dạ hội tại một sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2026.
Tân Hoa hậu Thế giới Philippines là vũ công và nhà hoạt động cộng đồng. Asia sinh ra trong một gia đình có truyền thống múa. Ngay từ khi 3 tuổi, cha đã dạy cô múa.
Asia còn là đồng tác giả và minh họa sách thiếu nhi, trong đó cuốn sách mang tên Âm thanh ca ngợi của động vật đã giành giải nhì tại cuộc thi Mỹ thuật Quốc gia ở Florida, Mỹ.
Năm 2023, cô đăng quang danh hiệu Miss Teen New Mexico và đại diện bang này tại Miss Teen USA 2023 nhưng không đạt thành tích.
Tại Miss World Philippines 2026, Asia thắng giải Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty with a Purpose) nhờ hoạt động vận động mạnh mẽ cho sức khỏe tâm thần với sáng kiến SED (Sports and Dance Initiative). Cô cũng giành chiến thắng trong phần thi tài năng.
Sports and Dance Initiative là nền tảng giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên toàn cầu thông qua các chương trình đại sứ thể thao và học bổng khiêu vũ. Chương trình đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của hơn 7000 học sinh trên toàn thế giới.
Trong phần thi ứng xử, Asia nhận được hỏi về việc mạng xã hội đã giúp ích hay gây hại cho xã hội. Cô trả lời: "Các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang gia tăng. Cứ bảy trẻ em trên toàn thế giới thì có một em mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần, và tổ chức Y tế Thế giới nhận thấy rằng 80% thanh thiếu niên không đạt được mức độ hoạt động thể chất được khuyến nghị. Đó là lý do sáng kiến SED của tôi ra đời để ủng hộ sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của giới trẻ ngày nay. Mạng xã hội có rất nhiều lợi ích, nó giúp chúng ta quảng bá các doanh nghiệp và tổ chức khác nhau, giúp chúng ta thành công. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó cũng bị lạm dụng. Hãy sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm".