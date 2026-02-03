Á hậu Châu Anh, Vân Nhi sau nửa năm đương nhiệm

TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đã có nửa năm đương nhiệm với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hai người đẹp chia sẻ nhiều dự định mới về học tập, nghệ thuật trong năm mới 2026.