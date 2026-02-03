Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Á hậu Châu Anh, Vân Nhi sau nửa năm đương nhiệm

Duy Nam

TPO - Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đã có nửa năm đương nhiệm với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hai người đẹp chia sẻ nhiều dự định mới về học tập, nghệ thuật trong năm mới 2026.

img-0054.jpg
img-0051.jpg
Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và các đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan hội ngộ tại sự kiện ở Hà Nội nhân dịp cuối năm. Tại sự kiện, dàn người đẹp có cơ hội chia sẻ về những dự định trong năm mới Bính Ngọ.
img-0056.jpg
img-0050.jpg
img-0049.jpg
Dàn người đẹp chọn áo dài tông màu nền nã, thanh lịch khi ra mắt khán giả. Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc trang phục, làm tóc giống nhau. Sau nửa năm đương nhiệm, hai á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tìm tòi, phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực và ấp ủ nhiều dự định cho năm mới 2026.
img-0065.jpg
img-0064.jpg
Á hậu Châu Anh cho biết trong nửa năm đương nhiệm, cô được tham gia đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam trong nhiều chuyến đi từ thiện, xã hội ý nghĩa, giúp đỡ bà con vùng bão lũ. Người đẹp cũng bày tỏ vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành A80 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, người đẹp tập trung cho công việc học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Châu Anh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô dự định tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc. Người đẹp nói sẵn sàng thử sức với lĩnh vực giải trí nếu có cơ hội. Trước đó, Châu Anh gây ấn tượng với công chúng qua nhiều tài lẻ như múa, hát, chơi đàn piano.
img-0074.jpg
img-0073.jpg
Á hậu Vân Nhi cũng có những dấu ấn đáng nhớ trong nửa năm đương nhiệm. Người đẹp vừa giành 2 tháng để cùng đoàn phim Chuyện tình khâu vai hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở vùng núi phía Bắc. Vân Nhi nói cô gặp nhiều thử thách, khó khăn trong lần đầu đóng phim. Tuy nhiên, á hậu được diễn viên Nguyệt Hằng và các thành viên trong đoàn làm phim đồng hành, hướng dẫn tận tình. Cô nói sẵn sàng thử thách bản thân ở các dạng vai khác nhau nếu có cơ hội trong thời gian tới.
img-0069.jpg
img-0068.jpg
img-0059.jpg
img-0053.jpg
Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương nền nã trong tà áo dài màu xanh, họa tiết hoa cỏ mùa xuân. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Thùy Dương đã nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Kinh tế quốc dân. Cô chia sẻ những quan tâm tới vấn đề môi trường, ô nhiễm không khí. "Tôi muốn được nhớ đến như một người trẻ kiên trì và bền bỉ với các dự án môi trường dài hơi, hơn là chỉ dừng lại ở hình ảnh một người đẹp truyền cảm hứng nhất thời", Phạm Thùy Dương nói.
img-0062.jpg
img-0052.jpg
Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan quyết định Bắc tiến để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Cô mong muốn hoạt động nghệ thuật, bước vào showbiz.
img-0066.jpg
"Dù xuất hiện ở vai trò nào, điều tôi luôn mong muốn đó là lan tỏa giá trị tích cực đến những người xung quanh. Nếu 2025 là một năm của trải nghiệm và đi tìm bản ngã thì 2026 sẽ là một năm tôi cần phải kiên cường và quyết liệt hơn để chinh phục mục tiêu phía trước. Hy vọng 2026 sẽ là một năm đầy khởi sắc với nhiều dự án được chắp cánh'', cô chia sẻ.
img-0071.jpg
img-0070.jpg
img-0061.jpg
img-0055.jpg
Đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi háo hức khi trải nghiệm không khí tất bật, hối hả những ngày cuối năm ở Hà Nội. Người đẹp chia sẻ cảm xúc thích thú khi khoác lên mình bộ áo dài nền nã, hóa thành cô gái Hà thành xưa. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Phương Nhi cũng Bắc tiến để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Với danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Phương Nhi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội như ngày hội Chủ nhật Đỏ 2026 tại TP Huế, chương trình Sắc xanh sưởi ấm vùng cao 2026: Ươm nắng, dự án Vải vụn... Người đẹp cũng đã tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Quốc tế và chia sẻ dự định tiếp tục theo đuổi con đường tri thức.
Duy Nam
#Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi #Hoa hậu Việt Nam 2024

