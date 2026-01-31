Cảnh quay gây tranh cãi của hoa hậu

Cảnh quay của Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi với hai người chơi nam trong tập mới nhất của show truyền hình Địa ngục độc thân 5 đang gây tranh cãi.

Trong tập mới nhất của show truyền hình Địa ngục độc thân 5, dàn người chơi phải vượt qua thử thách giữ thăng bằng trên một tấm ván gỗ có diện tích nhỏ hẹp.

Trong phần thi này, ban tổ chức chia các thí sinh ra làm 4 cặp sau khi họ bốc thăm. Riêng đội chơi của Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi gồm ba thành viên. Cô và hai chàng trai phải giữ thăng bằng trên tấm gỗ bằng cách ôm nhau thật chặt để không bị rơi ra ngoài.

Cảnh quay gây tranh cãi của Mina Sue Choi trong Địa ngục độc thân 5.

Trong khi hai người chơi nam mặc quần short, cởi trần thì Mina Sue Choi mặc áo hai dây với quần jeans. Cảnh tượng ba người ôm chặt nhau một lúc lâu khiến ban bình luận bàn tán xôn xao.

Trong một cảnh quay khác, Mina Sue Choi trổ tài giữ thăng bằng khi cõng cả hai người chơi nam khiến khán giả và ban bình luận bất ngờ, bật cười. Cảnh quay này sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội và gây bình luận trái chiều.

Nhiều khán giả bất ngờ vì Hoa hậu Trái Đất có thể cõng hai chàng trai trên người một lúc lâu. Với cảnh quay này, Mina Sue Choi tiếp tục trở thành người chơi chiếm sóng và được quan tâm nhiều nhất Địa ngục độc thân 5.

Trước đó, Mina Sue Choi bị khán giả phản ứng dữ dội sau khi liên tục thay đổi đối tượng thổ lộ tình cảm. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu nhất quán khi liên tục đổi đối tượng muốn đi đảo Thiên đường và gây ảnh hưởng đến cảm xúc của các thí sinh khác.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mina Sue Choi từng đặt câu hỏi liệu cô có thể rời Địa ngục độc thân cùng hai người đàn ông thay vì một hay không. Phát ngôn này càng khiến hình ảnh của cô trở thành đề tài tranh luận sôi nổi. Khán giả bày tỏ hoài nghi Mina Sue Choi có tình cảm thật sự với người chơi hay chỉ dùng chiêu trò để gây chú ý trên truyền hình.

Trước những phản ứng trái chiều, bạn thân của Mina Sue Choi là Hoa hậu Quốc tế 2022 Jasmin Selberg đã bênh vực cô.

Jasmin cho rằng việc khán giả công kích Mina Sue Choi với tư cách cá nhân là không công bằng. “Tôi hiểu vai trò của cô ấy trong Địa ngục độc thân có thể khiến hình ảnh của Choi trở nên tiêu cực. Nhưng đây là một chương trình giải trí. Trong bất kỳ show giải trí nào, mỗi người tham gia đều được giao một vai diễn. Họ có thể là nhân vật được yêu mến hoặc là người gây tranh cãi”, Jasmin viết.

Jasmin Selberg cho rằng vai trò mà Mina Sue Choi thể hiện trong show Địa ngục độc thân không phản ánh con người thật của cô ngoài đời. Jasmin cũng kêu gọi khán giả dừng việc công kích cá nhân và gây ra bạo lực mạng.

Mina Sue Choi sinh năm 1999 ở Australia. Năm 2022, Mina Sue Choi trở thành người Hàn Quốc đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái Đất. Cô gây thiện cảm với học vấn tốt, gương mặt ngọt ngào và hình thể quyến rũ.

Nhờ ngoại hình nổi trội, cô được nhiều chàng trai trong Địa ngục độc thân mùa 5 để mắt. Trong buổi bầu chọn hảo cảm đầu tiên, Mina cũng là cái tên được dàn cast nam yêu thích nhất, dẫn đầu với 3/5 phiếu.

Trong khi khán giả Hàn Quốc đang phản ứng khá tiêu cực với Mina Sue Choi thì khán giả Việt lại tỏ ra thích thú và cho rằng cô là yếu tố khiến Địa ngục độc thân mùa 5 trở nên cuốn hút.