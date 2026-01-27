Đối thủ của Hương Giang ở Hoa hậu Hòa bình

TPO - Sau Hương Giang, ban tổ chức Miss Grand All Stars tiếp tục công bố dàn thí sinh của mùa giải đầu tiên. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan.
Trang chủ Miss Grand International (MGI) vừa công bố người đẹp Trung Quốc - Siqi Jiang là thí sinh mới nhất tham dự Miss Grand All Stars được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 5/2026. Cô từng đại diện Trung Quốc tham dự Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt vào top 40 chung cuộc.
Theo MGI, Siqi Jiang là người sáng lập công ty sản xuất sự kiện và nội dung, tạo ra các chương trình du lịch văn hóa và các dự án truyền thông. Cô cũng là người dẫn chương trình song ngữ, ca sĩ, vũ công. Người đẹp muốn sử dụng nền tảng của mình để kết nối văn hóa và trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới.
Người đẹp Dominica có làn da nâu khỏe khoắn và đường cong đậm chất Latinh. Cô từng giành giải á hậu 5 tại cuộc thi Top Model of the World 2022.
Người đẹp Jana Marvanová là đại diện Cộng hòa Czech. Cô 28 tuổi, là doanh nhân và chuyên gia truyền thông, vũ công chuyên nghiệp, diễn giả, người sáng tạo nội dung.
Azzaya có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng đăng quang tại Miss Asia 2018 và chiến thắng các giải phụ tài năng, thể thao. Cô cũng giành giải tài năng và trang phục dân tộc ở cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2019. Trước đó, Azzaya cũng có cơ hội đại diện Mông Cổ ở Hoa hậu Quốc tế 2015.
Carry Xie Lu Dan là đại diện của Hong Kong (Trung Quốc). Cô 36 tuổi, là người dẫn chương trình truyền hình và chuyên gia truyền thông. Cô từng là người dẫn chương trình cho Phoenix TV, HKTV và Shenzhen TV. Cô cũng là diễn viên võ thuật, được đào tạo theo dòng võ thuật Bruce Lee Jeet Kune Do và đã tham gia đóng phim Hong Kong.
Cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi sắc đẹp, từng đăng quang danh hiệu Miss United Nation International 2017. Hiện người đẹp đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của Miss Grand International Macau và Hong Kong. Cô còn là CEO của XIELUXINGDAN Cultural Media - dự án thúc đẩy các nền tảng sáng tạo và văn hóa trên khắp châu Á.
Sonia Xuziyan là đại diện tiếp theo đến từ Trung Quốc. Cô 28 tuổi, là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp có đam mê với các hoạt động bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật và từ thiện.
Sonia Xuziyan từng giành giải Miss Travel World 2025, tham dự cuộc thi Miss Scuba International 2025.
Chabeli Peña từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Cộng hòa Dominica, sau đó đại diện quốc gia tại Universal Woman và giành giải á hậu 4.