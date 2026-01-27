Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối thủ của Hương Giang ở Hoa hậu Hòa bình

Duy Nam

TPO - Sau Hương Giang, ban tổ chức Miss Grand All Stars tiếp tục công bố dàn thí sinh của mùa giải đầu tiên. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan.

615046515-18096442159920008-5766347552679311957-n.jpg
613528762-18096442168920008-4898694113876471132-n.jpg
Trang chủ Miss Grand International (MGI) vừa công bố người đẹp Trung Quốc - Siqi Jiang là thí sinh mới nhất tham dự Miss Grand All Stars được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 5/2026. Cô từng đại diện Trung Quốc tham dự Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt vào top 40 chung cuộc.
272226698-3095822883993985-1070931351685345712-n.jpg
272097672-644948263517300-784864953279537737-n.jpg
Theo MGI, Siqi Jiang là người sáng lập công ty sản xuất sự kiện và nội dung, tạo ra các chương trình du lịch văn hóa và các dự án truyền thông. Cô cũng là người dẫn chương trình song ngữ, ca sĩ, vũ công. Người đẹp muốn sử dụng nền tảng của mình để kết nối văn hóa và trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới.
499398546-18502182592035596-2682811388864565764-n.jpg
Danilka German Lerebours là đại diện Cộng hòa Dominica tại mùa giải All Stars đầu tiên. Cô 30 tuổi, là người mẫu, diễn viên. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng và là huấn luyện viên catwalk.
486165347-18491881711035596-2305229530337977335-n.jpg
487077299-18491881720035596-4707523071063681831-n.jpg
Người đẹp Dominica có làn da nâu khỏe khoắn và đường cong đậm chất Latinh. Cô từng giành giải á hậu 5 tại cuộc thi Top Model of the World 2022.
612611355-18549583255054933-1329746846453901517-n.jpg
615330331-18549584155054933-3603949894240445437-n.jpg
Người đẹp Jana Marvanová là đại diện Cộng hòa Czech. Cô 28 tuổi, là doanh nhân và chuyên gia truyền thông, vũ công chuyên nghiệp, diễn giả, người sáng tạo nội dung.
565964165-18147409783417500-4892660483677415444-n.jpg
Jana có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải Hoa hậu Kinh doanh Toàn cầu 2025, top 12 Miss Global và Miss Eco Euro của cuộc thi Miss Eco International. Đại diện Cộng hòa Czech có hình thể nóng bỏng, kỹ năng trình diễn tự tin trên sân khấu.
305226985-107877911971095-8284438523574020662-n.jpg
Azzaya Tsogt-Ochir là đại diện của Mông Cổ. Cô 30 tuổi, là nghệ sĩ nổi tiếng ở quê nhà. Người đẹp giỏi ca hát, nhảy múa và diễn xuất.
309458236-133946472744466-981232659529328379-n.jpg
311934799-1710871659292153-3509948745882051414-n.jpg
Azzaya có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng đăng quang tại Miss Asia 2018 và chiến thắng các giải phụ tài năng, thể thao. Cô cũng giành giải tài năng và trang phục dân tộc ở cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2019. Trước đó, Azzaya cũng có cơ hội đại diện Mông Cổ ở Hoa hậu Quốc tế 2015.
609224415-18503581864073719-7826217409350758333-n.jpg
609255223-18503581849073719-7692456472768395980-n.jpg
Carry Xie Lu Dan là đại diện của Hong Kong (Trung Quốc). Cô 36 tuổi, là người dẫn chương trình truyền hình và chuyên gia truyền thông. Cô từng là người dẫn chương trình cho Phoenix TV, HKTV và Shenzhen TV. Cô cũng là diễn viên võ thuật, được đào tạo theo dòng võ thuật Bruce Lee Jeet Kune Do và đã tham gia đóng phim Hong Kong.
494564420-18460694413073719-7173064876482058115-n.jpg
494477869-18460694395073719-558565580678952256-n.jpg
Cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi sắc đẹp, từng đăng quang danh hiệu Miss United Nation International 2017. Hiện người đẹp đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của Miss Grand International Macau và Hong Kong. Cô còn là CEO của XIELUXINGDAN Cultural Media - dự án thúc đẩy các nền tảng sáng tạo và văn hóa trên khắp châu Á.
603711428-17874600030464343-4269367827868278422-n.jpg
601540468-17874599976464343-735274100467584549-n.jpg
Sonia Xuziyan là đại diện tiếp theo đến từ Trung Quốc. Cô 28 tuổi, là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp có đam mê với các hoạt động bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật và từ thiện.
561019853-17866668606464343-8727911036805286366-n.jpg
561304679-17866668597464343-7859397132369659074-n.jpg
Sonia Xuziyan từng giành giải Miss Travel World 2025, tham dự cuộc thi Miss Scuba International 2025.
434215844-18316777633135312-8448965850718223360-n.jpg
Chabeli Peña là đại diện thứ 2 của Cộng hòa Dominica ở mùa giải Miss Grand All Stars đầu tiên. Cô 28 tuổi, là người mẫu, đang theo học ngành điều dưỡng.
469562008-18350633386135312-1245624004352620868-n.jpg
469553541-18350633494135312-6305850307441911515-n.jpg
Chabeli Peña từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Cộng hòa Dominica, sau đó đại diện quốc gia tại Universal Woman và giành giải á hậu 4.
Duy Nam
