Thí sinh Hoa hậu Liên lục địa gặp tai nạn

TPO - Đại diện Rwanda - Samantha Samaka - đã bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 ở Ai Cập do có những hành vi không đúng mực.

Chuyên trang Missosology đưa tin đại diện Rwanda - Samantha Samaka - đã bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 khiến khán giả bất ngờ.

"Hoa hậu Liên lục địa Rwanda đã không còn tham gia cuộc thi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tóm lại, cô ấy bị loại vì hành vi không đúng mực và lăng mạ nhân viên cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa", chuyên trang này cho biết.

Ngày 22/1, các thí sinh có hoạt động trải nghiệm xe địa hình trên cát. Một đoạn video ghi lại cảnh Samantha Samaka lái xe nhưng bất ngờ bị ngã. Người đẹp nằm trên cát một lúc lâu, trước khi được các nhân viên tiếp cận và kiểm tra sức khỏe.

Đại diện Rwanda - Samantha Samaka - đã bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025.

Theo các báo cáo, tình trạng sức khỏe của Samantha Samaka sau cú ngã không ổn. Tuy nhiên, cô không chịu hợp tác với ê-kíp của cuộc thi để giải quyết sự cố. Người đẹp đã tự ý bỏ ra ngoài và hiện ở một địa điểm nào đó trong thành phố Hurghada.

"Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cô ấy không ổn định. Chúng tôi mong mọi người hãy cầu nguyện và nghĩ đến cô ấy. Chúng tôi chân thành chúc cô ấy mau chóng bình phục'', ban tổ chức cho biết.

Sau sự cố, Samantha Samaka đã bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025. Hình ảnh và profile của cô trên trang chủ Hoa hậu Liên lục địa cũng đã bị xóa.

Samantha Samaka làm nên lịch sử khi là đại diện đầu tiên của Rwanda tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Cô có chiều cao khiêm tốn 1,6 m và số đo ba vòng bị nhận xét thiếu cân đối, với vòng eo lên tới 84 cm.

Dù có hình thể thiếu chuẩn nhưng Samantha Samaka gây chú ý tại cuộc thi khi liên tục mặc những trang phục để hở vòng eo kém thẩm mỹ và có những động tác uốn éo trước ống kính.

Trên trang chủ Hoa hậu Liên lục địa, Samantha Samaka được giới thiệu là phụ nữ năng động và tài năng trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, với các hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, truyền thông sáng tạo và vận động xã hội.

Người đẹp 24 tuổi là nhạc sĩ đoạt giải thưởng, thành viên của Học viện Thu âm, diễn viên và doanh nhân. Cô từng nhận được Học bổng Roc Nation của rapper Jay-Z và chương trình ươm mầm tài năng HXOUSE của nam ca sĩ The Weeknd.

Người đẹp theo đuổi các dự án về sức khỏe tâm thần dựa trên những trải nghiệm bị bắt nạt khi còn bé. Hiện cô đang theo học ngành Nghệ thuật và Công nghệ video, đồng thời là nghệ sĩ biểu diễn, nhà sáng tạo, người dẫn chương trình.

Trước khi Samantha Samaka bị loại khỏi Hoa hậu Liên lục địa 2025, có hai người đẹp bỏ thi đó là đại diện Myanmar và Campuchia do gặp khó khăn trong vấn đề xin visa để vào châu Âu.

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 hiện có 54 thí sinh tham gia, đang diễn ra ở Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 29/1. Đương kim hoa hậu là người đẹp Puerto Rico - Maria Cepero. Năm nay, đại diện Việt Nam là Á hậu Thu Ngân.