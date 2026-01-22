Đám cưới Phương Nhi ở Nha Trang

TPO - Chiều 22/1, hôn lễ của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. An ninh được thắt chặt để đảm bảo sự riêng tư.

Chiều 22/1, lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. Đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng được xem là một trong những đám cưới thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, lễ cưới diễn ra trong không gian riêng tư, với công tác an ninh được thắt chặt trên đảo. Khách mời được bố trí lối đi riêng từ đất liền ra đảo. Hòn đảo này cách sân bay Cam Ranh khoảng một tiếng di chuyển, có resort hạng sang với nhiều villa đạt tiêu chuẩn 5 sao cùng cảnh sắc nguyên sơ, yên bình, thư thái.

Ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng.

Theo quan sát, các tàu cao tốc phục vụ sự kiện đều được dán chữ Hỉ. Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng vẫn đón khách du lịch bình thường, hoạt động bán vé và di chuyển ra đảo không bị gián đoạn.

Những khách mời tham dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi chiều 22/1 đều giữ kín thông tin. Tuy nhiên, với việc hoạt động lâu năm trong showbiz, đám cưới của Phương Nhi sẽ có sự tham dự của nhiều đồng nghiệp là người nổi tiếng, cũng như các hoa hậu, á hậu, người đẹp.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã đăng bức ảnh tham dự tiệc cưới của Phương Nhi với tấm thiệp ghi tên của cô dâu Nguyễn Phương Nhi và chú rể Phạm Nhật Minh Hoàng.

Stylist đồng hành cùng Phương Nhi trong nhiều bộ ảnh cưới cũng đã check-in ở địa điểm diễn ra hôn lễ, hé lộ một phần chiếc cổng hoa sang trọng của buổi lễ. Ngoài ra, một khách mời khác cũng khoe được cô dâu chú rể chuẩn bị bảng chào đón.

Hiện tại, dàn ê-kíp và khách mời của Phương Nhi và Minh Hoàng đã có mặt tại địa điểm cưới để chuẩn bị chung vui với cặp đôi.

Lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1. Trong đó, sáng 23/1, khách mời sẽ tham gia hoạt động thi đấu thể thao. Khách mời tham dự đám cưới được trải nghiệm 2 ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn tại resort.

Cô dâu chú rể cũng đưa ra quy định trang phục theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam... Quy định riêng cho nam, nữ, 2 buổi tiệc cũng có 2 gam màu khác nhau.

Trước đám cưới, Á hậu Phương Nhi và chồng gần như không chia sẻ thông tin chính thức về hỷ sự. Động thái duy nhất của Phương Nhi và Minh Hoàng là đổi ảnh đại diện là ảnh cưới đôi. Những hình ảnh cưới khác do người trong ê-kíp, nhiếp ảnh gia đăng tải.

Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 1/2025. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch nước ngoài, đi xem concert hay tham gia các hoạt động đời thường.

An ninh thắt chặt tại nơi diễn ra đám cưới của Á hậu Phương Nhi.

Từ sau lễ ăn hỏi, á hậu Phương Nhi đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong hoạt động giải trí, sống kín tiếng. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhà chồng tại các sự kiện của tập đoàn gia đình.

Á hậu Phương Nhi tên đầy đủ là Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa. Cô được công chúng biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Người đẹp cao 1,7 m, hiện theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Chồng của Phương Nhi là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh được biết đến là người sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Cặp đôi được cho là đã quen nhau trong thời gian dài nhưng giữ kín mối quan hệ. Đến đầu năm 2025, thông tin về lễ ăn hỏi của cả hai mới được xác nhận, đánh dấu lần hiếm hoi họ chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng.