Mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc bị điều tra

TPO - Cha Eun Woo đối mặt với cáo buộc trốn thuế. Cơ quan điều tra cho rằng nam thần tượng và mẹ đã thành lập công ty ma để giảm thuế thu nhập cá nhân lên đến 45%.

Theo Edaily ngày 22/1, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã thông báo truy thu đối với Cha Eun Woo số tiền thuế vượt quá 20 tỷ won (357 tỷ đồng), bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các khoản liên quan khác.

Đây là kết quả của cuộc thanh tra thuế được tiến hành trước thời điểm Cha Eun Woo nhập ngũ vào tháng 7/2025. Phía Cha Eun Woo đã phản đối kết luận của cơ quan thuế và đang chờ kết quả.

Cơ quan chức năng nghi vấn cơ cấu thu nhập của nam thần tượng. Cụ thể, công ty A, do mẹ của anh là bà Choi thành lập đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty quản lý Fantagio với danh nghĩa hỗ trợ các hoạt động giải trí của Cha Eun Woo. Sau đó, nguồn thu nhập của Cha Eun Woo được phân chia cho Fantagio, công ty A và cá nhân nam ca sĩ.

Cơ quan thuế cho rằng công ty A thực chất là công ty ma. Thu nhập lẽ ra phải được quy về cá nhân Cha Eun Woo đã được phân tán sang pháp nhân. Cách làm này nhằm né mức thuế thu nhập cá nhân tối đa lên đến 45% và thay vào đó áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn.

Ngược lại, phía Cha Eun Woo phản đối kết luận này. Đại diện công ty A cho biết: “Trong quá trình đại diện Fantagio liên tục thay đổi đã xuất hiện nhiều lo ngại về tính ổn định của các hoạt động giải trí. Để bảo vệ điều đó, mẹ của Cha Eun Woo đã trực tiếp điều hành hoạt động quản lý. Công ty A là doanh nghiệp được đăng ký hợp pháp trong lĩnh vực lập kế hoạch và quản lý nghệ thuật đại chúng, không phải là công ty không có thực thể”.

Liên quan đến vụ việc, Fantagio trả lời Maeil Business Newspaper đang trong quá trình thảo luận và sẽ sớm đưa ra lập trường.

Cha Eun Woo sinh năm 1997, tên thật Lee Dong Min, thành viên nhóm ASTRO đồng thời là diễn viên. Anh nổi tiếng có gương mặt hoàn hảo, được bác sĩ thẩm mỹ khen dung mạo tỷ lệ vàng. Diễn viên hiện phục vụ trong quân đội, nhập ngũ vào tháng 7/2025 và công tác tại ban nhạc quân đội của Lục quân Hàn Quốc.