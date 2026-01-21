Chuỗi concert chưa từng có của Hàn Quốc

TPO - Chuỗi đêm nhạc của BTS vòng quanh thế giới được kỳ vọng là lớn nhất lịch sử Kpop. Trước thềm BTS trở lại và khởi động tour diễn lớn nhất sự nghiệp, nhiều fan tại Đài Loan (Trung Quốc) đã tìm đến đền Nguyệt Lão để... cầu may mua vé concert.

Concert lớn nhất lịch sử Kpop

Sau 3 năm 9 tháng gián đoạn hoạt động, nhóm nhạc toàn cầu BTS chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn thế giới lớn nhất trong sự nghiệp.

Tour diễn sẽ mở màn bằng chuỗi ba đêm nhạc tại sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vào các ngày 9/4, 11/4 và 12/4.

Nhóm nhạc công bố kế hoạch lưu diễn với danh sách 79 buổi diễn tại 34 khu vực. Theo kế hoạch, BTS sẽ gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027, với các điểm dừng tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Đông Á và Đông Nam Á.

Đơn vị tổ chức Live Nation cho biết đây sẽ là “tour Kpop toàn cầu lớn nhất mọi thời đại”.

Chuyến lưu diễn đánh dấu màn tái xuất được mong đợi của BTS còn gây chú ý với thiết kế sân khấu 360 độ - dạng sân khấu tròn bao quanh khán giả, lần đầu tiên xuất hiện trong các tour sân vận động của Kpop. Live Nation cho hay mô hình này giúp tăng sức chứa tại mỗi điểm diễn.

Theo Yonhap, bà Claudia Sheinbaum - Tổng thống Mexico đã gọi buổi concert sắp tới của nhóm BTS tại Mexico City vào tháng 5 là “sự kiện lịch sử” và cho biết: “Việc BTS đến Mexico biểu diễn thật sự rất đáng mừng, bởi đây là điều mà giới trẻ Mexico đã mong đợi từ lâu”.

Nhóm cũng sẽ lần đầu biểu diễn tại Mỹ Latin với các đêm nhạc dự kiến tổ chức ở Argentina, Peru và Colombia.

BTS còn lên kế hoạch kỷ niệm 13 năm ra mắt tại thành phố cảng Busan với hai đêm diễn vào ngày 12 và 13/6. Nhiều điểm dừng khác tại Nhật Bản và Trung Đông sẽ được công bố trong năm tới.

Nhóm dự kiến phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Arirang vào ngày 20/3. Ngoài ra, BTS được cho là sẽ tổ chức sân khấu comeback tại khu vực Quảng trường Gwanghwamun. Tập đoàn chủ quản HYBE đã nộp đơn lên Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc để xin phép sử dụng địa điểm quanh Gwanghwamun và cung điện Gyeongbokgung vào cuối tháng 3 nhằm tổ chức buổi biểu diễn miễn phí sức chứa 15.000 - 30.000 khán giả có sự góp mặt của BTS. Hội đồng Di sản Văn hóa trực thuộc Cục di sản quốc gia đã chấp thuận đề nghị này.

Bất chấp việc thông tin này chưa được xác nhận, các khách sạn hạng sang quanh khu vực Gwanghwamun gần như đã kín phòng. Sự chú ý của giới kinh doanh hiện dồn về các khách sạn tầm trung, nhà nghỉ… Đây là những nơi được dự đoán trở thành “tâm chấn” của làn sóng tăng giá nếu thông báo chính thức được công bố.

Ở Busan (Hàn Quốc), giá phòng lưu trú tăng gấp 10 lần sau khi BTS công bố tour diễn khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phải trực tiếp lên tiếng. Trên mạng xã hội X (Twitter cũ), ông chia sẻ bài báo về việc tăng giá phòng và cho biết: "Những hành vi trục lợi phá vỡ trật tự thị trường và gây thiệt hại cho công chúng phải bị loại bỏ hoàn toàn. Mức phạt phải cao hơn rất nhiều so với lợi nhuận bất chính".

Quy mô tour diễn đưa BTS sánh ngang với những nghệ sĩ lưu diễn lớn nhất của âm nhạc đương đại. Trước đó, Eras Tour của Taylor Swift kết thúc vào tháng 12/2024 đã trở thành tour có doanh thu cao nhất lịch sử, đạt 2,077 tỷ USD với 149 đêm diễn. Dù số buổi biểu diễn của BTS chỉ bằng khoảng một nửa so với Swift, khả năng “lấp đầy” các sân vận động của nhóm cho thấy tiềm năng doanh thu rất lớn. Theo phân tích của Billboard, BTS có thể thu về hơn 1 tỷ USD từ chuyến lưu diễn tái xuất này.

Hoạt động đầy đủ đội hình gần nhất của BTS là concert Yet to Come tại Busan vào ngày 15/10/2022, trước khi các thành viên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đây là chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của BTS sau 7 năm. Tour sân vận động gần nhất của nhóm là BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself, kết thúc vào tháng 10/2019. Trong khi đó, tour Map of the Soul buộc phải hủy bỏ do đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.

Đi cầu may để mua vé

Không chỉ cầu duyên, nhiều bạn trẻ tại Đài Loan (Trung Quốc) còn tìm đến đền Nguyệt Lão để… cầu vé concert. Theo phóng sự của Đài truyền hình SET News, trước bàn thờ Nguyệt Lão những ngày gần đây xuất hiện hàng loạt vật phẩm liên quan đến BTS như photocard, poster, lightstick, thẻ hội viên.

Nguyên nhân xuất phát từ thông tin nhóm nhạc sẽ xuất ngũ vào tháng 3 và khởi động tour diễn thế giới. Dù vé đêm diễn tại Cao Hùng dự kiến tháng 11 còn chưa mở bán, nhiều Army (tên fandom BTS) đã đến chùa cầu may, mong giành được vé xem show tại quê nhà vào tháng 4.

﻿ ﻿ ﻿ Fan tại Đài Loan (Trung Quốc) đến chùa cầu may để mua vé concert BTS suôn sẻ.

Để tăng xác suất thành công, fan mang theo sơ đồ chỗ ngồi in sẵn đặt lên mâm lễ, khoanh tròn vị trí mong muốn. Ngoài ra, nho trở thành lễ vật không thể thiếu bởi theo fan, trên hệ thống bán vé, các ghế ngồi hiển thị bằng những chấm tròn màu tím trông giống từng quả nho.

Một số fan còn tự thiết kế đồ lễ, chuẩn bị thẻ hướng dẫn cúng bái chi tiết. Với họ, Nguyệt Lão không chỉ se duyên mà còn được kỳ vọng giúp hiện thực hóa giấc mơ gặp thần tượng.

Lượng đăng ký thẻ thành viên để nhận ưu đãi mua vé khiến nhiều fan lo sợ. Trên ứng dụng Weverse, BTS vượt mốc 32,9 triệu thành viên, tăng một triệu người trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ trong 6 ngày kể từ khi công bố tour, đã có 800.000 người đăng ký thêm.