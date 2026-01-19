Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong ngày 19/1, showbiz Hàn Quốc đón nhận tin buồn khi liên tiếp hai nghệ sĩ qua đời. Cả hai đều là những tên tuổi kỳ cựu tham gia sân khấu kịch, dự án lồng tiếng lớn.

Ngày 19/1, tờ Chosun đưa tin nữ diễn viên lồng tiếng Sun Eun Hye đã qua đời hôm 17/1, hưởng dương 40 tuổi.

Diễn viên lồng tiếng Jung Sung Hoon viết trên mạng xã hội X (Twitter cũ): “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cố diễn viên Sun Eun Hye”. Trong khi đó, Chae Ui Jin đăng ảnh hoa cúc trắng trên Instagram kèm dòng chia sẻ: “Eun Hye xinh đẹp, hãy yên nghỉ nhé”. Diễn viên Nam Do Hyung cũng bày tỏ tiếc thương: “Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng ta bên nhau”. Những lời tiễn biệt từ đồng nghiệp trong giới gửi tới nữ nghệ sĩ.

img-20260119082855-f77c5d02.jpg
Diễn viên lồng tiếng Sun Eun Hye qua đời ở tuổi 40.

Sun Eun Hye gia nhập đoàn diễn viên lồng tiếng của đài KBS khóa 36 năm 2011, sau đó chuyển sang hoạt động tự do từ năm 2013. Cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như phim hoạt hình, radio và lồng tiếng cho phim nước ngoài.

Nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua vai Seong Cheol trong Black Rubber Shoes (Đôi giày cao su đen) mùa 4. Ngoài ra, cô còn góp giọng trong loạt tác phẩm như Pretty Rhythm aurora dream, How to Train Your Dragon, The Garden of Words, Hunter x Hunter: The Movie, bản lồng tiếng Doctor Who mùa 7, Tam Quốc Chí cùng nhiều dự án khác.

Sun Eun Hye qua đời để lại chồng là diễn viên lồng tiếng Choi Jae Ho và một con trai. Sự ra đi của cô khiến cộng đồng lồng tiếng Hàn Quốc bàng hoàng và tiếc thương.

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin diễn viên Woo Chang Soo đã trút hơi thở cuối cùng ngày 16/1 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng dương 51 tuổi. Gia đình đã hoàn tất tang lễ, tro cốt được an táng tại Nhà hỏa táng thành phố Seoul. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bài đăng cuối trên mạng xã hội của Woo Chang Soo khiến khán giả xúc động. Ngày 29/12/2025, anh viết: “Hôm nay do dự rất lâu về việc cạo đầu, cuối cùng bị em gái mắng nên chỉ cắt phần đuôi tóc… Phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chang Soo à, cố lên". Những dòng chia sẻ cho thấy nỗ lực tự động viên, bám víu vào cuộc sống đến phút cuối. Đây cũng trở thành thông điệp cuối anh để lại cho công chúng.

Woo Chang Soo ra đi ở tuổi 51.

Nhiều đồng nghiệp trong giới diễn xuất gửi lời tiễn biệt. Diễn viên Choi Ga In bình luận dưới bài đăng: “Tôi vẫn chưa thể tin được. Anh đã sống một cuộc đời thật đẹp. Hãy yên nghỉ nhé”.

Woo Chang Soo được biết đến qua sân khấu kịch và nhạc kịch. Anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Welcome to My World, Face off

Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, anh còn là đạo diễn sân khấu. Anh từng dẫn dắt đoàn kịch Shinsegye, đồng thời đảm nhiệm vị trí giám đốc nghệ thuật của đoàn Whiparam Theater, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh đó, Woo Chang Soo còn giảng dạy tại Khoa Nghệ thuật diễn xuất người mẫu, Trường Nghệ thuật Thực hành Seoul Hoseo.

Hà Trang
