Cao thủ võ thuật Lương Tiểu Long qua đời

Ngày 18/1, trang HK01 đưa tin nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc - Lương Tiểu Long - đã qua đời từ ngày 14/1, hưởng thọ 77 tuổi. Gia đình đang lặng lẽ tổ chức tang lễ cho ông, dự kiến hậu sự của ngôi sao Tuyệt đỉnh Kung fu sẽ diễn ra vào ngày 26/1, ông được chôn cất tại Long Cương, Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo HK01, ngôi sao võ thuật ra đi rất đột ngột. Chỉ vài ngày trước, ông còn xuất hiện trước truyền thông, lên tiếng về vấn nạn bắt cóc trẻ em. Hồi tháng 10/2025, Lương Tiểu Long từ Trung Quốc đại lục trở về Hong Kong và chia sẻ sức khỏe của ông rất tốt, công việc và cuộc sống tại Đại lục cũng suôn sẻ. Chính vì vậy, bạn bè rất bất ngờ và đau lòng trước sự ra đi của Lương Tiểu Long. Hiện tại, nguyên nhân nam diễn viên qua đời vẫn chưa được công bố.

Những hình ảnh cuối cùng của ngôi sao võ thuật Lương Tiểu Long.

Lương Tiểu Long sinh năm 1948, trong một gia đình nghèo tại Hong Kong. Từ năm 8 tuổi, cậu bé Tiểu Long bắt đầu bước vào nghiệp võ với ước mơ đổi đời. Môn võ đầu tiên Tiểu Long theo học là Goju Ryu Karate (một hệ phái của Karate).

Không chỉ các chiêu thức, Tiểu Long còn được dạy về những triết lý ẩn sau. Nhờ đó, Tiểu Long vừa xây dựng được nền tảng võ công, vừa tu thân, không để bản thân bị vướng vào những thói hư, tật xấu như một số bạn bè cùng hoàn cảnh.

Ông bén duyên điện ảnh một cách tình cờ. Một hôm, Lương Tiểu Long bị nhóm 10 người đàn ông, mang theo vũ khí, phục kích. Nhưng cuối cùng, những tên này bị đánh cho thảm bại phải chạy trốn. Đáng nói, một đạo diễn nổi tiếng đã chứng kiến vụ việc và dẫn lối Lương Tiểu Long đến với phim ảnh.

Vào thập niên 1980, ông bước chân vào nghiệp diễn và nhanh chóng nổi tiếng nhờ hình tượng Hoắc Nguyên Giáp (1981) và Trần Chân (1982) trong hai bộ phim cùng tên.

Tờ KKnews đánh giá, nhờ hai tác phẩm kinh điển trên, Lương Tiểu Long sánh ngang với những tên tuổi như Lý Tiểu Long, Địch Long và Thành Long, còn được xưng tụng là “tứ tiểu long” trong giới võ học Hong Kong.

Với khán giả Việt, ông quen thuộc với vai diễn Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kung fu của Châu Tinh Trì. Trong phim, ông sử dụng võ cóc, từ đó ông thường được gọi là "quái nhân võ cóc".

Vai diễn Hỏa Vân Tà Thần là phản diện đáng sợ nhất trong Tuyệt đỉnh Kung fu. Diễn xuất của Lương Tiểu Long vô cùng xuất sắc, tạo nên nhân vật kinh điển sống mãi với thời gian.

Lương Tiểu Long có khả năng võ thuật tốt, nổi danh từ sớm nhưng sự nghiệp lại chật vật vì không khéo giao tiếp, dễ đắc tội người khác. Ông từng bị cấm sóng 20 năm tại Đài Loan và chỉ nổi tiếng trở lại nhờ phim của Châu Tinh Trì. Lương Tiểu Long cũng cho rằng: "Nếu Lý Tiểu Long tung cước chân, những người biết võ nhìn là có thể bắt chước. Nhưng cú đá của tôi không có người học theo được".

Lương Tiểu Long cá tính mạnh, đắc tội nhiều người nên sự nghiệp chật vật.