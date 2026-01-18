Người tình màn ảnh kém 16 tuổi của Mạnh Trường

TPO - Những trích đoạn có sự xuất hiện của Thủy - nhân vật đóng vai người tình Mạnh Trường - trong phim "Lằn ranh" thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận khen ngợi.

Những tập gần đây của phim Lằn ranh thu hút sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện gương mặt mới - Hà Bích Ngọc trong vai Thủy. Lần đầu chạm ngõ màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên sinh năm 2001 nhanh chóng để lại dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Trong Lằn ranh, Thủy là đàn em thân cận của Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam (Huyền Trang thủ vai), đồng thời có mối quan hệ mập mờ với Triển (Mạnh Trường). Nhân vật này là mắt xích quan trọng trong mạch phim, góp phần hé lộ những “lằn ranh” mong manh giữa quyền lực, tình cảm và tham vọng cá nhân.

Hà Bích Ngọc gây chú ý khi xuất hiện trong phim Lằn ranh.

Ngay từ khi đọc kịch bản, Hà Bích Ngọc đã bị cuốn hút bởi chiều sâu nội tâm của nhân vật. Chia sẻ với Tiền Phong, cô cho biết bản thân bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được lời mời vào vai Thủy. “Khi đọc kịch bản lần đầu, tôi bị cuốn ngay bởi tâm lý nhân vật phức tạp và trọng tình cảm, đặc biệt là với chị họ Trinh”, cô nói.

Thủy được xây dựng là cô gái sống thiên về cảm xúc và đặt niềm tin vào những người thân cận. Sự lệ thuộc tình cảm khiến Thủy dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của Trinh Tam, đồng thời rơi vào mối quan hệ không rõ ràng với Triển. Chính sự do dự và giằng xé nội tâm của Thủy tạo nên những nút thắt tâm lý đáng chú ý ở giai đoạn cao trào của phim.

Một đoạn trích có sự xuất hiện của Hà Bích Ngọc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình và thần thái của nữ diễn viên trẻ.

Đặc biệt, các phân cảnh đối thoại giữa Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bích Ngọc cho biết ban đầu cô không tránh khỏi áp lực, nhất là khi đóng cặp cùng đàn anh hơn 16 tuổi, được ví như “mỹ nam” của màn ảnh.

“Tôi có chút lo lắng vì anh Mạnh Trường là đàn anh nhiều kinh nghiệm, còn mình non trẻ. Nhưng trong quá trình quay, anh thân thiện và hỗ trợ tôi nhiều về diễn xuất nên mọi thứ dần thoải mái”, cô chia sẻ.

Hà Bích Ngọc sở hữu chiều cao 1,68 m và gương mặt thanh tú.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ với Bích Ngọc là cảnh Thủy được Trinh giới thiệu với nhân vật nam chính. “Lúc đó, tôi vừa run vừa ngại, đi tới gần rồi chạm vào anh rất đơ, nên phải diễn đi diễn lại nhiều lần mới đạt”, nữ diễn viên kể.

Trước sự đón nhận của khán giả, Hà Bích Ngọc cho biết cô bất ngờ. “Khi đọc những bình luận tích cực, tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình và ê-kíp đã được ghi nhận. Đó là động lực lớn cho dự án sau”, nữ diễn viên nói.

Dù vậy, cô nhìn nhận bản thân còn nhiều hạn chế, cần học hỏi và cải thiện toàn diện hơn, đặc biệt về cách thoại và diễn tâm lý. Cô xem Lằn ranh là dấu mốc quan trọng trên con đường bắt đầu làm nghề.

Theo Bích Ngọc, số phận nhân vật Thủy sẽ để lại nhiều cảm xúc và suy ngẫm cho người xem. Trong những tập cuối, Thủy buộc phải đối diện với hậu quả từ chính sự cả tin và những lựa chọn cảm tính của mình.

Hà Bích Ngọc sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chiều cao 1,68 m cùng vóc dáng cân đối. Đến với diễn xuất từ những buổi casting tình cờ, cô cho biết chính sự động viên của gia đình đã giúp cô tự tin theo đuổi nghệ thuật.

Nữ diễn viên mong muốn được thử sức với nhiều dạng vai có chiều sâu tâm lý, số phận gai góc. Với vai Thủy trong Lằn ranh, Hà Bích Ngọc xem đây là thử thách và dấu mốc quan trọng trên con đường theo đuổi nghệ thuật.