Lê Hải sau biến cố liệt hai chân

Sự xuất hiện của Lê Hải trong Cách em một milimet nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Nhân vật Hiếu - một “tổng tài trai đểu”, trăng hoa và khó đoán - bị chỉ trích gay gắt ở những tập đầu, nhưng khiến khán giả dần “quay xe” trong chặng cuối. Với Lê Hải, đây không chỉ là vai diễn mới mẻ, còn là cột mốc đáng chú ý trong chặng đường trở lại sau biến cố sức khỏe từng khiến anh phải tạm dừng sự nghiệp.

Áp lực tâm lý và những cảnh quay đáng nhớ

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Lê Hải thừa nhận Hiếu là hình mẫu “bad boy” rõ nét và nổi loạn nhất mà anh từng đảm nhận. “So với những vai diễn trước đây, Hiếu khó đoán và dễ gây tranh cãi hơn, nên mình tiếp cận vai này với sự tò mò và cẩn trọng”, nam diễn viên nói.

Lê Hải sinh năm 1994, là gương mặt mới đầy hứa hẹn của màn ảnh Việt.

Thay vì lo sợ phản ứng khán giả, Lê Hải chọn cách tin tưởng vào kịch bản và hướng xây dựng nhân vật của ê-kíp. Những tranh cãi xoay quanh Hiếu ở giai đoạn đầu, theo anh, là điều đã được dự liệu. “Hiếu là kiểu nhân vật dễ gây bức xúc, nên việc khán giả phản ứng mạnh cũng là tín hiệu cho thấy họ đang quan tâm và theo dõi hành trình của nhân vật”, anh nhận định.

Điểm mấu chốt khiến Hiếu không bị “đóng khung” trong hình ảnh một gã đàn ông trăng hoa nằm ở khả năng thay đổi. Theo Lê Hải, nhân vật này không hoàn hảo, thậm chí mắc nhiều sai lầm, nhưng lại có khả năng quay đầu và yêu một cách chân thành.

“Một bad boy quay đầu luôn tạo sự tò mò, nhất là khi phía sau vẻ trăng hoa đó là cảm xúc yêu thật và lựa chọn đứng về một người”, anh phân tích. Điều quan trọng là sự chân thành của Hiếu không nằm ở lời nói, mà thể hiện qua hành động và cách đối diện với chính mình. Trong bối cảnh khán giả ngày càng quan tâm đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý, từng sai nhưng dám chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình trở nên dễ chạm cảm xúc hơn.

Trong quá trình xây dựng vai, Lê Hải cho biết anh chủ động tiết chế, tránh đẩy Hiếu thành một “trai đểu” phô trương. “Mình tập trung xây dựng sự thay đổi của Hiếu một cách chậm rãi, thông qua ánh nhìn và lựa chọn hành động, thay vì lời thoại”, anh chia sẻ.

Đặc biệt, các phân đoạn Hiếu thay đổi khi ở bên Tú được xem là thước đo quan trọng cho thành công của vai diễn. “Nếu khán giả không tin vào tình cảm đó thì xem như mình chưa làm tròn vai. May mắn là đến thời điểm này, mình cảm nhận được khán giả đã tin vào tình yêu của Hiếu dành cho Tú”, Lê Hải nói.

Nhân vật Hiếu do Lê Hải đảm nhận được khán giả "đẩy thuyền" với Tú (Quỳnh Châu).

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Lê Hải là phân đoạn cao trào sắp phát sóng, nơi anh phải đào sâu tâm lý nhân vật trong nhiều ngày. “Tôi mất gần ba ngày chỉ để đọc và phân tích tâm lý của Hiếu, hình dung kỹ cách thể hiện. Nhưng khi ra hiện trường, mọi thứ lại khác”, anh kể.

Trở lại sau biến cố sức khỏe

Ít ai biết rằng trước khi trở lại với những vai diễn tâm lý nặng ký, Lê Hải trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến anh bị liệt hai chân và buộc phải tạm dừng sự nghiệp. Với nam diễn viên, đó là “một phép thử” thực sự. “Nó đẩy tôi xuống điểm chạm đáy để tự hỏi rằng nếu mất đi những điều trân quý nhất, liệu tôi còn thật sự yêu nghề này không”, anh trải lòng.

Với chiều cao 1,82 m cùng gương mặt điển trai, Lê Hải được ví là “Nhậm Gia Luân phiên bản Việt”.

Sau biến cố, Lê Hải quay lại với tâm thế điềm tĩnh và chậm rãi hơn. Sự trưởng thành đó giúp anh hiểu rõ hơn về cảm giác mong manh, mất mát và thay đổi của con người - những yếu tố quan trọng khi hóa thân vào các vai diễn có chiều sâu nội tâm như Hiếu.

Hiện tại, sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định, đủ để đáp ứng lịch quay liên tục giữa Nam và Bắc. Anh cho biết mình ý thức rõ hơn việc lắng nghe cơ thể và giữ sự cân bằng, thay vì cố gắng quá sức như trước.

Nói về định hướng lâu dài, Lê Hải cho rằng anh vẫn tin vào chữ “duyên” với nghề. “Mỗi nhân vật đến đều là cơ hội được sống trong một cuộc đời khác. Nếu vai diễn thật sự phù hợp, nó sẽ tự tìm đến mình”, anh chia sẻ.

Không đặt nặng việc phải xuất hiện dày đặc, Lê Hải lựa chọn con đường làm nghề bền bỉ, chọn vai cẩn trọng và trân trọng từng lần đứng trước ống kính.