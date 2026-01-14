Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phim có Khả Ngân nguy cơ rời rạp sớm

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ phim “Vạn dặm yêu em” rơi vào tình trạng “đìu hiu” ngoài phòng vé khi tổng doanh thu chưa đạt 70 triệu đồng sau gần một tuần ra rạp. Tác phẩm có sự tham gia của Khả Ngân đối mặt nguy cơ rút rạp sớm.

Bộ phim Vạn dặm yêu em đang ghi nhận mức doanh thu thấp kỷ lục tại phòng vé Việt đầu năm 2026. Sau gần một tuần công chiếu, tác phẩm vẫn chưa chạm mốc 70 triệu đồng - con số gây bất ngờ với một dự án điện ảnh có sự góp mặt của diễn viên quen mặt như Khả Ngân.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong cuối tuần vừa qua, Vạn dặm yêu em chỉ bán được 702 vé trên tổng số 158 suất chiếu, thu về khoảng 51 triệu đồng. Sang đầu tuần, lượng khán giả tiếp tục lao dốc. Tính đến chiều 14/1, phim chỉ còn 67 suất chiếu trên toàn quốc, bán 53 vé và mang về vỏn vẹn 3,3 triệu đồng trong ngày.

kha-ngan-2.jpg
Khả Ngân chia sẻ hậu trường phim Vạn dặm yêu em

Với tốc độ sụt giảm nhanh, Vạn dặm yêu em có thể rời rạp sớm, dự kiến hết suất chiếu vào 19/1. Những ngày qua ê-kíp gần như không triển khai thêm hoạt động truyền thông hay quảng bá dự án.

Trong bối cảnh phòng vé Việt vừa trải qua một năm 2025 sôi động với doanh thu kỷ lục, sự yếu kém của Vạn dặm yêu em càng trở nên rõ rệt. Điện ảnh Việt 2025 ghi nhận hàng loạt tác phẩm doanh thu trăm tỷ, thậm chí dưới trăm tỷ, phần lớn vẫn cao hơn Vạn dặm yêu em hàng chục lần.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu - được xem là phim có doanh thu thấp nhất 2025 - cũng thu về khoảng 153 triệu đồng trước khi rời rạp, cao gấp hơn hai lần doanh thu hiện tại của Vạn dặm yêu em.

Hàng loạt dự án được cho là “thua lỗ” cuối năm 2025 nhưng vẫn vượt các con số hàng trăm triệu đồng như Thế hệ kỳ tích thu được khoảng 826 triệu đồng, Quán Kỳ Nam (5,1 tỷ đồng), Phòng trọ ma bầu (7,5 tỷ đồng)…

Với 70 triệu đồng, Vạn dặm yêu em là tác phẩm điện ảnh mở màn năm 2026 có doanh thu thấp nhất. Phim kể câu chuyện tình lãng mạn xuyên biên giới giữa Manav - thiếu gia người Ấn Độ - và Linh, nữ nghệ sĩ trẻ người Việt. Mối tình của họ bị thử thách bởi khác biệt văn hóa và rào cản gia đình, rồi tái ngộ đầy cảm xúc qua nhiều năm. Dù có yếu tố tình cảm ngọt ngào và diễn xuất của Khả Ngân trong vai Linh, phim vẫn chưa đủ sức thu hút khán giả đại chúng.

Theo giới quan sát, thất bại phòng vé của Vạn dặm yêu em đến từ nhiều nguyên nhân như câu chuyện thiếu điểm nhấn, cao trào và không có yếu tố giải trí mạnh. Đồng thời chiến lược phát hành - quảng bá hạn chế cùng sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các phim khác khiến dự án nhanh chóng bị lấn át.

Đỗ Quyên
#Khả Ngân #Vạn dặm yêu em #phim Việt #doanh thu thấp #rút khỏi rạp #điện ảnh Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục