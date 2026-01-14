Phim có Khả Ngân nguy cơ rời rạp sớm

TPO - Bộ phim “Vạn dặm yêu em” rơi vào tình trạng “đìu hiu” ngoài phòng vé khi tổng doanh thu chưa đạt 70 triệu đồng sau gần một tuần ra rạp. Tác phẩm có sự tham gia của Khả Ngân đối mặt nguy cơ rút rạp sớm.

Bộ phim Vạn dặm yêu em đang ghi nhận mức doanh thu thấp kỷ lục tại phòng vé Việt đầu năm 2026. Sau gần một tuần công chiếu, tác phẩm vẫn chưa chạm mốc 70 triệu đồng - con số gây bất ngờ với một dự án điện ảnh có sự góp mặt của diễn viên quen mặt như Khả Ngân.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong cuối tuần vừa qua, Vạn dặm yêu em chỉ bán được 702 vé trên tổng số 158 suất chiếu, thu về khoảng 51 triệu đồng. Sang đầu tuần, lượng khán giả tiếp tục lao dốc. Tính đến chiều 14/1, phim chỉ còn 67 suất chiếu trên toàn quốc, bán 53 vé và mang về vỏn vẹn 3,3 triệu đồng trong ngày.

Khả Ngân chia sẻ hậu trường phim Vạn dặm yêu em

Với tốc độ sụt giảm nhanh, Vạn dặm yêu em có thể rời rạp sớm, dự kiến hết suất chiếu vào 19/1. Những ngày qua ê-kíp gần như không triển khai thêm hoạt động truyền thông hay quảng bá dự án.

Trong bối cảnh phòng vé Việt vừa trải qua một năm 2025 sôi động với doanh thu kỷ lục, sự yếu kém của Vạn dặm yêu em càng trở nên rõ rệt. Điện ảnh Việt 2025 ghi nhận hàng loạt tác phẩm doanh thu trăm tỷ, thậm chí dưới trăm tỷ, phần lớn vẫn cao hơn Vạn dặm yêu em hàng chục lần.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu - được xem là phim có doanh thu thấp nhất 2025 - cũng thu về khoảng 153 triệu đồng trước khi rời rạp, cao gấp hơn hai lần doanh thu hiện tại của Vạn dặm yêu em.

Hàng loạt dự án được cho là “thua lỗ” cuối năm 2025 nhưng vẫn vượt các con số hàng trăm triệu đồng như Thế hệ kỳ tích thu được khoảng 826 triệu đồng, Quán Kỳ Nam (5,1 tỷ đồng), Phòng trọ ma bầu (7,5 tỷ đồng)…

Với 70 triệu đồng, Vạn dặm yêu em là tác phẩm điện ảnh mở màn năm 2026 có doanh thu thấp nhất. Phim kể câu chuyện tình lãng mạn xuyên biên giới giữa Manav - thiếu gia người Ấn Độ - và Linh, nữ nghệ sĩ trẻ người Việt. Mối tình của họ bị thử thách bởi khác biệt văn hóa và rào cản gia đình, rồi tái ngộ đầy cảm xúc qua nhiều năm. Dù có yếu tố tình cảm ngọt ngào và diễn xuất của Khả Ngân trong vai Linh, phim vẫn chưa đủ sức thu hút khán giả đại chúng.

Theo giới quan sát, thất bại phòng vé của Vạn dặm yêu em đến từ nhiều nguyên nhân như câu chuyện thiếu điểm nhấn, cao trào và không có yếu tố giải trí mạnh. Đồng thời chiến lược phát hành - quảng bá hạn chế cùng sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các phim khác khiến dự án nhanh chóng bị lấn át.