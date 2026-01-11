Phim ‘Nhà hai chủ’ rời rạp

TPO - Sau gần một tháng công chiếu, phim kinh dị “Nhà hai chủ” đối diện nguy cơ thua lỗ, lặng lẽ rời rạp trong bối cảnh phòng vé đầu năm kém sôi động.

Theo thống kê của Box Office Vietnam ngày 11/1, Nhà hai chủ chỉ còn 19 suất chiếu trên toàn quốc, bán được 101 vé, thu vỏn vẹn khoảng 8 triệu đồng. Phim đã cơ bản rời khỏi các cụm rạp lớn, chỉ còn vài suất chiếu lẻ tại một số rạp địa phương và dự kiến hết suất chiếu hoàn toàn vào ngày 16/1.

Tính riêng cuối tuần này, Nhà hai chủ duy trì 43 suất chiếu, bán 796 vé, mang về khoảng 49 triệu đồng - con số khiêm tốn nếu so với mặt bằng chung thị trường. Sau toàn bộ thời gian trụ rạp, phim đạt doanh thu khoảng 12,5 tỷ đồng, không đủ tạo dấu ấn về mặt thương mại.

Nhà hai chủ bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là ở vấn đề kịch bản.

Nhà hai chủ là tác phẩm kinh dị do hai đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu cùng thực hiện. Thay vì chạy theo lối làm phim nặng về kỹ xảo, ê-kíp lựa chọn khai thác chất liệu đời thực như một điểm nhấn khác biệt. Bộ phim được ghi hình tại những địa điểm có yếu tố tâm linh ngoài đời, đồng thời xây dựng nhân vật dựa trên nguyên mẫu có thật, qua đó tạo nên bầu không khí u tối, nặng nề và chân thật mà không cần nhiều thủ pháp dàn dựng cầu kỳ.

Giới quan sát cho rằng Nhà hai chủ không tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực. Nội dung phim thiếu cao trào và kịch tính, chưa đủ sức níu chân khán giả trong bối cảnh thị trường chuộng các tác phẩm giải trí mạnh, nhịp nhanh.

Thứ hai, phim thiếu yếu tố ngôi sao có sức hút phòng vé. Dàn diễn viên không phải những gương mặt đang có lượng fan lớn hoặc đủ khả năng kéo khán giả ra rạp, khiến phim gặp bất lợi ngay từ khâu tiếp cận công chúng.

Chiến dịch quảng bá mờ nhạt khiến Nhà hai chủ không tạo được điểm nhấn truyền thông trước và trong thời gian phát hành, ít xuất hiện trên mạng xã hội và các nền tảng giải trí, dẫn đến mức độ nhận diện của phim thấp.

Ngoài ra, phim phát hành trong giai đoạn thị trường trầm lắng, đồng thời phải cạnh tranh với nhiều lựa chọn giải trí khác, khiến số suất chiếu nhanh chóng bị cắt giảm khi doanh thu không đạt kỳ vọng.