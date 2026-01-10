Diễn viên Quỳnh Trang bị bạn trai tố

TPO - Mạng xã hội bùng nổ khi một tài khoản tự nhận là bạn trai của diễn viên Quỳnh Trang tố bị cô “cắm sừng”, có những hành vi lệch lạc trong chuyện tình cảm.

Tối 9/1, diễn viên Quỳnh Trang (nghệ danh Chang Mây) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện bài đăng từ một tài khoản tự nhận là bạn trai cũ, tố cô lăng nhăng trong thời gian hẹn hò. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trao đổi với Tiền Phong, diễn viên Quỳnh Trang cho biết cô đã nắm được toàn bộ sự việc và đang phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ các thông tin liên quan. Nữ diễn viên khẳng định hiện chưa thể chia sẻ nhiều, song sẽ lên tiếng sau khi mọi việc được giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Diễn viên Quỳnh Trang đang đóng chính trong phim Gia đình trái dấu. Ảnh: Hà Trang.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội mang tên B.V đăng tải bài viết tố Chang Mây có hành vi phản bội trong lúc yêu đương. Người này cho biết phát hiện sự việc thông qua dữ liệu trên chiếc iPad từng mua tặng bạn gái. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Phía nữ diễn viên đã phủ nhận các cáo buộc này, cho rằng thông tin lan truyền là sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và công việc cá nhân. Đại diện của Quỳnh Trang cho biết hai người đã chấm dứt quan hệ từ trước, đồng thời đang tiến hành thu thập chứng cứ, lập vi bằng đối với các nội dung bị cho là bịa đặt, xúc phạm uy tín nữ diễn viên.

Theo dõi tài khoản mang tên B.V, xuất hiện nhiều hình ảnh, clip chung giữa anh và diễn viên Quỳnh Trang. Thậm chí ngày 8/12/2025, B.V đăng clip cả hai kỷ niệm một năm nhưng không chia sẻ cụ thể. Tuy nhiên, trong clip đăng tải ngày 20/10, B.V đã có nhiều hành động thân mật như hôn má, trao nhẫn cho Quỳnh Trang.

Về phía Quỳnh Trang, trong bài phỏng vấn với Tiền Phong hồi tháng 10/2025, cô tiết lộ đang độc thân. Nữ diễn viên không đặt tiêu chuẩn cho đối phương, quan trọng là cảm xúc.

“Chỉ cần họ là người tử tế và có ngoại hình bởi tôi yêu cái đẹp. Tôi thích những người cùng làm nghệ thuật, có năng khiếu về nghệ thuật, sống cảm xúc, không rung cảm được với người lý trí. Tuy nhiên, sau vài mối tình, tôi có sự cân nhắc kỹ hơn để chọn người đồng hành với mình”, cô nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, nữ diễn viên khẳng định sẽ nỗ lực làm nghề, mong nhận thêm nhiều vai diễn mới, có giải thưởng và hướng đến danh hiệu. Cô tự đặt mục tiêu giành huy chương sân khấu và hoàn thành năm nhất thạc sĩ trong năm 2026.

“Tôi thích thành tích nhưng không vì thành tích để làm mọi giá. Tôi tham vọng nhưng không đạp ai để đi lên. Tôi làm nghề một cách chân chính”, cô nói.

Nguyễn Quỳnh Trang sinh năm 2001, ở Hà Nội. Ngoài nghệ danh Chang Mây, cô còn được bạn bè thân thiết gọi bằng cái tên “Trang điện”. Cô tham gia một số bộ phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ, Cách em 1 milimet, Gia đình trái dấu…