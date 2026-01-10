Bức ảnh đang gây sốt

TPO - Mạng xã hội những ngày qua ngập tràn ảnh đại diện Max Verstappen, tạo nên trào lưu đổi avatar đầu năm được đông đảo người dùng hưởng ứng.

Newsfeed phủ kín hình ảnh tay đua F1

Lướt mạng xã hội thời điểm này, không khó để bắt gặp người dùng để ảnh đại diện tay đua F1 Max Verstappen. Từ các fanpage lớn cho tới tài khoản cá nhân đều đồng loạt sử dụng bức selfie mờ nhòe của tay đua Red Bull làm ảnh đại diện. Đặc điểm chung là nhân vật chính được giữ nguyên, trong khi phần nền phía sau được thay đổi đa dạng, từ hình game, phong cảnh cho đến các ảnh chế hài hước.

Ở phần bình luận dưới các bài đăng, nhiều tài khoản cũng nhập hội bằng cách đổi avatar giống nhau.

Bức ảnh mờ nhòe của Max Verstappen tạo cơn sốt trên mạng xã hội.

Trào lưu bắt nguồn từ mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc. Một người dùng chia sẻ rằng từ khi đặt ảnh đại diện Max Verstappen với nền là trò chơi Minecraft và cảm thấy gặp nhiều may mắn hơn. Câu chuyện vô thưởng vô phạt này nhanh chóng lan rộng.

Từ các nền tảng nội địa Trung Quốc, trào lưu vượt biên, xuất hiện trên Facebook và lan sang Reddit, X và nhiều mạng xã hội khác. Yếu tố hài hước, kết hợp tâm lý “cầu vía” đầu năm khiến việc đổi ảnh đại diện được đông đảo người hưởng ứng.

Bức hình tạo trào lưu, nhiều người dùng, fanpage thay đổi hình đại diện.

Max Verstappen là ai?

Max Verstappen sinh ngày 30/9/1997 tại Hasselt (Bỉ), mang quốc tịch Hà Lan. Anh hiện thi đấu cho đội Red Bull Racing và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tay đua xuất sắc nhất lịch sử Công thức 1.

Tiếp xúc với môn thể thao tốc độ từ rất sớm, từ năm 4 tuổi, Max Verstappen nhanh chóng gặt hái thành tích tại các giải trẻ châu Âu. Con đường tiến lên F1 của anh được xem là một trong những hành trình thần tốc nhất lịch sử giải đấu.

Năm 2015, Max Verstappen lập kỷ lục khi trở thành tay đua trẻ nhất từng góp mặt ở một chặng F1 tại Australian Grand Prix, khi mới 17 tuổi. Một năm sau, anh tiếp tục gây chấn động khi giành chiến thắng tại chặng đua Tây Ban Nha, trở thành tay đua trẻ nhất từng đứng trên bục cao nhất.

Max Verstappen được đánh giá là một trong những tay đua có kỹ năng tốt nhất F1 hiện tại.

Giai đoạn từ 2021 đến 2024 đánh dấu thời kỳ thống trị của Max Verstappen. Anh liên tiếp giành bốn chức vô địch thế giới, đưa Red Bull Racing trở thành thế lực áp đảo. Riêng mùa giải 2023, Max thắng 19/22 chặng, lập hàng loạt kỷ lục về số chiến thắng trong một mùa và chuỗi thắng liên tiếp dài nhất.

Phong cách thi đấu của tay đua người Hà Lan được nhận xét là mạnh mẽ, quyết đoán và không khoan nhượng. Chính điều này giúp anh tạo dấu ấn trên đường đua.

Ngoài sự nghiệp, đời tư của Max Verstappen nhận được sự quan tâm không kém. Hồi đầu năm, anh chia sẻ hình ảnh bên bạn gái hơn anh 9 tuổi Kelly Piquet và con gái Lily trong kỳ nghỉ gia đình.

Tay đua trẻ sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục triệu USD. Celebrity Net Worth ước tính giá trị tài sản ròng của anh đạt 200 triệu USD vào tháng 5/2025, tính cả tiền thưởng, hợp đồng quảng cáo và đầu tư.