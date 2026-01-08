Ngành giải trí Hàn Quốc nín thở chờ lệnh nới lỏng

TPO - Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nhiều người trong ngành giải trí Hàn Quốc vẫn mơ hồ về lệnh nới lỏng làn sóng Hallyu. Các chuyên gia trong ngành và người có liên quan đều lên tiếng về vấn đề này.

Những thảo luận thận trọng xoay quanh khả năng Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đối với làn sóng Hallyu (Hàn lưu) được nhiều khán giả kỳ vọng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 5/1.

Báo chí Hàn Quốc và các chuyên gia trong ngành cảnh báo, nếu có thay đổi, quá trình này nhiều khả năng diễn ra chậm chạp và với phạm vi rất hạn chế.

Hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myun tới Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6/2025. Trong buổi họp báo sau đó, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết hai bên đã nhất trí từng bước mở rộng giao lưu văn hóa, bắt đầu từ những lĩnh vực ít nhạy cảm về chính trị như thể thao.

Ông Wi nhấn mạnh rằng Trung Quốc đến nay vẫn không chính thức thừa nhận sự tồn tại của cái gọi là “lệnh cấm Hallyu”. Đây vốn là thuật ngữ dùng để chỉ các biện pháp hạn chế ngầm đối với hoạt động của nghệ sĩ Hàn Quốc tại Trung Quốc kể từ sau khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vào năm 2016.

“Trong cuộc đối thoại còn có ý kiến đặt câu hỏi liệu việc tranh luận về sự tồn tại của lệnh cấm có thực sự cần thiết hay không. Điều đó khiến chúng tôi khó có thể nói rằng tình hình đang bước vào giai đoạn dỡ bỏ", ông Wi nói với báo giới.

Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung-lac phát biểu trong cuộc họp báo về cuộc gặp giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một khách sạn ở Bắc Kinh. Ảnh: Yonhap.

Ông cho biết thêm, hai bên thống nhất theo đuổi cách tiếp cận từng bước thông qua các cuộc trao đổi ở cấp chuyên viên, thay vì những thay đổi mang tính tổng thể.

Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Kang Hoon-sik cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng Seoul và Bắc Kinh tiếp tục thảo luận chi tiết trong những lĩnh vực được cả hai bên chấp nhận.

Một số chuyên gia diễn giải việc chính phủ liên tục nhấn mạnh các cụm từ như “từng bước”, “theo giai đoạn” và “được cả hai bên chấp nhận” là tín hiệu tích cực thận trọng từ Bắc Kinh. Trong khi đó những người đứng đầu ở ngành giải trí nước này vẫn tỏ ra dè dặt.

Một lãnh đạo làm việc tại công ty giải trí lớn chia sẻ với The Korea Times rằng họ vẫn còn một chút hy vọng, nhưng tâm lý hoài nghi đang chiếm ưu thế do khoảng cách lặp đi lặp lại giữa thông điệp ngoại giao và việc thực tế triển khai.

“Đã có quá nhiều trường hợp mọi thứ tưởng như ổn cho đến phút chót", người này nói và cho biết sự bất định đã trở thành rào cản khiến ngành Kpop khó có thể đầu tư mạnh vào thị trường Trung Quốc.

Một ví dụ thường được nhắc đến là nhóm nhạc nam EPEX, từng lên kế hoạch tổ chức fan concert tại Phúc Châu vào tháng 5/2025. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sự kiện vẫn bị hủy đột ngột ngay trước ngày diễn ra.

“Không có gì là chắc chắn. Bạn có thể hoàn tất hợp đồng, vé máy bay, dàn dựng sân khấu, nhưng mọi thứ vẫn có thể bị hủy ở bước cuối cùng. Mức độ biến động quá cao và phụ thuộc rất nhiều vào sự thay đổi trong lập trường của chính quyền", vị lãnh đạo này nói.

Nhóm nhạc nam EPEX.

Ngoài ra, căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật được cho là đã ảnh hưởng đến các hoạt động có sự tham gia của những nhóm Kpop có thành viên người Nhật, buộc họ phải điều chỉnh lịch trình hoặc hạn chế xuất hiện tại một trong hai thị trường.

Tháng 12/2025, Le Sserafim đã hủy một sự kiện ký tặng fan dự kiến tổ chức tại Thượng Hải. Ban tổ chức không nêu rõ lý do, nhiều người cho rằng nhóm có thể gặp trở ngại do đội hình bao gồm hai thành viên người Nhật là Sakura và Kazuha. Tương tự, Kenshin của nhóm CLOSE YOUR EYES đã không thể xuất hiện trên sân khấu tại một sự kiện fan ở Hàng Châu vào tháng 12.

Nhiều người trong ngành nhìn nhận chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myun không có dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chính sách về văn hóa. Chuyến đi có thể mở ra điểm khởi đầu cho đối thoại mới, nhưng việc làn sóng Hallyu có thể trở lại Trung Quốc vẫn còn bỏ ngỏ.

“Nếu có tiến triển, nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ việc phân phối nội dung và diễn ra từng bước một", một giám đốc quan hệ công chúng của công ty giải trí tại Hàn Quốc nhận định. Người này nói các doanh nghiệp nên chuẩn bị quá trình thay đổi diễn ra chậm.

“Đây là thời điểm đòi hỏi cả kỳ vọng lẫn sự thận trọng. Thay vì phụ thuộc trở lại vào Trung Quốc, các công ty giải trí cần tiếp cận vấn đề từ góc độ đa dạng hóa thị trường".